दुनिया पर मंडरा रहा बड़ा खतरा, करोड़ों लोगों की खतरे में जान! डरावनी है नई रिपोर्ट

5 . एशिया में खराब ओजोन का खतरा

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ओजोन पॉल्यूशन का सबसे ज्यादा असर एशिया में पड़ा है. Earth.com की ताजा रिपोर्ट के अनुसार CAMS का अनुमान है कि एशिया में 10 में से 6 लोग खराब ओजोन लेवल की चपेट में आ चुके हैं. 10 में से 9 लोगों ने खराब या उससे भी खराब हवा का अनुभव किया. यूरोप ने अपने एयर क्वालिटी कानून के तहत रेगुलेट होने वाले हर पॉल्यूटेंट को कम किया, लेकिन ओजोन पॉल्यूशन रह गया. यहां पर लोगों की हालात गंभीर हो गए. (Image Credit: pexels)

