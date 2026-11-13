9th class में पास होने पर पिता ने बेटे को दी 1.64 करोड़ की BMW, यूजर बोले- मैं तो Ferrari लेता...

3 . सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें

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बेटे मोहम्मद तल्हा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कार के साथ फोटोज शेयर की हैं, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है- 'Most trending M4 in India now'. उनके इंस्टाग्राम पर कारों से लेकर घड़ियों तक का कलेक्शन है. सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं. कई यूजर्स तोहफे के लिए बधाई दे रहे हैं, एक यूजर ने लिखा- मैं तो Ferrari लेता, तो कुछ ऐसे हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि इतना महंगा गिफ्ट अभी से देने की क्या ही जरूरत थी. (Image Credit: instagram/ talha__0555)

