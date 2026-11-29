4 . जमीन के कई मीटर नीचे छिपा हजारों साल पुराना इतिहास

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पीएम मोदी ने आगे कहा, 'गुजरात के वडनगर में भी एक बहुत खास म्यूजियम है. इसका नाम है 'अनंत अनादि वडनगर आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम' है. वहां पर खुदाई के दौरान इतिहास से जुड़ी बहुत सारी चीजें मिली हैं. जिस जगह पर ये खुदाई हुई है, उसी जगह पर इस म्यूजियम को विकसित किया गया है. यहां एक ऐसा रास्ता बनाया गया है, जिस पर चलते हुए आप जमीन के कई मीटर नीचे तक जो खुदाई हुई है, उसे देख सकते हैं. वडनगर म्यूजियम में पांच हजार से ज्यादा प्राचीन कलाकृतियां भी की गई हैं'. (Image Credit: ANI)

