FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
अमेरिकी AI की कॉपी कर चीन ने कैसे सीक्रेट कोड से हिलाया टेक इंडस्ट्री? सुपरपावर की होड़ में टूटे नियम-आप पर क्या होगा असर?

अमेरिकी AI की कॉपी कर चीन ने कैसे सीक्रेट कोड से हिलाया टेक इंडस्ट्री? सुपरपावर की होड़ में टूटे नियम-आप पर क्या होगा असर?

चीन की स्मार्ट सब्सिडी चाल से मेक इन इंडिया पर क्यों मंडराया संकट? जानिए ड्रैगन की ये नीति भारत क्या डालेगी असर

चीन की स्मार्ट सब्सिडी चाल से मेक इन इंडिया पर क्यों मंडराया संकट? जानिए ड्रैगन की ये नीति भारत क्या डालेगी असर

8th Pay Commission: पति की बढ़ेगी सैलरी, पर क्या छूट जाएगी पत्नी की नौकरी? समझिए 'सिंगल-इनकम ट्रैप' का कड़वा सच

8वां वेतन आयोग में पति की सैलरी बढ़ने पर क्या छूट जाएगी पत्नी की नौकरी? समझिए 'सिंगल-इनकम ट्रैप' का कड़वा सच

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Friendship Day सबसे पहले कहां मनाया गया था? जानें दुनिया भर में कैसे लोकप्रिय हुआ दोस्ती का यह खास दिन

Friendship Day सबसे पहले कहां मनाया गया था? जानें दुनिया भर में कैसे लोकप्रिय हुआ दोस्ती का यह खास दिन

ऋषिकेश में कांच के फर्श वाले बजरंग सेतु पर जाने के लिए फीस लगेगी, जानिए कितने पैसे खर्च करने होंगे

ऋषिकेश में कांच के फर्श वाले बजरंग सेतु पर जाने के लिए फीस लगेगी, जानिए कितने पैसे खर्च करने होंगे

कैकयी-मंथरा से कुंभकर्ण-हनुमान तक, Ramayan के वो 7 रोल्स जिन्हें ट्रेलर में नहीं देख पाए फैंस; जानें किसने निभाया कौन सा किरदार

कैकयी-मंथरा से कुंभकर्ण-हनुमान तक, Ramayan के वो 7 रोल्स जिन्हें ट्रेलर में नहीं देख पाए फैंस

हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

8th Pay Commission: पति की बढ़ेगी सैलरी, पर क्या छूट जाएगी पत्नी की नौकरी? समझिए 'सिंगल-इनकम ट्रैप' का कड़वा सच

8th pay commission socio economic impact on families: 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाकर आर्थिक समृद्धि लाएगा, लेकिन इससे 'सिंगल-इनकम ट्रैप' का खतरा बढ़ेगा. 'U-Shaped Curve' डेटा के अनुसार, पति की आय अत्यधिक बढ़ने से परिवारों में महिलाओं की नौकरी छोड़ने की दर बढ़ सकती है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 02, 2026, 07:55 AM IST

8th Pay Commission: पति की बढ़ेगी सैलरी, पर क्या छूट जाएगी पत्नी की नौकरी? समझिए 'सिंगल-इनकम ट्रैप' का कड़वा सच

क्या रुतबे के चक्कर में नौकरी छोड़ देंगी आपकी पत्नी? 8th Pay CPC का अनसुना पहलू (फोटो एआई)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • 8वां वेतन आयोग क्या महिलाओं का रोजगार घटाएगा?
  • सैलरी बढ़ोतरी से कैसे बनेगा नया 'सिंगल-इनकम ट्रैप'? 
  • क्या होता है 'U-Shaped Curve'डेटा ?
  • भारतीय परिवारों में क्या होता है सिंगल-इनकम ट्रैप?

जब भी किसी नए वेतन आयोग (Pay Commission) की घोषणा होती है, तो चर्चा का पूरा केंद्र केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ी हुई बेसिक सैलरी, एरियर और फिटमेंट फैक्टर पर टिक जाता है. लेकिन अर्थव्यवस्था और समाजशास्त्र के पर्दे के पीछे एक ऐसा साइलेंट असर भी पड़ रहा होता है, जिसकी चर्चा सार्वजनिक बहसों में कम ही होती है.

