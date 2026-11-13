9th class में पास होने पर पिता ने बेटे को दी 1.64 करोड़ की BMW, यूजर बोले- मैं तो Ferrari लेता...

डीएनए एक्सप्लेनर
Ritika | Nov 13, 2026, 03:18 PM IST
1.15 साल के बेटे को गिफ्ट में मिली BMW M4 Competition
पश्चिम बंगाल के पुरबा बर्धमान जिले में एक बिजनेसमैन पिता शम्सुद्दीन मिद्या ने अपने 15 साल के बेटे मोहम्मद तल्हा को 9वी कक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए BMW M4 Competition गिफ्ट की है. महंगी कार खरीदने का सपना बड़े-बड़े लोग देखते हैं, लेकिन यहां केवल 15 साल के स्टूडेंट को इतनी महंगी कार गिफ्ट में मिल गई. (Image Credit: instagram/ talha__0555)
2.पिता ने किया बेटे से किया वादा पूरा
मोहम्मद तल्हा को ये कार बहुत पसंद थी और इसको पाने की चाह भी रखते थे और फिर पिता ने ये गिफ्ट करने का वादा पूरा कर दिया. शम्सुद्दीन ने कार को मुंबई के अंधेरी शोरूम से खरीदा. कार खरीदने के बाद इसको गिफ्ट की तरह पैक करके मुंबई से पश्चिम बंगाल के पराज गांव तक पहुंचाया गया. ये कार गांव में शुक्रवार (6 नवंबर 2026) को पहुंच गई थी. यह महंगी स्पोर्ट्स कारों में से एक है. (Image Credit: instagram/ talha__0555)
3.सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें
बेटे मोहम्मद तल्हा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कार के साथ फोटोज शेयर की हैं, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है- 'Most trending M4 in India now'. उनके इंस्टाग्राम पर कारों से लेकर घड़ियों तक का कलेक्शन है. सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं. कई यूजर्स तोहफे के लिए बधाई दे रहे हैं, एक यूजर ने लिखा- मैं तो Ferrari लेता, तो कुछ ऐसे हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि इतना महंगा गिफ्ट अभी से देने की क्या ही जरूरत थी. (Image Credit: instagram/ talha__0555)
4.हाई-परफॉर्मेंस रेसिंग स्पोर्ट्स कूपे
BMW M4 Competition एक हाई-परफॉर्मेंस रेसिंग स्पोर्ट्स कूपे है. इसकी खासियत ये है कि इसमें 3.0-लीटर का इनलाइन 6-सिलेंडर, ट्विन-टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन 530 bhp की तेज पावर और 650 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन को 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ में जोड़ा जाता है. (Image Credit: instagram/ talha__0555)
5.कितने की है BMW M4 Competition?
इस लग्जरी कार का लुक काफी अलग तरीके से डिजाइन किया गया है. जिसमें पीले आइकन वाली हेडलाइट्स, बोनट पर कार्बन फाइबर, फ्रंट स्प्लिटर, मिरर कैप्स, बड़ी किडनी ग्रिल और रियर डिफ्यूजर को लगाया गया हैं. इस कार की कीमत इस समय लगभग 1.62 करोड़ रुपये है. (Image Credit: instagram/ talha__0555)