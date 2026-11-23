5 . अंडमान और निकोबार में आंधी का अनुमान

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अंडमान और निकोबार में भी गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी दी है. कुछ जगहों पर बिजली चमकने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. लोगों को घर से बाहर निकलने से पहले मौसम अपडेट पर नजर रखना जरूरी है. (Image Credit: ANI)