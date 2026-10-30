Weather Update: अगले 24 घंटे संभलकर! दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी में आंधी, तेज बारिश और बिजली का अलर्ट

1 . मौसम का बदला मिजाज

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देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज एकदम बदल सा गया है. मौसम विभाग (IMD) ने शुक्रवार (30 अक्टूबर 2026) चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले 24 घंटे में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के आसार हैं. (Image Credit: ANI)

