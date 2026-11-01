13 करोड़ वोटरों के नाम कटे, महारैली में 2024 चुनाव पर राहुल ने उठाए सवाल, ज्ञानेश कुमार को जेल भेजने की मांग... 7 बड़ी बातें

1 . वोट चोरी के आरोप

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दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार ( 1 नवंबर 2026) को महारैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाषण में एक बार फिर वोट चोरी वाला मुद्दा उठाया है. उन्होंने कहा कि देश में हर साल वोट की चोरी होती है. EVM और वोटर लिस्ट के जरिए चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया गया है. 2024 का लोकसभा चुनाव अवैध था. करीब 13 करोड़ युवाओं के नामों को हटाया गया है. (Image Credit: ANI)