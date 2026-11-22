2 . असम समेत 6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

2

भारत मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 22 नवंबर को देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. इन जगहों पर रहने वाले लोगों को मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए. (Image Credit: ANI)