आगामी 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) जहां एक तरफ लाखों परिवारों के लिए वित्तीय खुशहाली लेकर आएगा, वहीं दूसरी तरफ यह अनजाने में भारतीय परिवारों को 'सिंगल-इनकम ट्रैप' (Single-Income Trap) की ओर धकेल सकता है, यानी पति की आय इतनी बढ़ जाना कि पत्नी का नौकरी करना परिवार में 'गैर-ज़रूरी' मान लिया जाए.

अकादमिक एवं जेंडर-इकोनॉमिक रिसर्च पेपर्स (Academic & Socio-Economic Studies)और ICRIER, IGIDR, और Centre for Development Studies बताती हैं कि जब मध्यम वर्गीय परिवारों में पुरुषों (मुख्यतः सरकारी या कॉर्पोरेट सेक्टर) की आय एक सीमा से अधिक बढ़ती है, तो टियर-2 और टियर-3 शहरों में कामकाजी महिलाओं का श्रम बल से बाहर होना (Labor Force Drop-out) बढ़ जाता है. 2016 में 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद न्यूनतम वेतन में सीधी वृद्धि (~23.55% औसत वृद्धि और बकाया एरियर) देखी गई थी. इसके बाद टियर-2/3 शहरों (जैसे जयपुर, लखनऊ, इंदौर, पटना आदि) के निम्न-वेतन वाले जॉब्स (प्राइवेट स्कूल टीचिंग, एडमिन जॉब्स) से महिलाओं के रिजाइन करने के पैटर्न दर्ज किए गए थे.

ICRIER (Indian Council for Research on International Economic Relations): अर्थशास्त्री रेणुका साने और साथी शोधकर्ताओं के ICRIER वर्किंग पेपर्स में भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों में पुरुषों की आय बढ़ने और महिलाओं के लेबर फोर्स से बाहर होने (Income Effect vs Substitution Effect) पर विस्तृत डेटा प्रस्तुत किया गया है.

IGIDR (Indira Gandhi Institute of Development Research): IGIDR के जेंडर लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च पेपर्स में स्पष्ट किया गया है कि टियर-2 और टियर-3 शहरों में जब पारिवारिक आय (Household Income) एक थ्रेशोल्ड पार करती है, तो कम वेतन वाली औपचारिक/अनौपचारिक नौकरियों (जैसे स्कूल टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन) से महिलाओं का रिग्नेशन रेट तेजी से बढ़ता है.

CDS (Centre for Development Studies, Trivandrum): सीडीएस के रिसर्च पेपर्स (जैसे दक्षिण और उत्तर भारत के टियर-2/3 शहरों पर अध्ययन) में यह दर्ज है कि 10,000–20,000 रुपये के ब्रैकेट में कमाने वाली महिलाएं अपनी नौकरी को 'आर्थिक मजबूरी' मानती हैं, न कि 'करियर'. जैसे ही पति की आय बढ़ती है, वे इसे छोड़ देती हैं.

1. 'इन्कम इफेक्ट': जब बढ़ी हुई सैलरी बनती है नौकरी छोड़ने की वजह

श्रम अर्थशास्त्र (Labor Economics) का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है- महिला श्रम बल भागीदारी पर आय का प्रभाव ('Income Effect on Female Labor Force Participation). सरल शब्दों में कहें तो जब किसी घर के मुख्य कमाने वाले (आमतौर पर पुरुष) की आय अचानक एक खास सीमा से ऊपर निकल जाती है, तो परिवार में 'आर्थिक मजबूरी' का तत्व खत्म हो जाता है. ऐसे में, समाज के पारंपरिक दबाव और घरेलू ज़िम्मेदारियों के चलते महिलाओं पर से नौकरी करने का वित्तीय दबाव हट जाता है.

8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा करेगा. इसका सीधा असर यह होगा कि कई परिवार मध्यम वर्ग से निकलकर अपर-मिडिल क्लास की श्रेणी में पहुँच जाएंगे. लेकिन अर्थशास्त्र का नियम कहता है कि परिवार की इस 'समृद्धि' की पहली कीमत अक्सर महिलाओं के करियर को चुकानी पड़ती है.

