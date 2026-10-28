WPL ऑक्शन में खर्च हुए 6.25 करोड़, 25 खिलाड़ियों पर लगी बोली; देखें नीलामी के बाद 5 टीमों के स्क्वाड

1 . नीलामी में सभी टीमों ने खर्च किए 6.25 करोड़ रुपये

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WPL के 5वें सीजन के लिए सभी टीमों ने तैयारी पूरी कर ली है और स्क्वाड मजबूत कर लिया है. महिला प्रीमियर लीग 2027 मिनी ऑक्शन 28 अक्टूबर को कोच्चि में आयोजित हुआ था, जहां 150 खिलाड़ियों में से 25 खिलाड़ियों पर बोली लगी है. सभी 5 टीमों ने मिलकर कुल 25 प्लेयर्स खरीदे हैं. टीमों ने इन 25 खिलाड़ियों को खरीदने के लिए 6.25 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि यूपी वॉरियर्स ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान सोफी मोलिनक्स को 1.10 करोड़ में खरीदा है, जो इस सीजन सबसे महंगी प्लेयर भी हैं.

(Photo: IANS)