दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में UP का शहर, दिल्ली से दूरी सिर्फ 30 km, बना प्रदूषण का हॉटस्पॉट

1 . उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सबसे प्रदूषित?

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दिल्ली-NCR में रहने वाले लोगों को दीवाली के बाद अत्यधिक वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है. हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. राजधानी से करीब 30 किलोमीटर दूर बसे उत्तर प्रदेश के एक शहर लोनी, जो गाजियाबाद जिले में स्थित है, यहां पर सोमवार (9 नवंबर 2026) सुबह एयर पॉल्यूशन का खतरनाक लेवल देखने के लिए मिला.(Image Credit: ANI)