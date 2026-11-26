2 . यूपी में बढ़ेगी ठिठुरन

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उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज भी बदला रहेगा. सुबह और रात में महसूस होगी ज्यादा ठंड सुबह और देर रात के समय लोगों को ठिठुरन महसूस हो सकती है. तापमान में गिरावट आ सकती है, जिसकी वजह से ठंड काफी ज्यादा लगेगी. बदलते मौसम के बीच लोगों को सुबह के समय सावधानी बदलनी चाहिए. (Image Credit: ANI)