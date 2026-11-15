4 साल की उम्र में हाथ में बल्ला... सचिन तेंदुलकर ने शेयर की बचपन की फोटो, कहा- 49 साल पुराना बैट आज भी मेरे साथ

5 . 15 नवंबर का दिन है सचिन के लिए खास

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15 नवंबर, 1989 का दिन सचिन तेंदुलकर के लिए काफी खास है. इस दिन उन्होंने अपना पहला मैच इंटरनेशनल क्रिकेट में खेला था. 37 साल के बाद उन्होंने फोटो शेयर की है. फैंस के लिए यह तस्वीर सिर्फ फोटो नहीं है बल्कि उस सफर की याद भी है जिसने भारतीय क्रिकेट को एक महान खिलाड़ी दिया. (Image Credit: instagram/ sachintendulkar)

#OnThisDay 🗓️ 𝟭𝟱𝘁𝗵 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟭𝟵𝟴𝟵: 16-year-old Sachin Tendulkar @sachin_rt made his international debut 🇮🇳 𝟭𝟱𝘁𝗵 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟭𝟯: The #TeamIndia legend batted one last time with 3️⃣4️⃣,3️⃣5️⃣7️⃣ int'l runs and 1️⃣0️⃣0️⃣ int'l hundreds to his name 🫡 https://t.co/b2OzbkltKu — BCCI (@BCCI) November 15, 2026



