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13 करोड़ वोटरों के नाम कटे, महारैली में 2024 चुनाव पर राहुल ने उठाए सवाल, ज्ञानेश कुमार को जेल भेजने की मांग... 7 बड़ी बातें

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हिंदी न्यूज़Photos

डीएनए एक्सप्लेनर

13 करोड़ वोटरों के नाम कटे, महारैली में 2024 चुनाव पर राहुल ने उठाए सवाल, ज्ञानेश कुमार को जेल भेजने की मांग... 7 बड़ी बातें

Rahul Gandhi Ramlila Maidan: दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन के नेताओं ने महारैली की. रैली में राहुल गांधी ने कई बड़ी बातें कही हैं.

Ritika | Nov 01, 2026, 07:10 PM IST

1.वोट चोरी के आरोप

वोट चोरी के आरोप
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दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार ( 1 नवंबर 2026) को महारैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाषण में एक बार फिर वोट चोरी वाला मुद्दा उठाया है. उन्होंने कहा कि देश में हर साल वोट की चोरी होती है. EVM और वोटर लिस्ट के जरिए चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया गया है. 2024 का लोकसभा चुनाव अवैध था. करीब 13 करोड़ युवाओं के नामों को हटाया गया है. (Image Credit: ANI)

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2.राहुल ने की ज्ञानेश कुमार को जेल भेजने की मांग

राहुल ने की ज्ञानेश कुमार को जेल भेजने की मांग
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महारैली में राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाकर जेल भेजने की मांग की है. राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष तरीके से काम नहीं किया है.(Image Credit: ANI)
 

3.संविधान को बचाने की अपील

संविधान को बचाने की अपील
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राहुल गांधी ने महारैली में संविधान बचाने के लिए किसानों, युवाओं और मजदूरों को एकजुट होने की अपील की है. संविधान और लोकतंत्र की रक्षा से जोड़ना कर्तव्य है.(Image Credit: ANI)
 

4.आम आदमी के साथ भेदभाव

आम आदमी के साथ भेदभाव
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राहुल गांधी ने आम आदमी के साथ हो रहे भेदभाव का मुद्दा भी उठाया है. उन्होंने कहा- 'करोड़ों रुपये के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन आम आदमी अगर कर्ज चुका नहीं पाता तो उसको जेल में डाल दिया जाता है'.(Image Credit: ANI)

TRENDING NOW

5.राहुल गांधी का BJP पर पलटवार

राहुल गांधी का BJP पर पलटवार
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महारैली में राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ज्ञानेश कुमार के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते. उन्होंने आगे कहा ज्ञानेश कुमार के बाद नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के खिलाफ भी खड़े होंगे.(Image Credit: ANI)

6.हमें नफरत नहीं, मोहब्बत फैलानी है

हमें नफरत नहीं, मोहब्बत फैलानी है
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राहुल गांधी ने कहा- 'ज्ञानेश कुमार, मोदी, शाह रात में सो नहीं पाते हैं'. हमें नफरत नहीं, मोहब्बत फैलानी है. ये देश का प्रोटेस्ट है और देश की आवाज है. हमें एकजुट होना ही चाहिए. (Image Credit: ANI)
 

7.BJP कर रही है व्यापारियों का नुकसान

BJP कर रही है व्यापारियों का नुकसान
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राहुल गांधी ने कहा- हमने लोगों से बोला था कि महारैली और मार्च में जो लोग भी आए, वो वहां से खरीदारी करें, लेकिन Connaught Place आते ही हमें पता लगा कि BJP ने यहां सभी दुकाने बंद करवा दी हैं. उन्होंने आगे ये भी कहा कि BJP किस तरह व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रही है ये सब दिख रहा है.' (Image Credit: ANI)
 

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