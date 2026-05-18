सोने-हीरे और कच्चे तेल से भी कीमती चीज अब बनेगी भारत में! जानिए आम लोगों को होगा क्या फायदा

2 . फोन-कार से लेकर मिसाइलों तक में लगती है ये चिप

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आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन से लेकर घर के स्मार्ट टीवी, फ्रिज, कार, एटीएम मशीन और यहां तक कि देश की सुरक्षा में तैनात मिसाइलों तक, हर इलेक्ट्रॉनिक चीज का दिमाग यही चिप होती है. अभी तक भारत इन चिप्स के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों, जैसे ताइवान, चीन और अमेरिका, पर निर्भर रहा है. लेकिन अब भारत इस निर्भरता को खत्म करने के लिए कमर कस चुका है. इसी महा-अभियान का नाम है- भारत सेमीकंडक्टर मिशन.