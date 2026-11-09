दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में UP का शहर, दिल्ली से दूरी सिर्फ 30 km, बना प्रदूषण का हॉटस्पॉट

डीएनए एक्सप्लेनर
Ritika | Nov 09, 2026, 09:12 PM IST
1.उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सबसे प्रदूषित?
दिल्ली-NCR में रहने वाले लोगों को दीवाली के बाद अत्यधिक वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है. हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. राजधानी से करीब 30 किलोमीटर दूर बसे उत्तर प्रदेश के एक शहर लोनी, जो गाजियाबाद जिले में स्थित है, यहां पर सोमवार (9 नवंबर 2026) सुबह एयर पॉल्यूशन का खतरनाक लेवल देखने के लिए मिला.(Image Credit: ANI)
2.टॉप-20 प्रदूषित शहरों में शामिल
AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 12 महीनों में, लोनी में PM2.5 का एवरेज कंसंट्रेशन 112.5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन (WHO) की सालाना लिमिट पांच से 22 गुना ज्यादा है. ये आकंडा स्विस मॉनिटरिंग एजेंसी IQAir की रैंकिंग में दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल था.(Image Credit: ANI)
3.खराब सड़कें हैं बड़ी वजह
लोनी की हवा जहरीली होने की पहली वजह तो खराब सड़कें हैं, जो सबसे ज्यादा प्रदूषण का कारण बनती हैं. एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, सर्दियों के मौसम में यही धूल प्रदूषित हवा बन जाती है. सड़के जितनी साफ रहेगी हवा भी उतनी साफ रहेगी. (Image Credit: ANI)
4.साल भर चलता निर्माण कार्य
लोनी में लोगों को सस्ती जमीन और अच्छी कनेक्टिविटी आसानी से मिल जाती है, यहां पर सस्ते में भरपूर सुविधा है, जिसकी वजह से साल भर निर्माण कार्य यहां पर चलता रहता है. निर्माण कार्य की वजह से प्रदूषण अधिक बढ़ जाता है. (Image Credit: ANI)
5. गाड़ियों का ट्रैफिक
हाल ही में बना ईस्टर्न एक्सप्रेसवे और दिल्ली-देहरादून हाईवे भी लोनी के पास से गुजरते हैं, यहां पर रात-दिन गाड़ियों का आना-जाना लगा रहता है, जिसकी वजह से यह इलाका प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर झेलता है. यहां पर गाड़ियों का यह ट्रैफिक भी प्रदूषण को बढ़ाता है. (Image Credit: ANI)
6.खुले में कचरा जलाना
लोनी का इलाका घनी आबादी और पिछड़ेपन से घिरा हुआ है, जिस कारण लोग खुले में कचरा जलाते हैं और फेंकते हैं. घरों और उद्योगों से निकलने वाले कचरे को भी खुले में जलाने से खतरनाक धुआं निकलता है, जो प्रदूषण का कारण बनता है.(Image Credit: ANI)
7.इंडस्ट्रियल एरिया
लोनी में इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर लोग धातुओं को पिघलाने के लिए भट्टियों का इस्तेमाल करते हैं और उससे खतरनाक धुआं निकलता है, जो प्रदूषण को हद से ज्यादा बढ़ा देता है. इसको अगर रोका नहीं गया, तो हवा काफी जहरीली बनती जाएगी. (Image Credit: ANI)