दुनिया में छाई मंदी लेकिन भारत की इकोनॉमी कैसे कर रही बूम? आखिर क्या है इस सफलता का असली फॉर्मूला

Global recession impact on India: वैश्विक मंदी के बीच भारत की 6.6% की शानदार विकास दर ने साबित कर दिया है कि हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत है. डिलाइट की रिपोर्ट के अनुसार, लोकल कंज्यूमर बेस और छोटे शहरों का बढ़ता व्यापार देश की इकॉनमी को नई ताकत दे रहा है.

वैश्विक मंदी के बावजूद भारत की 6.6% ग्रोथ

मजबूत घरेलू बाजार और कंज्यूमर बेस की ताकत

डिलाइट की रिपोर्ट में भारतीय इकॉनमी की सराहना

छोटे शहरों और कस्बों का बढ़ता व्यापारिक योगदान

नौकरी, निवेश और आम आदमी की जेब पर सीधा असर

पूरी दुनिया के शेयर बाजारों और अर्थशास्त्रियों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में छाई सुस्ती और मंदी के काले बादल हर देश को डरा रहे हैं. लेकिन इन सबके बीच भारत की अर्थव्यवस्था एक ऐसे चमकते सितारे की तरह सामने आ रही है जिसे देखकर हर कोई हैरान है. दुनिया भर के विकसित और उभरते बाजारों में भू-राजनीतिक तनाव, मुद्रास्फीति और सुस्ती का माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) लगातार 6-7% से अधिक की मजबूत विकास दर के साथ आगे बढ़ रही है.

यूएन, मूडीज और वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी मान चुकी हैं कि तमाम वैश्विक उठापटक के बावजूद भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है. अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई हमारी घरेलू इकोनॉमी की नींव इतनी मजबूत है कि यह किसी भी बड़े तूफान को झेल सके, या फिर इस चमक के पीछे कुछ ऐसी बारीक चुनौतियां भी हैं जो आम आदमी की जेब पर सीधा असर डाल सकती हैं?

जब दुनिया के पहिए थम रहे हैं तब भारत की रफ्तार क्यों है अलग?

आज स्थिति यह है कि अमेरिका से लेकर यूरोप तक की अर्थव्यवस्थाओं की सांसें अटकी हुई हैं. महंगाई और ब्याज दरों के बोझ तले कई देशों के कारखाने बंद होने की कगार पर हैं. इसके बावजूद भारत की विकास दर 6.6 फीसदी रहना इस बात का सबूत है कि हमारी आर्थिक नींव सिर्फ बहरी हवाओं पर नहीं, बल्कि घरेलू ताकतों के कंधों पर टिकी हुई है. जब ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत नहीं मिल रहे होते हैं, तब देश के भीतर का बाजार ही असली ढाल बनता है.

आम आदमी के नजरिए से देखें तो इसका सीधा मतलब यह है कि देश के भीतर खरीद-फरोख्त का सिलसिला लगातार जारी है. लोग रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, जिससे छोटी दुकानों से लेकर बड़े कारखानों तक का चक्का घूम रहा है. यह इस बात की तस्दीक करता है कि संकट के समय भी हमारी अपनी क्रय शक्ति यानी खर्च करने की क्षमता बरकरार है.

सरकारी खर्च और लोगों की जेब से चल रहा है देश का पहिया

जब पूरी दुनिया में कारोबार सुस्त पड़ा है, तब हमारे देश में इकोनॉमी को रफ्तार देने का सबसे बड़ा काम सरकार के भारी-भरकम पूंजीगत खर्च यानी पब्लिक केपेक्स ने किया है. सरकार लगातार सड़कें, रेलवे, बंदरगाह और बड़े बुनियादी ढांचे बना रही है, जिससे मार्केट में पैसा घूम रहा है. इसके साथ ही देश के आम लोगों की मजबूत घरेलू खपत यानी रेजिडेंट कंजम्पशन ने इस गाड़ी को रुकने नहीं दिया है. लोग लगातार खरीदारी कर रहे हैं, गाड़ियां और घर खरीद रहे हैं, जिससे कंपनियों को भी मुनाफा हो रहा है. आम आदमी के लिए इसका सीधा मतलब यह है कि देश का बाजार अभी तक अंदर से जिंदा है, जिससे रोजगार के नए मौके बन रहे हैं और लोगों की आजीविका सुरक्षित बनी हुई है.

सीए सुदेशा बसु कहती है कि वैश्विक स्तर पर छाई मंदी के बावजूद भारत की विकास दर के पीछे मजबूत वित्तीय नीतियां और टैक्स सिस्टम में आए सुधार हैं. रिकॉर्ड-तोड़ GST कलेक्शन और कड़े IBC (इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड) नियमों के चलते भारतीय बैंकों की बैलेंस शीट अब तक के सबसे मजबूत दौर में है. सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर (Capex) पर लगातार खर्च करने से बाजार में लिक्विडिटी बनी हुई है, जिसने मंदी के असर को पूरी तरह बेअसर कर दिया है.

