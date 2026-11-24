Syed Mushtaq Ali Trophy: प्रियांश आर्य के 19 छक्कों ने उन्हें फिन एलन (19 छक्के) के रिकॉर्ड की बराबरी पर पहुंचा दिया. इसके साथ-साथ उन्होंने क्रिस गेल और एस्टोनिया के साहिल चौहान को भी पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 18-18 छक्के मारे थे.

प्रियांश आर्य टी20 में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं. (File Photo Instagram)

Syed Mushtaq Ali Trophy: सैयद मुश्ताक अली टी-20 टूर्नामेंट में दिल्ली के ओपनर प्रियांश आर्य(Priyansh Arya) ने विस्फोटक बल्लेबाजी की है. प्रियांश ने तमिलनाडु के खिलाफ मैच में कई रिकॉर्ड तोड़े. प्रियांश की घातक बल्लेबाजी के सामने तमिलनाडु के सभी गेंदबाज बेबस नजर आए. दिल्ली के इस घातक बैटर ने महज 36 गेंद में सेंचुरी ठोक दी. उन्होंने 19 छक्के, 7 चौके की मदद से 68 गेंद में 181 रन बटोरे.

टी20 में सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड

प्रियांश टी20 में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं. दिल्ली के कप्तान प्रियांश ने T20 की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी बराबरी की. बाएं हाथ के इस ओपनर ने इंदौर के डेली कॉलेज ग्राउंड पर 20 ओवर में दिल्ली को 275/5 का बड़ा स्कोर बनाने में मदद की. उनका 181 रन अब पुरुषों के T20 क्रिकेट में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है.

लिस्ट में पहले नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के लुआन-ड्रे प्रीटोरियस हैं. लुआ प्रीटोरियस ने अक्टूबर 2026 में CSA प्रो20 कप में नाइट्स के खिलाफ टाइटन्स के लिए 79 गेंदों पर नाबाद 188 रन बनाए थे.

WICKET! Over: 18.4 Priyansh Arya 181(68) ct S Rithik Easwaran b M Siddharth, Delhi 252/4 #DELvTN #SMAT #Elite November 24, 2026

प्रियांश ने रचा इतिहास

प्रियांश आर्य टी-20 क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए.

प्रियांश ने केएल राहुल का 152 रन का भारतीय रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान रचा.

प्रियांश ने पारी में 19 छक्के जड़कर टी-20 की एक पारी में सर्वाधिक छक्कों के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की.

प्रियांश ने क्रिस गेल और साहिल चौहान के एक पारी में 18 छक्के लगाने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा.

प्रियांश आर्य के 181 रन टी-20 क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है.

T-20 की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के फिन एलन के नाम है.

केएल राहुल का तोड़ा रिकॉर्ड

प्रियांश आर्य ने केएल राहुल का रिकॉर्ड भी तोड़ा है. केएल राहुल ने इसी साल IPL 2026 में पंजाब किंग्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स के लिए नाबाद 152 रन बनाए थे. यह किसी भारतीय की तरफ से टी-20 में बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर था.

आर्य की रिकॉर्ड तोड़ पारी

इससे पहले तमिलनाडु ने टॉस जीतकर दिल्ली को बल्लेबाजी का न्योता दिया था. दिल्ली को शुरुआती झटका तब लगा जब तीसरे ओवर में यश ढुल महज आठ रन पर आउट हो गए. हालांकि, आर्य ने दिल्ली की पारी को पटरी से उतरने नहीं दिया और विरोधी बल्लेबाजों की जमकर धुलाई की. उन्हें नीतीश राणा का कुछ साथ मिला. दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 118 रन जोड़े. राणा ने 17 गेंदों में 18 रन बनाए.

36 गेंदों में पूरा किया शतक

दिल्ली के कप्तान ने सिर्फ 36 गेंदों में शतक पूरा किया. इस दौरान उन्होंने 12 छक्के और चार चौके लगाए. इस माइलस्टोन तक पहुंचने के बाद उन्होंने अपना अटैक जारी रखा. उन्होंने राहुल के 152 नॉट आउट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा और आखिर में 68 गेंदों पर शानदार 181 रन बनाए.

क्रिस गेल का भी तोड़ा रिकॉर्ड

आर्य के 19 छक्कों ने उन्हें जून 2025 में बनाए गए फिन एलन के रिकॉर्ड की बराबरी पर पहुंचा दिया. इसके साथ-साथ उन्होंने क्रिस गेल और एस्टोनिया के साहिल चौहान को भी पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 18-18 छक्के मारे थे. आर्य अब एक T20 इनिंग में किसी बैट्समैन की तरफ से लगाए गए सबसे ज्यादा छक्कों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है.

कौन हैं प्रियांश आर्य?

प्रियांश आर्य को प्रियांश प्रजापति के नाम से भी जाना जाता है. प्रियांश भारत के युवा क्रिकेटर हैं और इंडिया-A टीम का हिस्सा हैं. प्रियांश डोमेस्टिक क्रिकेट में दिल्ली की तरफ से खेलते हैं. इसके अलावा वह IPL में पंजाब किंग्स का हिस्सा हैं. प्रियांश बाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज और दाएं हाथ के ऑफ-ब्रेक गेंदबाज हैं. उनके नाम किसी भारतीय बल्लेबाज की तरफ से T20 मैच में बनाए गए सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर (68 गेंदों पर 181 रन) का रिकॉर्ड है. इसके साथ ही उन्होंने एक T20 पारी में सबसे ज्यादा छक्के (19) लगाने के रिकॉर्ड की भी बराबरी की है.