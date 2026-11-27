डीएनए एक्सप्लेनर
Ritika | Nov 27, 2026, 06:29 AM IST
1.दिल्ली-NCR में कोहरा और धुंध
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, शुक्रवार (27 नवंबर 2026) को दिल्ली-NCR में घना कोहरा छाया रहेगा. सुबह के समय बाहर निकलने वाले लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए. (Image Credit: ANI)
2.यूपी-राजस्थान में बढ़ेगी ठंड
उत्तर प्रदेश में सुबह-शाम ठंडी हवा के साथ-साथ कोहरा छाया रहेगा. पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के कई जिलों में सुबह के समय कोहरे के सारण सड़कों पर भी चलना मुश्किल हो सकता है.राजस्थान में भी बर्फीली हवाओं के साथ कड़ाके की ठंड पड़ेगी. (Image Credit: ANI)
3. तमिलनाडु, पुडुचेरी में भारी बारिश
दक्षिण भारत के कई हिस्सों केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. तमिलनाडु और केरल के लोगों को मौसम के बदलते मिजाज पर नजर रखनी चाहिए. (Image Credit: ANI)
4.आंध्र प्रदेश में आंधी-तूफान और तेज हवाओं का अलर्ट
आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है. खुले इलाकों में काम करने वाले लोगों को सावधानी रखनी चाहिए. (Image Credit: ANI)
5.हरियाणा, चंडीगढ़ समेत कई राज्यों में घने कोहरे की चेतावनी
मौसम विभाग के अनुसार, असम और मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाने की संभावना है. (Image Credit: ANI)