क्या रुतबे के चक्कर में नौकरी छोड़ देंगी आपकी पत्नी? 8th Pay CPC का अनसुना पहलू

2. डेटा क्या कहता है? NITI आयोग और PLFS की 'U-शेप' पहेली

भारत में महिला श्रमबल भागीदारी (Female Labor Force Participation - FLFP) को समझने के लिए विश्व बैंक और NITI आयोग जिस मॉडल का हवाला देते हैं, उसे 'U-Shaped Curve' कहा जाता है:

कर्व का शुरुआती सिरा (गरीब परिवार): मजबूरी के कारण महिलाओं की श्रम भागीदारी सबसे ज़्यादा होती है.

कर्व का निचला हिस्सा (मध्यम व उच्च-मध्यम वर्ग): जैसे ही परिवार की आय बढ़ती है, महिलाओं की नौकरी छोड़ने की दर सबसे ज़्यादा (Lowest Participation Point) हो जाती है.

कर्व का आखिरी सिरा (अति-अमीर/हाईली क्वालिफाइड): भारी सैलरी और इंडिपेंडेंस के कारण महिलाएं वापस काम में लौटती हैं.

पे कमीशन का रोल: वेतन आयोग कर्मचारियों को सीधे इस U-कर्व के 'निचले हिस्से' में लाकर खड़ा कर देता है, जहां सांख्यिकीय रूप से महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी भारत में सबसे कम दर्ज की जाती है.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के Periodic Labour Force Survey (PLFS) का डेटा भी इस बात की पुष्टि करता है कि भारत में स्नातक या उच्च-शिक्षित महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा पारिवारिक आय बेहतर होते ही 'अवैतनिक घरेलू कार्य' (Unpaid Domestic Work) में लग जाता है.

3. 'संसकृतिकीकरण' और स्टेटस सिंबल का सामाजिक गणित

प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय समाज के इस व्यवहार को उजागर किया था. समाजशास्त्रियों के अनुसार, भारतीय समाज में आज भी "पति की भारी सैलरी" के बाद "पत्नी का नौकरी न करना" एक सामाजिक रुतबे (Status Symbol) के रूप में देखा जाता है.

"प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री एम. एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक 'Social Change in Modern India' में 'संस्कृतीकरण' (Sanskritization) के सिद्धांत के तहत इस व्यवहार को उजागर किया था. उनके अनुसार, जब भी किसी परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, तो वे सामाजिक प्रतिष्ठा (Status Symbol) हासिल करने के लिए महिलाओं को घर के बाहर के श्रम से दूर कर देते हैं. आज के संदर्भ में, पति की बढ़ी हुई सैलरी इसी सामाजिक व्यवहार को बढ़ावा देती है."

2016 (7वां वेतन आयोग) का सबक: 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कई केस स्टडीज में देखा गया कि टियर-2 और टियर-3 शहरों में टीचिंग या प्राइवेट सेक्टर में 15,000-20,000 रुपये कमाने वाली कई महिलाओं ने नौकरियां छोड़ दीं, क्योंकि पति का एरियर और बढ़ा हुआ वेतन घर के सारे खर्चों और बच्चों की महंगी पढ़ाई के लिए अकेला ही काफी था.

केयरगिविंग का बोझ: जब घर में एक मजबूत सैलरी आती है, तो बुजुर्गों की देखभाल और बच्चों की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी महिला के सिर पर डालना और उसे 'फुल-टाइम होममेकर' बनने की सलाह देना आसान हो जाता है.

4. आर्थिक रूप से कितना खतरनाक है यह 'सिंगल-इनकम ट्रैप'?

ऊपरी तौर पर देखने पर यह लग सकता है कि "अगर घर में एक सैलरी से काम चल रहा है, तो दिक्कत क्या है?" लेकिन जेंडर-इकोनॉमिस्ट्स इसे एक बड़ा आर्थिक जोखिम मानते हैं:

वित्तीय स्वतंत्रता का अंत: भले ही घर में पैसा ज़्यादा आ रहा हो, लेकिन महिला की अपनी पर्सनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस (वित्तीय स्वायत्तता) खत्म हो जाती है.

