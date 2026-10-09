स्वीडन की बजाय नॉर्वे में क्यों दिया जाता है शांति का नोबेल? 130 साल पहले अल्फ्रेड नोबेल ने वसीयत में क्या लिखा था?

3 . अल्फ्रेड नोबेल ने वसीयत में क्या लिखा?

3

अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में अपनी वसीयत लिखी थी. इसमें उन्होंने साफ किया था कि नोबेल शांति पुरस्कार की जिम्मेदारी नॉर्वे की संसद की तरफ से गठित एक समिति के पास होगी. हालांकि, उन्होंने कभी इस बात का खुलासा नहीं किया कि बाकी सभी पुरस्कारों के उलट, शांति पुरस्कार के लिए उन्होंने नॉर्वे को ही क्यों चुना. अल्फ्रेड नोबेल ने जिस समय यह वसीयत तैयार की थी उस दौरान स्वीडन और नॉर्वे एक ही संघ के तहत एक ही राजा के अधीन थे. 1896 में अल्फ्रेड नोबेल के निधन के बाद 1901 से इन पुरस्कारों को देने की शुरुआत हुई. 1905 में स्वीडन और नॉर्वे अलग-अलग देश बन गए. इसके बावजूद, वसीयत के मुताबिक शांति पुरस्कार की जिम्मेदारी नॉर्वे के पास ही बरकरार रही. (Image: AI)