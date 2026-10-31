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PHOTO: विपक्ष की रैली कल, रामलीला मैदान के कोने-कोने में पानी, कीचड़ में धंसी कुर्सियां, कैसे जुटेंगे लोग?

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डीएनए एक्सप्लेनर

PHOTO: विपक्ष की रैली कल, रामलीला मैदान के कोने-कोने में पानी, कीचड़ में धंसी कुर्सियां, कैसे जुटेंगे लोग?

दिल्ली में बेमौसम बारिश ने रामलीला मैदान में होने वाली महारैली के इंतजाम बिगाड़ दिए हैं. कीचड़ और दलदल के बीच टेंट लगाने और जल निकासी की बड़ी चुनौती बनी हुई है.

Aman Upadhyay | Oct 31, 2026, 05:42 PM IST

1.पूरे मैदान में फैला पानी और कीचड़

पूरे मैदान में फैला पानी और कीचड़
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दिल्ली में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश ने रामलीला मैदान के सारे इंतजाम बिगाड़ दिए हैं. रविवार, 1 नवंबर 2026 को होने वाली इंडिया ब्लॉक की रैली से ठीक पहले मैदान में पानी भर गया है. पूरी जमीन गीली होने से वहां भारी कीचड़ फैल गया है. (Photo ANI)

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2.कीचड़ में धंसती नजर आईं कुर्सियां

कीचड़ में धंसती नजर आईं कुर्सियां
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हालात इतने खराब हो गए हैं कि जो कुर्सियां लोगों के बैठने के लिए रखी जा रही थीं, वे कीचड़ में नीचे धंस रही हैं. नगर निगम के कर्मचारी पानी निकालने की कोशिश में दिन-रात एक किए हुए हैं ताकि कार्यक्रम से पहले जमीन बैठने लायक हो सके. (Photo, ANI Video Screenshot)

3.साउंड सिस्टम लगाने में हो रही परेशानी

साउंड सिस्टम लगाने में हो रही परेशानी
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एक तरफ निगम की टीमें मैदान के अलग-अलग कोनों से पानी निकालने में लगी रहीं, तो दूसरी तरफ मंच और कुर्सियां ठीक करने का काम भी जारी रहा. हालांकि जमीन बहुत ज्यादा गीली होने के कारण टेंट और साउंड सिस्टम लगाने में कारीगरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. (Photo,  ANI Video Screenshot)

4.दस लाख लोगों के जुटने का दावा

दस लाख लोगों के जुटने का दावा
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कांग्रेस पार्टी का दावा है कि रैली में करीब 10 लाख लोग के आने की संभावना है. भीड़ को संभालने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरे रामलीला मैदान को 14 अलग-अलग जोन में बांटा है. सुरक्षा में करीब 4 हजार पुलिसकर्मियों को लगाया गया है. मैदान के हर गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं ताकि गहन जांच के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जाए. (Photo,  IANS)

TRENDING NOW

5.सुरक्षा के कड़े इंतजाम

सुरक्षा के कड़े इंतजाम
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सड़कों पर जाम न लगे, इसके लिए 150 अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिसकर्मी प्रमुख रास्तों पर तैनात किए गए हैं. पुलिस ने आयोजकों को साफ निर्देश दिया है कि रैली में आने वाली बसों और गाड़ियों की पार्किंग का पूरा ब्योरा पहले ही जमा कराया जाए. (Photo, ANI Video Screenshot)

6.सीएपीएफ की 270 कंपनियां तैनात

सीएपीएफ की 270 कंपनियां तैनात
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रात के समय किसी को भी मैदान के अंदर ठहरने की इजाजत नहीं होगी. शांति बनाए रखने और भड़काऊ भाषणों से दूर रहने की भी सख्त हिदायत दी गई है. इसके अलावा केंद्र सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर सीएपीएफ की 270 कंपनियों की तैनाती को 16 नवंबर तक बढ़ा दिया है. (Photo X Viral Video Screenshot)

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