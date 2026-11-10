Namo Yamuna Cruise Safari: AC इलेक्ट्रिक बोट, 40 मिनट का सफर... यमुना के रास्ते दिल्ली दर्शन कराएगी क्रूज सफारी

4 . 40 मिनट तक सफर का आनंद

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इस खास क्रूज सर्विस में सोनिया विहार से जगतपुर तक करीब 6 किलोमीटर का सफर कर सकेंगे. ये राउंड ट्रिप होगी. यहां शॉपिंग की सुविधाएं भी आपको मिल जाएंगी. ऑनलाइन और ऑन-साइट टिकट की सुविधा होगी. इसकी सबसे खास बात ये होगी कि इसमें साधारण नाव के बजाय AC इलेक्ट्रिक बोट का इस्तेमाल किया जाएगा. एक यात्रा करीब 40 मिनट की होगी उस दौरान आसपास के प्राकृतिक वातावरण का नजारा देखने के लिए मिलेगा. आने-जाने के टिकट की कीमत 500 है, जिसमें बेसिक एंट्री फीस 50 है. (Image Credit: ANI)