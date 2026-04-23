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डीएनए एक्सप्लेनर

क्रूड ऑयल तो आपने खूब सुना होगा! क्या होता है क्रूड बम? इसके बारे में भी जान लीजिए आज

अक्सर खबरों में आपने क्रूड बम के बारे में सुना होगा. ज्यादातर लोग इसे कच्चे तेल से जोड़कर देखते हैं, लेकिन हकीकत में क्रूड बम मौत का एक ऐसा 'देसी जुगाड़' है जिसे बिना किसी लैब के तैयार कर दिया जाता है.

Gaurav Barar | Apr 23, 2026, 12:30 PM IST

1.क्रूड बम- एक खतरनाक और जानलेवा हथियार

क्रूड बम- एक खतरनाक और जानलेवा हथियार
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आपने अक्सर समाचारों में 'क्रूड ऑयल' (कच्चा तेल) के बारे में सुना होगा, जिसकी कीमतों से पेट्रोल-डीजल के दाम तय होते हैं. लेकिन क्या आपने कभी 'क्रूड बम' (Crude Bomb) के बारे में सुना है? सुनने में यह शायद किसी ऑयल रिफाइनरी से जुड़ी चीज लगे, लेकिन हकीकत में ये एक बेहद खतरनाक और जानलेवा हथियार है.

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2.पश्चिम बंगाल के चुनावों में होता है जमकर इस्तेमाल

पश्चिम बंगाल के चुनावों में होता है जमकर इस्तेमाल
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खासकर पश्चिम बंगाल और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में चुनाव या आपसी रंजिश के दौरान यह शब्द अक्सर सुर्खियों में आता है. गुरुवार (23 अप्रैल 2026) को भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान के दौरान मुर्शिदाबाद जिले में अज्ञात हमलावरों ने खुलेआम देशी बमों से मतदाताओं पर हमला कर दिया. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह क्रूड बम बला क्या है और यह इतना खतरनाक क्यों माना जाता है.

3.आखिर क्या है क्रूड बम?

आखिर क्या है क्रूड बम?
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सरल शब्दों में कहें तो क्रूड बम का मतलब है देशी बम. क्रूड शब्द का अर्थ होता है कच्चा या अपरिष्कृत. जिस तरह क्रूड ऑयल से चीजें बनाई जाती हैं, वैसे ही जब बिना किसी फैक्ट्री या एडवांस टेक्नोलॉजी के, घर में मौजूद साधारण चीजों का इस्तेमाल करके धमाका करने वाली कोई वस्तु बनाई जाती है, तो उसे क्रूड बम कहते हैं. 

4.छोटे-से कमरे में हो सकता है तैयार

छोटे-से कमरे में हो सकता है तैयार
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इसे बनाने के लिए किसी बड़ी लैब की जरूरत नहीं होती, बल्कि यह छोटे-से कमरे या सुनसान जगह पर भी बनाया जा सकता है. यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती और खतरा है.
 

TRENDING NOW

5.ये काम कैसे करता है?

ये काम कैसे करता है?
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एक प्रोफेशनल ग्रेनेड या बम को पिन खींचकर फेंका जाता है, लेकिन क्रूड बम 'इम्पैक्ट' पर काम करता है. यानी इसे जैसे ही किसी सख्त सतह जैसे दीवार या जमीन पर जोर से फेंका जाता है, घर्षण की वजह से इसके अंदर का मसाला आग पकड़ लेता है और धमाका हो जाता है. 

6.धमाका होते ही निकलती हैं कीलें और कांच

धमाका होते ही निकलती हैं कीलें और कांच
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धमाका होते ही इसके अंदर भरी कीलें और कांच के टुकड़े गोलियों की रफ्तार से चारों तरफ फैलते हैं, जो किसी भी इंसान को गंभीर रूप से घायल करने या जान लेने के लिए काफी होते हैं.

7.क्यों है ये इतना खतरनाक?

क्यों है ये इतना खतरनाक?
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क्रूड बम का सबसे बड़ा खतरा इसकी अनिश्चितता है. चूंकि इसे अनाड़ी लोग घर में बनाते हैं, इसलिए यह कब फट जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं होता. कई बार इसे बनाने वाले लोग खुद ही धमाके का शिकार हो जाते हैं.
 

8.आसानी से ले जाते हैं छुपाकर 

आसानी से ले जाते हैं छुपाकर 
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इसके अलावा इसे बनाने में मात्र 50 से 200 रुपये का खर्च आता है. इसे झोले, डिब्बे या जेब में भी छुपाकर ले जाया जा सकता है. राजनीतिक रैलियों या दंगों में इसका इस्तेमाल सिर्फ जान लेने के लिए नहीं, बल्कि भगदड़ और दहशत पैदा करने के लिए किया जाता है.

9.क्रूड बम को लेकर क्या है सजा का प्रावधान?

क्रूड बम को लेकर क्या है सजा का प्रावधान?
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भारत में क्रूड बम बनाना, बेचना या अपने पास रखना विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत एक गंभीर अपराध है. इसके लिए उम्रकैद तक की सजा हो सकती है. 

10.सुरक्षा एजेंसियां रखती हैं नजर

सुरक्षा एजेंसियां रखती हैं नजर
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सुरक्षा एजेंसियां हमेशा ऐसे अवैध निर्माणों पर नजर रखती हैं, लेकिन कच्चे माल की आसान उपलब्धता इसे पूरी तरह रोकना मुश्किल बना देती है. क्रूड बम कोई तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि समाज के लिए एक नासूर है.
 

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