इमरजेंसी में जोखिम: सिंगल-इनकम मॉडल पर चलने वाले परिवार किसी भी अप्रत्याशित वित्तीय संकट (स्वास्थ्य संबंधी या आपात स्थिति) में अधिक संवेदनशील (Vulnerable) हो जाते हैं.

करियर गैप का नुकसान: एक बार नौकरी छूटने के बाद 5-10 साल बाद महिलाओं के लिए री-एंट्री लगभग नामुमकिन हो जाती है.

पत्नी की नौकरी छुड़वाने के होते हैं तगड़े घाटे

सीए सुदेशना बसु कहती हैं कि हमारे पास ऐसे कई सरकारी कर्मचारियों के केस आते हैं जहां वेतन आयोग के बाद सैलरी बढ़ते ही परिवार पत्नी की नौकरी छुड़वा देता है. लेकिन वित्तीय दृष्टिकोण से यह एक बड़ी भूल है. दो सैलरी (Double Income) होने से न सिर्फ फैमिली को डबल टैक्स डिडक्शन (80C, 80D) का फायदा मिलता है, बल्कि रिटायरमेंट कॉर्पस भी दोगुना तेजी से बनता है. पति की बढ़ी सैलरी के भरोसे पत्नी की नौकरी छुड़वाना लॉन्ग-टर्म वेल्थ प्लानिंग को कमज़ोर करता है.

क्यों छोड़ती हैं महिलाएं अपनी नौकरी?

फेमिनिस्ट इकोनॉमिस्ट प्रो. बीना अग्रवाल ने अपने शोध पत्र : Bargaining and Gender Relations: Within and Beyond the Household में भी ये बताया है कि  परिवार की संपत्ति और पुरुषों की आय (Wealth/Income) बढ़ने पर महिलाओं की घरेलू सौदेबाजी की क्षमता (Intra-household Bargaining Power) और श्रम बाजार में भागीदारी का पैटर्न कैसे बदलता है. आय बढ़ने के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राथमिकता देने के कारण महिलाओं के काम करने की बाध्यता और इच्छा में बदलाव आता है.

नीति निर्माताओं के लिए एक चेतावनी

8वां वेतन आयोग निसंदेह सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारेगा और देश की अर्थव्यवस्था में कंजम्पशन (खपत) को बढ़ाएगा. लेकिन इसके साथ ही यह भारतीय समाज के उस विरोधाभास को भी उजागर करता है, जहां आर्थिक समृद्धि महिलाओं को सशक्त बनाने के बजाय उन्हें वापस चौके-बर्तन और घरेलू जिम्मेदारियों के दायरे में समेट देती है.

नीति निर्माताओं और खुद सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को यह समझना होगा कि 'पति की बढ़ी हुई सैलरी' कभी भी 'पत्नी के अपने करियर और वित्तीय पहचान' का विकल्प नहीं हो सकती.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Friendship Day सबसे पहले कहां मनाया गया था? जानें दुनिया भर में कैसे लोकप्रिय हुआ दोस्ती का यह खास दिन
Friendship Day सबसे पहले कहां मनाया गया था? जानें दुनिया भर में कैसे लोकप्रिय हुआ दोस्ती का यह खास दिन
ऋषिकेश में कांच के फर्श वाले बजरंग सेतु पर जाने के लिए फीस लगेगी, जानिए कितने पैसे खर्च करने होंगे
ऋषिकेश में कांच के फर्श वाले बजरंग सेतु पर जाने के लिए फीस लगेगी, जानिए कितने पैसे खर्च करने होंगे
कैकयी-मंथरा से कुंभकर्ण-हनुमान तक, Ramayan के वो 7 रोल्स जिन्हें ट्रेलर में नहीं देख पाए फैंस; जानें किसने निभाया कौन सा किरदार
कैकयी-मंथरा से कुंभकर्ण-हनुमान तक, Ramayan के वो 7 रोल्स जिन्हें ट्रेलर में नहीं देख पाए फैंस
31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम
31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement