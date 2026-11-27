4 . आंध्र प्रदेश में आंधी-तूफान और तेज हवाओं का अलर्ट

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आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है. खुले इलाकों में काम करने वाले लोगों को सावधानी रखनी चाहिए. (Image Credit: ANI)