डीएनए एक्सप्लेनर
Ritika | Nov 26, 2026, 06:30 AM IST
1.दिल्ली-NCR में छाया रहेगा कोहरा
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, गुरुवार (26 नवंबर 2026) को दिल्ली-NCR में सुबह के समय धुंध और कोहरा छाया रहेगा. सुबह और शाम के साथ हल्की-हल्की ठंड बढ़ सकती है. ऐसे में गाड़ी चलाते समय धीमी रफ्तार रखें और फॉग लाइट का इस्तेमाल करें. (Image Credit: ANI)
2. यूपी में बढ़ेगी ठिठुरन
उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज भी बदला रहेगा. सुबह और रात में महसूस होगी ज्यादा ठंड सुबह और देर रात के समय लोगों को ठिठुरन महसूस हो सकती है. तापमान में गिरावट आ सकती है, जिसकी वजह से ठंड काफी ज्यादा लगेगी. बदलते मौसम के बीच लोगों को सुबह के समय सावधानी बदलनी चाहिए. (Image Credit: ANI)
3.तमिलनाडु में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट
मौसम विभाग ने केरल और माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है और साथ ही साथ बिजली चमकने के साथ 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. (Image Credit: ANI)
4.आंध्र प्रदेश और केरल में भी आंधी-तूफान
आंध्र प्रदेश और केरल-माहे में कुछ इलाकों में बिजली चमकने के साथ 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. ऐसे मौसम में वाहन चालकों और खुले इलाकों में काम करने वाले लोगों को सावधानी रखनी चाहिए. दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगहों पर भी बिजली गिरने की संभावना है.(Image Credit: ANI)
5.हरियाणा, चंडीगढ़ समेत कई जगहों पर घना कोहरा
असम और मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ओडिशा तथा पंजाब में कुछ जगहों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. (Image Credit: ANI)