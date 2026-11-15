4 साल की उम्र में हाथ में बल्ला... सचिन तेंदुलकर ने शेयर की बचपन की फोटो, कहा- 49 साल पुराना बैट आज भी मेरे साथ

डीएनए एक्सप्लेनर
Ritika | Nov 15, 2026, 02:14 PM IST
1.सचिन तेंदुलकर ने शेयर की 49 साल पुरानी फोटो
भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर अपने शानदार खेल से करोड़ों लोगों के दिलों में राज करते हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर बचपन की एक फोटो शेयर की है, जिसने लोगों को पुरानी यादों में पहुंचा दिया है. ये फोटो ब्लैक एंड व्हाइट में है. (Image Credit: instagram/ sachintendulkar)
2.हाथ में बल्ला थामे खड़े हैं मास्टर-ब्लास्टर
हाथ में बैट थामे हुए ये फोटो तब की है जब वो 4 साल के थे. फोटो में उनके घुंघराले बाल, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान और हाथ में क्रिकेट का बल्ला दिखाई दे रहा है. सचिन जिस अंदाज में बल्ला थामे खड़े हैं, फोटो को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि क्रिकेट के प्रति उनका लगाव न पहले बदला था ना अब बदला है. (Image Credit: instagram/ sachintendulkar)
3.सचिन ने फोटो कैप्शन में लिखा- पहले बैट की बात है!
सचिन ने फोटो के साथ प्यारा सा कैप्शन भी लिखा है- 'पहले बैट की बात है, 49 साल बाद भी मेरे साथ है!' सचिन की यह तस्वीर उनके चाहने वालों के लिए भी खास बन गई है, ये फोटो शेयर होते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. (Image Credit: instagram/ sachintendulkar)
4.सोशल मीडिया पर प्यार भरे कमेंट्स
सोशल मीडिया पर फैंस उनकी इस बचपन वाली फोटो पर प्यार भरे कमेंट्स भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- 'लेजेंड हमेशा लेजेंड रहता है', लोगों को नन्हे सचिन का यह अंदाज काफी पसंद आ रहा है. एक अन्य यूजर ने लिखा- जिस तरह आप अपने बैट के प्रति सम्मान दिखाते हैं. ऐसे ही नहीं इन्हें 'भगवान' कहा जाता है. (Image Credit: instagram/ sachintendulkar)
5.15 नवंबर का दिन है सचिन के लिए खास
15 नवंबर, 1989 का दिन सचिन तेंदुलकर के लिए काफी खास है. इस दिन उन्होंने अपना पहला मैच इंटरनेशनल क्रिकेट में खेला था. 37 साल के बाद उन्होंने फोटो शेयर की है. फैंस के लिए यह तस्वीर सिर्फ फोटो नहीं है बल्कि उस सफर की याद भी है जिसने भारतीय क्रिकेट को एक महान खिलाड़ी दिया. (Image Credit: instagram/ sachintendulkar)
#OnThisDay 🗓️ 𝟭𝟱𝘁𝗵 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟭𝟵𝟴𝟵: 16-year-old Sachin Tendulkar @sachin_rt made his international debut 🇮🇳 𝟭𝟱𝘁𝗵 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟭𝟯: The #TeamIndia legend batted one last time with 3️⃣4️⃣,3️⃣5️⃣7️⃣ int'l runs and 1️⃣0️⃣0️⃣ int'l hundreds to his name 🫡 https://t.co/b2OzbkltKu— BCCI (@BCCI) November 15, 2026