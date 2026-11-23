डीएनए एक्सप्लेनर
Ritika | Nov 23, 2026, 07:02 AM IST
1.बिहार के कई जिलों में छाया कोहरा
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, सोमवार (23 नवंबर 2026) को बिहार में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल समेत कई अन्य जिलों में कोहरा छाया रहेगा. उत्तरी और पूर्वी बिहार के जिलों में आसमान साफ रहेगा. राजस्थान में भी ठंड बढेगी. (Image Credit: ANI)
2.दिल्ली-NCR में सुबह-शाम बढ़ेगी ठंड
राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद) में मौसम साफ रहेगा. सुबह के समय कुछ जगहों पर धुंध और हल्का कोहरा रहेगा. शाम के समय हल्की ठंड बढ़ सकती है. दिल्ली में IIT दिल्ली और पंजाबी बाग में AQI 458 तक पहुंच गया है. (Image Credit: ANI)
3.यूपी में घने कोहरे का अलर्ट
23 नवंबर की सुबह पूर्वी यूपी के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा. हालांकि दोपहर में मौसम साफ हो जाएगा और धूप निकल आएगी. अगले 2 से 3 दिन में ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है. गांव और खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को ठिठुरन महसूस होगी. (Image Credit: ANI)
4.तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है. तेज बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका भी है. ऐसे में इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मौसम विभाग की चेतावनी पर ध्यान देने की जरूरत है. (Image Credit: ANI)
5. अंडमान और निकोबार में आंधी का अनुमान
अंडमान और निकोबार में भी गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी दी है. कुछ जगहों पर बिजली चमकने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. लोगों को घर से बाहर निकलने से पहले मौसम अपडेट पर नजर रखना जरूरी है. (Image Credit: ANI)