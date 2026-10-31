PHOTO: विपक्ष की रैली कल, रामलीला मैदान के कोने-कोने में पानी, कीचड़ में धंसी कुर्सियां, कैसे जुटेंगे लोग?

4 . दस लाख लोगों के जुटने का दावा

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कांग्रेस पार्टी का दावा है कि रैली में करीब 10 लाख लोग के आने की संभावना है. भीड़ को संभालने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरे रामलीला मैदान को 14 अलग-अलग जोन में बांटा है. सुरक्षा में करीब 4 हजार पुलिसकर्मियों को लगाया गया है. मैदान के हर गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं ताकि गहन जांच के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जाए. (Photo, IANS)