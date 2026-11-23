डीएनए एक्सप्लेनर
Ritika | Nov 23, 2026, 11:12 AM IST
1.सुरेश रैना के घर पर खूबसूरत मिनी गार्डन
पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश सुरेश रैना का दिल्ली वाला घर पॉश इलाके वसंत विहार में है. Curly Tales से बातचीत में रैना ने बताया कि उनकी छत में उन्होंने खूबसूरत मिनी गार्डन बनाया है. यहां वह फल और सब्जियां उगाते हैं. घर की छत पर हरियाली के साथ किचन गार्डनिंग का भी खास इंतजाम है. उन्होंने टमाटर, हरी मिर्च, अनार, बैंगन, चीकू के पौधे लगाए हुए हैं. (Image Credit:youtube/ Curly Tales )
2.सर्दी में चूल्हे की रोटी बनाते हैं
सुरेश रैना को खाना बनाने का काफी ज्यादा शौक है और उनको सर्टिफिकेट भी मिला है. सुरेश कहते हैं कि सर्दी में छत पर ही चूल्हे पर रोटी और सरसों के साग बनाकर खाते हैं.चूल्हे की रोटी और देसी खाने से सुरेश का एक अलग ही लगाव है. उन्होंने अपने घर में देसी टच को जाने नहीं दिया. (Image Credit:youtube/ Curly Tales )
3. वर्ल्ड कप जीत की यादें
रैना ने घर में एक खास कॉर्नर बनाया है, जिसकी दीवार पर 2011 वर्ल्डकप की जीत से सजी हुई फोटोज हैं. उन्होंने पहले की सभी यादों को काफी अच्छे ये सजाया हुआ है. उन्होंने बताया कि उनको ये पेंटिंग उनकी वाइफ ने उनको गिफ्ट की थी, जो उनके दिल के करीब है. लखनऊ से कश्मीर तक फोटोज उसमें है. (Image Credit:youtube/ Curly Tales )
4.घर का स्टाइलिश इंटीरियर
सुरेश रैना के दिल्ली वाले घर का इंटीरियर सफेद रंग का है. घर में पेस्टल शेड्स और स्टाइलिश फर्नीचर बेहद क्लासी लुक देते हैं. सजावट में जरूरत से ज्यादा चमक-दमक रखने के बजाय सिंपल सलीके से घर को डिजाइन किया गया है. घर की बनावट में आर्ट डेको स्टाइल का खूबसूरत कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. (Image Credit:youtube/ Curly Tales )
5.आलीशान ड्राइंग रूम
सुरेश रैना के घर का ड्राइंग रूम काफी ज्यादा बड़ा और स्टाइलिश नजर आता है. सेंटर सोफा, कॉर्नर चेयर,पियानो के साथ कई खूबसूरत पौधे भी लगाए हैं. दीवारों पर बने रैक में घर की यादों को सजाकर रखा है और साथ ही खूबसूरत पेंटिग भी है, जो घर की खूबसूरती में चार-चांद लगा रही हैं. (Image Credit:youtube/ Curly Tales )