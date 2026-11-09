Watch: रोमांटिक अंदाज में एमएस धोनी और साक्षी ने मनाई दिवाली, वायरल हुई फैमिली फोटो

3 . सोशल मीडिया पर अक्सर तस्वीरें साझा करती हैं साक्षी

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एमएस धोनी सोशल मीडिया से काफी दूर रहते हैं और महीनों महीनों तक वो सोशल मीडिया पर फोटो-वीडियो नहीं शेयर करते हैं, लेकिन उनकी वाइफ साक्षी अक्सर इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर करती रहती हैं. साक्षी काफी धोनी के साथ, तो कभी बेटी के साथ और कभी फ्रेंड्स के साथ तस्वीरें साझा करती हैं. साक्षी के इंस्टाग्राम पर 6.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उन्होंने कुल 790 पोस्ट शेयर की है. उनकी हर एक पोस्ट पर लाखों लाइक और कमेंट्स आते हैं. MS Dhoni (Photo: Sakshi Insta)

