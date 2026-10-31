जम्मू-कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने तलाक के 3 महीने बाद की दूसरी शादी, कितनी अमीर हैं वाइफ? जानिए नेटवर्थ से एजुकेशन तक सबकुछ

डीएनए एक्सप्लेनर
Ritika | Oct 31, 2026, 08:30 PM IST
1.उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और वरिष्ठ पत्रकार निधि राजदान ने 30 अक्टूबर 2026 को शादी कर ली. शादी की घोषणा उन्होंने आज यानी 31 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर की. तस्वीरों में दोनों की जोड़ी बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही है. (Image Credit:X/ Omar Abdullah)
A new journey began yesterday 💍@Nidhi https://t.co/BXbdLq2d1H— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 31, 2026
2.कौन हैं सीएम उमर की दुल्हन?
56 साल के सीएम उमर अब्दुल्ला ने 49 साल की पत्रकार निधि राजदान से शादी की है. निधि राजदान का नाम भारतीय पत्रकारिता में काफी पुराना और जाना-पहचाना है. निधि का जन्म 11 अप्रैल, 1977 को हुआ था, वह NDTV के साथ अपने काम के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती हैं. राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय मामलों और पूरे भारत में बड़े डेवलपमेंट को भी कवर किया है. (Image Credit:X/ Omar Abdullah)
3.कितनी है दोनों की नेटवर्थ?
The CEO Magazine के अनुसार, निधि राजदान की नेट वर्थ लगभग 5 मिलियन है. उमर अब्दुल्ला की नेटवर्थ की बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग के दस्तावेज के अनुसार 2023-24 में उनकी नेटवर्थ 55.24 लाख थी. विधायक और सांसद की पेंशन भी उनको मिल रही है. चुनावी हलफनामे में 95 हजार की नकदी, 23.50 लाख की एफडी, 30 लाख की ज्वैलरी भी बताई गई है. उन्हें सीएम पद के लिए सैलरी और भत्ते मिलते हैं. (Image Credit:X/ Omar Abdullah)
4.निधि राजदान एजुकेशन
निधि राजदान एक कश्मीरी पंडित हैं, जिनका जन्म महाराज कृष्ण राजदान के घर हुआ था. उनके पिता प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पूर्व एडिटर-इन-चीफ थे. The CEO Magazine के अनुसार, दिल्ली के एपीजे स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की. फिर लेडी श्री राम कॉलेज से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से रेडियो और टीवी जर्नलिज्म में पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है. (Image Credit: instagram/nidhirazdan77)
5.निधि राजदान का करियर
द संडे गार्जियन के अनुसार, निधि एक लेखिका भी हैं. उनकी किताब, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर: द आइडिया ऑफ इंडिया, जुलाई 2017 में पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई थी. निधी को पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल मुद्दों पर गहरी चर्चा के लिए भी जाना जाता है. 2011 में कम्युनिकेशन (इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता) के लिए टीचर्स अचीवमेंट अवॉर्ड भी मिला है. (Image Credit: instagram/nidhirazdan77)
6.तलाक के 3 महीने बाद की दूसरी शादी
उमर अब्दुल्ला की पहली शादी पायल नाथ से हुई थी. 2011 में ही दोनों एक-दूसरे से अलग रहने लगे थे. 31 जुलाई 2026 को उमर और उनकी पत्नी पायल का तलाक हो गया. दूसरी शादी के बाद सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि कल एक नई शुरुआत हुई, निधि.