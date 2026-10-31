जम्मू-कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने तलाक के 3 महीने बाद की दूसरी शादी, कितनी अमीर हैं वाइफ? जानिए नेटवर्थ से एजुकेशन तक सबकुछ

3 . कितनी है दोनों की नेटवर्थ?

3

The CEO Magazine के अनुसार, निधि राजदान की नेट वर्थ लगभग 5 मिलियन है. उमर अब्दुल्ला की नेटवर्थ की बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग के दस्तावेज के अनुसार 2023-24 में उनकी नेटवर्थ 55.24 लाख थी. विधायक और सांसद की पेंशन भी उनको मिल रही है. चुनावी हलफनामे में 95 हजार की नकदी, 23.50 लाख की एफडी, 30 लाख की ज्वैलरी भी बताई गई है. उन्हें सीएम पद के लिए सैलरी और भत्ते मिलते हैं. (Image Credit:X/ Omar Abdullah)

