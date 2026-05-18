सोने-हीरे और कच्चे तेल से भी कीमती चीज अब बनेगी भारत में! जानिए आम लोगों को होगा क्या फायदा

डीएनए एक्सप्लेनर
Gaurav Barar | May 18, 2026, 10:13 AM IST
1.एक छोटी सी चिप चला रही पूरी दुनिया!
आज के दौर में अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? तो शायद आपका जवाब होगा सोना, हीरा या क्रूड ऑयल, लेकिन सच तो यह है कि आज की डिजिटल दुनिया एक ऐसी चीज के दम पर चल रही है, जो दिखती तो चींटी जैसी छोटी है, लेकिन उसके बिना पूरी दुनिया ठप पड़ सकती है. इसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर चिप.
2.फोन-कार से लेकर मिसाइलों तक में लगती है ये चिप
आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन से लेकर घर के स्मार्ट टीवी, फ्रिज, कार, एटीएम मशीन और यहां तक कि देश की सुरक्षा में तैनात मिसाइलों तक, हर इलेक्ट्रॉनिक चीज का दिमाग यही चिप होती है. अभी तक भारत इन चिप्स के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों, जैसे ताइवान, चीन और अमेरिका, पर निर्भर रहा है. लेकिन अब भारत इस निर्भरता को खत्म करने के लिए कमर कस चुका है. इसी महा-अभियान का नाम है- भारत सेमीकंडक्टर मिशन.
3.क्या है भारत का सेमीकंडक्टर मिशन?
सीधे और सरल शब्दों में कहें, तो भारत सरकार का लक्ष्य देश को दुनिया का अगला बड़ा चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है. इसके लिए सरकार ने करीब 76,000 करोड़ रुपये (लगभग 10 अरब डॉलर) के भारी-भरकम बजट के साथ इस मिशन की शुरुआत की है.
4.पूरा इकोसिस्टम भारत में ही होगा तैयार
इस मिशन का काम सिर्फ फैक्ट्रियां लगाना नहीं है, बल्कि चिप की डिजाइनिंग से लेकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और टेस्टिंग तक का पूरा इकोसिस्टम भारत में ही तैयार करना है. सरकार बाहर की बड़ी कंपनियों को भारत में प्लांट लगाने के लिए भारी सब्सिडी और मदद दे रही है. टाटा ग्रुप, माइक्रोन और वेदान्ता जैसी बड़ी कंपनियां गुजरात के सानंद, धोलेरा और असम के मरिगांव जैसी जगहों पर पहले ही अरबों रुपये के प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर चुकी हैं.
5.चिप फैक्ट्री बनने से आम लोगों को क्या फायदा होगा?
अक्सर लोगों को लगता है कि ये सब तो बड़ी-बड़ी कंपनियों और टेक-जगत की बातें हैं, इससे आम इंसान का क्या लेना-देना? लेकिन सच यह है कि जब भारत में चिप बननी शुरू होगी, तो इसका सीधा असर आपकी जेब और आपके जीवन पर पड़ेगा.
6.इलेक्ट्रॉनिक सामान और गाड़ियां होंगी सस्ती
जब हमें बाहर से चिप मंगवानी पड़ती है, तो उस पर भारी टैक्स और ट्रांसपोर्ट का खर्च जुड़ जाता है. साल 2021-22 में जब दुनिया में चिप की कमी हुई थी, तो गाड़ियों की डिलीवरी के लिए साल-साल भर का वेटिंग पीरियड चल रहा था और मोबाइल-लैपटॉप महंगे हो गए थे. जब भारत में ही चिप बनेगी, तो स्मार्टफोन, लैपटॉप, वाशिंग मशीन, एलईडी टीवी और गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी. नतीजा? ये सब चीजें आपको सस्ती मिल सकती हैं.
7.रोजगार के नए मौके
एक सेमीकंडक्टर प्लांट सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं होता, बल्कि वह अपने साथ हजारों अन्य छोटे उद्योगों को खींचकर लाता है. इस मिशन से देश में लाखों की संख्या में हाई-टेक नौकरियां पैदा होंगी. इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स से लेकर कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में काम करने वाले आम लोगों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे. हमारे देश के टैलेंट को नौकरी के लिए विदेश नहीं भागना पड़ेगा.
8.देश का पैसा देश में रहेगा
भारत हर साल अरबों डॉलर का सामान बाहर से इम्पोर्ट करता है, जिसमें कच्चा तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ऊपर हैं. अपनी चिप होने से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा. जब देश का पैसा देश में ही घूमेगा, तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रुपया मजबूत होगा और सरकार उस पैसे को आम जनता की सहूलियतें, जैसे सड़कें, अस्पताल, स्कूल, बेहतर करने में लगा पाएगी.
9.डेटा सुरक्षा और नेशनल सिक्योरिटी
आजकल हर डिवाइस इंटरनेट से जुड़ी है. अगर हम विदेशी चिप का इस्तेमाल करते हैं, तो हमेशा डेटा चोरी या जासूसी का खतरा बना रहता है. देश की सुरक्षा से जुड़े उपकरणों में मेड-इन-इंडिया चिप का होना सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है. इससे आम नागरिकों का पर्सनल डेटा भी सुरक्षित रहेगा.
10.आत्मनिर्भर भारत की नींव!
भारत का सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की नींव है. यह मिशन भारत को एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रहा है जहां हम सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले देश नहीं, बल्कि दुनिया को टेक्नोलॉजी देने वाले देश बनेंगे. जब देश के कारखानों से मेड इन इंडिया चिप निकलेगी, तो उसकी चमक हर आम भारतीय की जिंदगी में खुशहाली और तरक्की के रूप में दिखाई देगी.