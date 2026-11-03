दुनिया पर मंडरा रहा बड़ा खतरा, करोड़ों लोगों की खतरे में जान! डरावनी है नई रिपोर्ट

डीएनए एक्सप्लेनर
Ritika | Nov 03, 2026, 08:24 PM IST
1.लोगों पर मंडरा रहा ओजोन प्रदूषण का खतरा
प्रदूषण की बात करते हैं तो आमतौर पर धुआं और धूल ही हमारे जेहन में आता है, लेकिन हवा में मौजूद एक ऐसा पॉल्यूशन भी है जो हमारी सेहत को धीरे-धीरे खराब कर रहा है. इस प्रदूषण को लेकर सामने आए ताजा आंकड़े चौंकाने वाले हैं. Earth.com की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल दुनिया की लगभग 40 फीसदी आबादी ओजोन के खतरे में है.(Image Credit: pexels)
2.सबसे ज्यादा एशिया में असर
ओजोन पॉल्यूशन का सबसे ज्यादा असर एशिया पर पड़ा है. Earth.com की रिपोर्ट के अनुसार, ये आंकड़े सैटेलाइट और ग्राउंड रीडिंग से फीड किए गए ग्लोबल मॉडल से आए हैं. ये एक ऐसा प्रदूषण है जो न तो हमेशा दिखाई देता है और न ही इसकी कोई गंध महसूस होती है. यह फेफड़ों को अंदर ही अंदर खराब करती रहती है.(Image Credit: pexels)
3.क्या है ग्राउंड-लेवल ओजोन पॉल्यूशन?
ग्राउंड-लेवल ओजोन पॉल्यूशन पृथ्वी के ऊपर मौजूद ओजोन लेयर से बिल्कुल अलग होता है. दूसरे प्रदूषकों के आपस में रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद ये बनता है. गर्मियों और हीटवेव के दौरान ओजोन प्रदूषण की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है. जमीन पर ओजोन सीधे नहीं पड़ती है. फ्यूल जलने से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड सूरज की रोशनी में ट्रैफिक, इंडस्ट्री, घरेलू सॉल्वैंट्स , पौधों और जंगल की आग से निकलने वाली ऑर्गेनिक भाप के साथ रिएक्ट करते हैं. (Image Credit: pexels)
4.ओजोन पॉल्यूशन की चपेट में रहा 2026
Earth.com की रिपोर्ट के अनुसार, CAMS की नई 'एटमॉस्फियर वॉच' रिपोर्ट में 1 जनवरी से 15 सितंबर तक दुनिया में ओजोन प्रदूषण, जंगलों की आग से निकलने वाले धुएं और रेगिस्तान से उड़ने वाली धूल की स्टडी की गई. CAMS के डायरेक्टर लॉरेंस रूइल ने बताया कि इस साल एक साथ कई बड़े प्रदूषण के मामले सामने आए. आंकड़ों के मुताबिक दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी अब पॉल्यूशन की चपेट में है.(Image Credit: pexels)
5.एशिया में खराब ओजोन का खतरा
ओजोन पॉल्यूशन का सबसे ज्यादा असर एशिया में पड़ा है. Earth.com की ताजा रिपोर्ट के अनुसार CAMS का अनुमान है कि एशिया में 10 में से 6 लोग खराब ओजोन लेवल की चपेट में आ चुके हैं. 10 में से 9 लोगों ने खराब या उससे भी खराब हवा का अनुभव किया. यूरोप ने अपने एयर क्वालिटी कानून के तहत रेगुलेट होने वाले हर पॉल्यूटेंट को कम किया, लेकिन ओजोन पॉल्यूशन रह गया. यहां पर लोगों की हालात गंभीर हो गए. (Image Credit: pexels)
6.नॉर्थ अमेरिका भी ओजोन पॉल्यूशन की चपेट में
Earth.com की रिपोर्ट के अनुसार, नॉर्थ अमेरिका में भी ओजोन प्रदूषण चिंता का कारण बना हुआ है. वहां पर भी अधिकतर लोग खराब ओजोन स्तर वाली हवा या उससे भी ज्यादा के संपर्क में हैं. नॉर्थ अमेरिका में ओजोन का स्तर कम नहीं हुआ है. जंगलो में आग लगने की वजह से दूसरे प्रदूषक ओजोन प्रदूषण को बढ़ा देते हैं. (Image Credit: pexels)
7.खराब ओजोन वाले दिनों में क्या करें?
Earth.com की रिपोर्ट के अनुसार, CAMS के डायरेक्टर लॉरेंस रूइल ने बताया कि खराब ओजोन वाले दिनों में क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा है कि- ओजोन का स्तर बढ़ने से पहले ही अपनी डेली लाइफ के कामों में बदलाव करना चाहिए. ओजोन का स्तर ज्यादा होने पर लंबे समय तक बाहर रहने से बचना चाहिए, एक्सरसाइज खुले में करने के बजाय घर पर करें. बच्चों, बुजुर्गों और सांस या दिल से जुड़ी बीमारी वाले लोगों को इसका खास ध्यान रखना है. (Image Credit: pexels)