डेलॉयट की नई रिपोर्ट ने खोले भारत की तरक्की के कई बड़े राज

ग्लोबल फर्म डिलाइट (Deloitte) की तरफ से जारी की गई लेटेस्ट रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के इस मजबूत तेवर पर मुहर लगाई गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का घरेलू बाजार और मजबूत कंज्यूमर बेस इसे मंदी के खतरों से बचाए रखने में सबसे बड़ा हथियार साबित हो रहा है. रिपोर्ट में यह भी साफ किया गया है कि देश के भीतर निवेश का माहौल बेहतर हुआ है और लोग भविष्य को लेकर अधिक आश्वस्त नजर आ रहे हैं. लेकिन यहां एक गौर करने वाला नया एंगल यह है कि इस ग्रोथ का फायदा सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है. आज छोटे शहरों और कस्बों में डिजिटल भुगतान और आसान लोन की वजह से जो व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी हैं, उन्होंने इस जीडीपी के आंकड़े को जिंदा रखने में सबसे अहम भूमिका निभाई है. यानी अब देश की तरक्की सिर्फ महानगरों के भरोसे नहीं, बल्कि देश के कोने-कोने के छोटे कारोबारियों की मेहनत पर खड़ी है.

रिपोर्ट ने भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर कई चौंकाने वाले और उम्मीद भरे खुलासे किए हैं. डेलॉयट की यह रिपोर्ट इसी साल जारी की गई है, जिसमें साफ बताया गया है कि भारत की घरेलू मांग और मजबूत नीतियां इसे ग्लोबल मंदी के असर से बचाकर रख रही हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की 6.6 प्रतिशत की जीडीपी ग्रोथ रेट इस बात का सबूत है कि हमारी आर्थिक नीतियां सही दिशा में काम कर रही हैं. हालांकि, इस रिपोर्ट में यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर वैश्विक स्तर पर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं, तो हमें अपनी घरेलू इंडस्ट्री को और ज्यादा सुरक्षा देनी होगी ताकि स्थानीय कारोबार प्रभावित न हों.

ग्लोबल ट्रेड टेंशन और सप्लाई चेन का सीधा असर हमारी जेब पर

भले ही कागजों पर हमारी ग्रोथ रेट 6.6% की रफ्तार से दौड़ रही हो, लेकिन दुनिया भर में चल रहे ट्रेड टेंशन और सप्लाई चेन के खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. दुनिया के अलग-अलग देशों के बीच आपसी व्यापारिक तनातनी और लॉजिस्टिक्स की समस्याओं के कारण कच्चे माल की कीमतें कभी भी आसमान छूने लगती हैं. इसका सीधा असर हमारे देश के उद्योगों पर पड़ता है, जिससे पेट्रोल-डीजल, खाने-पीने की चीजें और रोजमर्रा के सामान महंगे हो जाते हैं. आम आदमी के लिए इसका मतलब यह है कि भले ही देश की जीडीपी ऊपर जा रही हो, लेकिन महंगाई का यह अदृश्य दबाव उनके घर के बजट को लगातार कमजोर कर रहा है और सेविंग करना मुश्किल होता जा रहा है.

क्या यह ग्रोथ सिर्फ आंकड़ों का खेल है और लोगों को भी मिल रहा है फायदा?

जब हम 6.6% की शानदार ग्रोथ रेट की बात करते हैं, तो अक्सर यह सवाल मन में आता है कि क्या यह तरक्की सिर्फ बड़ी कंपनियों और शेयर बाजार तक सीमित है या इसका फायदा देश के उस आखिरी व्यक्ति को भी मिल रहा है जो दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है. हकीकत यह है कि जब पब्लिक केपेक्स और घरेलू खपत बढ़ती है, तो छोटे दुकानदारों, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों और सर्विस सेक्टर के कर्मचारियों को भी काम मिलता है. हालांकि, बढ़ती महंगाई और नौकरी के बदलते स्वरूप के बीच आम आदमी को अपनी इनकम और खर्च के बीच तालमेल बिठाने में अभी भी काफी पसीना बहाना पड़ रहा है, और यही इस शानदार ग्रोथ की असली परीक्षा है.

आने वाले कल के लिए क्या संकेत दे रहा है यह मजबूत आंकड़ा

यह ग्रोथ रेट हमें यह भरोसा दिलाती है कि हम वैश्विक झटकों को झेलने की ताकत रखते हैं. भारत अब केवल बाहर से आने वाली तकनीक या निवेश पर पूरी तरह निर्भर नहीं है, बल्कि हमारी खुद की आबादी और जरूरतें ही एक बहुत बड़ा बाजार तैयार कर रही हैं. आने वाले महीनों में जब फेस्टिव सीजन और शादियों का दौर शुरू होगा, तब यह घरेलू मांग और ज्यादा तेजी पकड़ेगी.

आपके लिए इसका सीधा संदेश यह है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है. दुनिया भले ही मंदी के आगोश में हो, लेकिन भारत के भीतर अवसरों के दरवाजे लगातार खुल रहे हैं. जरूरत इस बात की है कि आप अपनी वित्तीय योजना को मजबूत रखें और बदलते बाजार के साथ कदमताल करते हुए आगे बढ़ें.

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