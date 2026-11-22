डीएनए एक्सप्लेनर
Ritika | Nov 22, 2026, 07:33 AM IST
1.दिल्ली में बढ़ेगी ठंड
दिल्ली में सुबह और शाम के समय हल्की ठंड बढ़ने लगी है. ( 22 नवंबर 2026) को सुबह के समय हल्की धुंध और कोहरा भी छाया. दोपहर के समय हल्की धूप निकल सकती है. (Image Credit: ANI)
2.असम समेत 6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
भारत मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 22 नवंबर को देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. इन जगहों पर रहने वाले लोगों को मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए. (Image Credit: ANI)
3.आंध्र प्रदेश में आंधी-तुफान का अलर्ट
आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र के लिए भी चेतावनी जारी की है. यहां की कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ आंधी-तूफान आने की भी संभावना है. 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. (Image Credit: ANI)
4.यूपी-बिहार में पड़ेगी कड़कड़ाती ठंड
यूपी-बिहार में भी कड़कड़ाती ठंड सुबह और शाम पड़ेगी. सुबह के समय हल्की धुंध या कोहरा छाया रहेगा. दिन में धूप निकलने की संभावना है, लेकिन सुबह-शाम ठंडी हवाओं से सर्दी का असर महसूस होगा. (Image Credit: ANI)
5. पूर्वी उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का अलर्ट
मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है. घने कोहरे के कारण सुबह के समय विजिबिलिटी कम होने की आशंका है इसलिए इसका असर सड़क पर चलने वाले वाहनों पर पड़ सकता है. (Image Credit: ANI)