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Namo Yamuna Cruise Safari: AC इलेक्ट्रिक बोट, 40 मिनट का सफर... यमुना के रास्ते दिल्ली दर्शन कराएगी क्रूज सफारी

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डीएनए एक्सप्लेनर

Namo Yamuna Cruise Safari: AC इलेक्ट्रिक बोट, 40 मिनट का सफर... यमुना के रास्ते दिल्ली दर्शन कराएगी क्रूज सफारी

Namo Yamuna River Safari: दिल्ली में मंगलवार से यमुना नदी पर इलेक्ट्रिक क्रूज सेवा शुरू हो गई है. इस सफर का आनंद आप  AC इलेक्ट्रिक बोट में 40 मिनट तक ले पाएंगे. 

Ritika | Nov 10, 2026, 05:47 PM IST

1.दिल्ली में इलेक्ट्रिक क्रूज सेवा

दिल्ली में इलेक्ट्रिक क्रूज सेवा
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राजधानी दिल्ली में अब तक यमुना को नदी, धार्मिक स्थल और पर्यावरण से जुड़े संदर्भ में ही देखा जाता रहा है, लेकिन मंगलवार (10 नवंबर 2026) से इलेक्ट्रिक क्रूज सेवा शुरू हो चुकी है. जिसका नाम 'नमो यमुना रिवर सफारी' है.   (Image Credit: instagram/ officialrekhagupta) 

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2.मनोरंजन की रहेगी सुविधा

मनोरंजन की रहेगी सुविधा
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नदी के किनारे मनोरंजन की भी सुविधा है, जैसे- बच्चों के खेलने की जगह, साफ खाने-पीने की सुविधाएं, रिक्रिएशनल जोन, बच्चों के लिए गेमिंग एक्टिविटीज. यहां पर हर शाम भगवान कृष्ण और यमुना मैय्या पर आधारित एक म्यूजिकल फाउंटेन भी होगा. इलेक्ट्रिक क्रूज में एंट्री का समय सुबह 9 बजे से शुरू होगा.  (Image Credit: instagram/ officialrekhagupta) 

3.वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज 

वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज 
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क्रूज पर शानदार लाइट एंड साउंड शो होगा, जिसका आंनद बच्चों के साथ-साथ बड़े भी ले पाएंगे. आने वाले समय में यहां पर और भी नावें जोड़ी जाएंगी. वाटर स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटीज भी होंगी. ये क्रूज सेवा सोनिया विहार मेट्रो स्टेशन से पैदल दूरी पर है. आप यहां आसानी से आ-जा सकते हैं.(Image Credit: ANI)

4.40 मिनट तक सफर का आनंद

40 मिनट तक सफर का आनंद
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इस खास क्रूज सर्विस में सोनिया विहार से जगतपुर तक करीब 6 किलोमीटर का सफर कर सकेंगे. ये राउंड ट्रिप होगी. यहां शॉपिंग की सुविधाएं भी आपको मिल जाएंगी. ऑनलाइन और ऑन-साइट टिकट की सुविधा होगी. इसकी सबसे खास बात ये होगी कि इसमें साधारण नाव के बजाय AC इलेक्ट्रिक बोट का इस्तेमाल किया जाएगा. एक यात्रा करीब 40 मिनट की होगी उस दौरान आसपास के प्राकृतिक वातावरण का नजारा देखने के लिए मिलेगा. आने-जाने के टिकट की कीमत  500 है, जिसमें बेसिक एंट्री फीस 50 है. (Image Credit: ANI)

TRENDING NOW

5.रेखा गुप्ता ने शेयर किया सवारी का वीडियो

रेखा गुप्ता ने शेयर किया सवारी का वीडियो
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उद्घाटन के बाद केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा और उपमुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा ने यमुना नदी में क्रूज की सवारी भी की. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्रूज की सवारी करते हुए वीडियो शेयर किया है. उन्होंने कहा है कि दिल्ली को एक नया अनुभव देने की पहल शुरू हो चुकी है. (Image Credit: instagram/ officialrekhagupta) 

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