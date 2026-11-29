डीएनए एक्सप्लेनर
Ritika | Nov 29, 2026, 01:06 PM IST
1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (29 नवंबर) को मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' को संबोधित किया. उन्होंने पटना स्थित बिहार म्यूजियम और वडनगर के म्यूजियम की जमकर तारीफ भी की. (Image Credit: instagram/ narendramodi)
2.बिहार म्यूजियम ने रचा इतिहास
पीएम मोदी ने कहा, 'हम जब भी किसी नई जगह पर जाते हैं, तो हमारी इच्छा वहां की फेमस जगहों को देखने की होती है, वहां के खान-पान का आनंद लेने की होती है. मेरा आपसे एक आग्रह है कि आप जहां भी घूमने जाएं, वहां के म्यूजियम्स को भी जरूर देखें और उसके बारे में पढ़ें.(Image Credit: ANI)
3.वडनगर के अनंत अनादि म्यूजियम की भी पीएम मोदी ने की तारीफ
पीएम मोदी ने आगे यह भी कहा है, 'भारत के म्यूजियम्स से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें हैं, जिसको सुनकर बहुत खुशी होगी. पटना में स्थित बिहार म्यूजियम को दुनिया के 100 बेहतरीन म्यूजियम्स की एक लिस्ट में 9वां स्थान मिला है. इस लिस्ट में बिहार म्यूजियम पूरे एशिया में पहले स्थान पर है. पेरिस का 'लूव्र म्यूजियम' और न्यूयॉर्क का 'द मेट' म्यूजियम भी बिहार म्यूजियम से पीछे है'. (Image Credit: ANI)
4.जमीन के कई मीटर नीचे छिपा हजारों साल पुराना इतिहास
पीएम मोदी ने आगे कहा, 'गुजरात के वडनगर में भी एक बहुत खास म्यूजियम है. इसका नाम है 'अनंत अनादि वडनगर आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम' है. वहां पर खुदाई के दौरान इतिहास से जुड़ी बहुत सारी चीजें मिली हैं. जिस जगह पर ये खुदाई हुई है, उसी जगह पर इस म्यूजियम को विकसित किया गया है. यहां एक ऐसा रास्ता बनाया गया है, जिस पर चलते हुए आप जमीन के कई मीटर नीचे तक जो खुदाई हुई है, उसे देख सकते हैं. वडनगर म्यूजियम में पांच हजार से ज्यादा प्राचीन कलाकृतियां भी की गई हैं'. (Image Credit: ANI)
5.वडनगर म्यूजियम को मिला रेड डॉट: बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवॉर्ड
अनंत अनादि वडनगर का म्यूजियम पहला ऐसा म्यूजियम है, जिसको बर्लिन में डिजाइन की दुनिया का बड़ा सम्मान 'रेड डॉट : बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवार्ड' मिला है. वडनगर में ही पीएम मोदी का जन्म हुआ था और और काशी के वो सांसद हैं. पीएम मोदी ने आगे कहा, अभी कुछ दिन पहले कांची कामकोटि पीठ के पूज्य शंकराचार्य जी भी वडनगर गए थे. उन्होंने वडनगर को 'गुजरात की काशी' के रूप में पहचान दी है. (Image Credit: PTI)