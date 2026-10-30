Weather Update: अगले 24 घंटे संभलकर! दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी में आंधी, तेज बारिश और बिजली का अलर्ट

डीएनए एक्सप्लेनर
Ritika | Oct 30, 2026, 05:15 PM IST
1.मौसम का बदला मिजाज
देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज एकदम बदल सा गया है. मौसम विभाग (IMD) ने शुक्रवार (30 अक्टूबर 2026) चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले 24 घंटे में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के आसार हैं. (Image Credit: ANI)
2.आंधी चलने की चेतावनी
कई हिस्सों में जैसे हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब और तेलंगाना में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की भी संभावाना है. हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. (Image Credit: ANI)
3.तूफान की चेतावानी
मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत के लिए तूफान की चेतावनी जारी की है और साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा के लिए भी अगले 24 घंटों के दौरान तेज तूफान की चेतावनी जारी की गई है. साथ ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. (Image Credit: ANI)
4.लोगों की परेशानी
IMD ने कहीं भारी बारिश तो कहीं गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी से लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है. तेज हवाओं के कारण पेड़ या कमजोर ढांचे गिरने का खतरा, फिसलन बढ़ने के साथ ट्रैफिक की रफ्तार भी प्रभावित हो सकती है. (Image Credit: ANI)
5.आंध्र प्रदेश के तट पर 'अर्नब' तूफान
ओडिशा में चक्रवात अर्नब के कारण गजपति जिले में हुई भारी बारिश से बड़ा भूस्खलन हुआ है. न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है. लगातार बारिश के कारण नदियों और झरने का लेवल कई गुना तक बढ़ा है, जिससे काफी नुकसान भी झेलना पड़ा. (Image Credit: ANI)
6.लोगों को सतर्क रहने की सलाह
मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए लोगों को सावधानी जरूर बरतनी चाहिए. बारिश और आंधी के दौरान घर से निकलने से पहले मौसम की जानकारी एक बार जरूर चेक कर लें. किसी पहाड़ी या तटीय इलाके में जानें से बचे. (Image Credit: ANI)