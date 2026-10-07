PHOTOS: प्रियंका गांधी का दावा- 'पुलिस ने धक्का देकर सड़क पर गिराया', राहुल ने जवान को दी पानी की बोतल, बोले- 'गुस्सा नहीं होते'

3 . राहुल गांधी को उठाकर ले गए पुलिसकर्मी

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गोलचक्कर पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंच गए. कुछ देर बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे नेताओं को वहां से हटाना शुरू कर दिया. राहुल गांधी को पुलिसकर्मी उठाकर बस तक ले गए और उन्हें बस में बैठा दिया. इस दौरान कांग्रेस के कुछ नेता भी बस के ऊपर चढ़ गए. अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और उदय भानु चिब समेत कुछ नेताओं ने राहुल गांधी को ले जा रही बस के ऊपर पहुंचकर विरोध जताया. वहीं, मुमताज पटेल बस के बोनट पर बैठ गईं. (Image- IANS)