1 . सुरेश रैना के घर पर खूबसूरत मिनी गार्डन

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पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश सुरेश रैना का दिल्ली वाला घर पॉश इलाके वसंत विहार में है. Curly Tales से बातचीत में रैना ने बताया कि उनकी छत में उन्होंने खूबसूरत मिनी गार्डन बनाया है. यहां वह फल और सब्जियां उगाते हैं. घर की छत पर हरियाली के साथ किचन गार्डनिंग का भी खास इंतजाम है. उन्होंने टमाटर, हरी मिर्च, अनार, बैंगन, चीकू के पौधे लगाए हुए हैं. (Image Credit:youtube/ Curly Tales )