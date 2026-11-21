डीएनए एक्सप्लेनर
Ritika | Nov 21, 2026, 08:34 AM IST
1.दिल्ली-हरियाणा समेत कई जगहों पर घना कोहरा छाने की संभावना
भारत मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 21 नवंबर को दिल्ली-NCR में मौसम बदलने वाला है. हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में कुछ जगहों पर घना कोहरा छा सकता है, जिसकी वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो सकती है और गाड़ी चलाने में परेशानी हो सकती है. सुबह जल्दी घर से निकलने वाले लोगों, ऑफिस जाने वालों को सावधानी रखनी है. (Image Credit: ANI)
2. हल्की तेज आंधी और बिजली गिरने की संभावना
मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने का भी खतरा बताया है. 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. बारिश और तेज हवाओं के कारण मौसम बदल सकता है.(Image Credit: ANI)
3.8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है. बाहर निकलने से पहले मौसम अपडेट पर नजर रखनी जरूरी है. (Image Credit: ANI)
4.इन राज्यों में बिजली गिरने की आशंका
असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के हिमालयी जगह और सिक्किम में कुछ जगहों पर बिजली चमकने और गिरने की संभावना है. इन जगहों पर रहने वाले लोगों को घर से बाहर निकलने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लेनी चाहिए. (Image Credit: ANI)
5.छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में बिजली चमकने की संभावना
छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर बिजली चमकने और गिरने की आशंका है. 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है. आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं हैं. (Image Credit: ANI)