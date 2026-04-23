क्रूड ऑयल तो आपने खूब सुना होगा! क्या होता है क्रूड बम? इसके बारे में भी जान लीजिए आज

2 . पश्चिम बंगाल के चुनावों में होता है जमकर इस्तेमाल

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खासकर पश्चिम बंगाल और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में चुनाव या आपसी रंजिश के दौरान यह शब्द अक्सर सुर्खियों में आता है. गुरुवार (23 अप्रैल 2026) को भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान के दौरान मुर्शिदाबाद जिले में अज्ञात हमलावरों ने खुलेआम देशी बमों से मतदाताओं पर हमला कर दिया. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह क्रूड बम बला क्या है और यह इतना खतरनाक क्यों माना जाता है.