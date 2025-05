1 . भारत की No First Use पॉलिसी

1

भारत और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर हैं. दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं. परमाणु हथियार को लेकर भारत भारत No First Use Policy का पालन करता है. यानी भारत तब तक किसी पर Nuclear Attack नहीं करेगा जब तक उस पर कोई न्यूक्लियर अटैक न करे.हालांकि, हमला होने पर भारत अपनी सुरक्षा के लिए फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर रिस्पॉन्स दे सकता है. पाकिस्तान ऐसे किसी नियम से नहीं बंधा है. (फोटो- पिक्साबे)