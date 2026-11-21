1 . दिल्ली-हरियाणा समेत कई जगहों पर घना कोहरा छाने की संभावना

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भारत मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 21 नवंबर को दिल्ली-NCR में मौसम बदलने वाला है. हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में कुछ जगहों पर घना कोहरा छा सकता है, जिसकी वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो सकती है और गाड़ी चलाने में परेशानी हो सकती है. सुबह जल्दी घर से निकलने वाले लोगों, ऑफिस जाने वालों को सावधानी रखनी है. (Image Credit: ANI)