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WPL ऑक्शन में खर्च हुए 6.25 करोड़, 25 खिलाड़ियों पर लगी बोली; देखें नीलामी के बाद 5 टीमों के स्क्वाड

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घड़ी में दिखे प्रभु राम, हनुमान और राम मंदिर, अयोध्या के शाही डिजाइन ने खींचा सबका ध्यान, कीमत 4.25 करोड़

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हिंदी न्यूज़Photos

डीएनए एक्सप्लेनर

WPL ऑक्शन में खर्च हुए 6.25 करोड़, 25 खिलाड़ियों पर लगी बोली; देखें नीलामी के बाद 5 टीमों के स्क्वाड

Womens Premier League के 5वें सीजन के लिए बीसीसीआई ने बुधवार (28 अक्टूबर) को कोच्चि में नीलामी का आयोजन रखा था. नीलामी में सभी टीमों ने दमदार खिलाड़ियों को खरीदकर स्क्वाड मजबूत कर लिया है. डब्ल्यूपीएल 2027 मिनी ऑक्शन के बाद सभी टीमों का स्क्वाड यहां देख सकते हैं.  

मोहम्मद साबिर | Oct 28, 2026, 11:32 PM IST

1.नीलामी में सभी टीमों ने खर्च किए 6.25 करोड़ रुपये

नीलामी में सभी टीमों ने खर्च किए 6.25 करोड़ रुपये
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WPL के 5वें सीजन के लिए सभी टीमों ने तैयारी पूरी कर ली है और स्क्वाड मजबूत कर लिया है. महिला प्रीमियर लीग 2027 मिनी ऑक्शन 28 अक्टूबर को कोच्चि में आयोजित हुआ था, जहां 150 खिलाड़ियों में से 25 खिलाड़ियों पर बोली लगी है. सभी 5 टीमों ने मिलकर कुल 25 प्लेयर्स खरीदे हैं. टीमों ने इन 25 खिलाड़ियों को खरीदने के लिए 6.25 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि यूपी वॉरियर्स ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान सोफी मोलिनक्स को 1.10 करोड़ में खरीदा है, जो इस सीजन सबसे महंगी प्लेयर भी हैं. 
(Photo: IANS)

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2.रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला टीम

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला टीम
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स्मृति मंधाना, ऋचा घोष, एलिस पेरी, लॉरेन बेल, पूजा वस्त्राकर, अरुंधति रेड्डी, नादिन डी क्लर्क, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल, जॉर्जिया वोल, जेस जोनासन, तेजल हसब्निस, सयाली सतघरे, क्लो ट्रायन, प्रेमा रावत, वृंदा दिनेश और कुमार प्रत्यूषा.
(Photo: IANS)

3.मुंबई इंडियंस महिला टीम

मुंबई इंडियंस महिला टीम
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नैट साइवर-ब्रंट, अमेलिया केर, हरमनप्रीत कौर, हेली मैथ्यूज, अमनजोत कौर, सजना सजीवन, शबनिम इस्माइल, निकोला कैरी, वैष्णवी शर्मा, संस्कृति गुप्ता, श्वेता सहरावत, अक्षिता भगत, सानिका चालके, रहिला फिरदौस, लतिका इनामदार, दिशा कासट, तारा नॉरिस और भर्त्ती रावल.
(Photo: IANS)

4.दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम

दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम
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मारिजान कैप, जेमिमा रोड्रिग्स, एनाबेल सदरलैंड, शेफाली वर्मा, श्री चरणी, चिनेल हेनरी, एल वोल्वार्ड्ट, किरण नवगिरे, निकी प्रसाद, मिन्नू मणि, नंदनी शर्मा, कर्स्टी गॉर्डन, लूसी हैमिल्टन, उमा काशवी, नाजमा खान, ममथा मडिवाला और दीया यादव. 
(Photo: IANS)

TRENDING NOW

5.यूपी वॉरियर्स महिला टीम

यूपी वॉरियर्स महिला टीम
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दीप्ति शर्मा, शिखा पांडे, मेग लैनिंग, फीबी लिचफील्ड, सोफी मोलिन्यूक्स, सोफी एक्लेस्टोन, हरलीन देओल, क्रांति गौड़, प्रतिका रावल, ग्रेस हैरिस, स्नेह राणा, आशा शोभना, सुषमा वर्मा, कैथरीन ब्राइस, मनाली दक्षिणी, शिप्रा गिरी, सहाना पवार और सिमरन शेख.
(Photo: IANS)

6.गुजरात जायंट्स महिला टीम

गुजरात जायंट्स महिला टीम
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एश्ले गार्डनर, बेथ मूनी, सोफी डिवाइन, जॉर्जिया वेयरहम, भारती फुलमाली, काश्वी गौतम, रेणुका सिंह ठाकुर, यास्तिका भाटिया, किम गार्थ, तनुजा कंवर, अनुष्का शर्मा, राजेश्वरी गायकवाड़, जी. कमलिनी, कनिका आहूजा, ओरला प्रेंडरगास्ट, जिंतिमनी कलिता, हैप्पी कुमारी और समायरा राघव.
(Photo: IANS)

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