Watch: रोमांटिक अंदाज में एमएस धोनी और साक्षी ने मनाई दिवाली, वायरल हुई फैमिली फोटो

डीएनए एक्सप्लेनर
मोहम्मद साबिर | Nov 09, 2026, 04:18 PM IST
1.साक्षी ने शेयर की रोमांटिक फोटो
साक्षी ने दिवाली के खास मौके पर इंस्टाग्राम पर एक खास फोटो शेयर की है, जिसमें वो एमएस धोनी के गाल पर किस कर रही है. फैंस को धोनी का ये रोमांटिक अंदाज खूब पसंद आया है. दिवाले के मौके पर धोनी ने हल्के हरे रंग का कुर्ता पहना हुआ था, जबकि साक्षी ब्लैक कुर्ती में नजर आई. फैंस ने सबसे छहीते कपल की फोटो पर ढेरों कमेंट्स और लाइक किए हैं. MS Dhoni (Photo: Sakshi Insta)
2.फैंस को दी दिवाली की शुभकामनाएं
साक्षी ने सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर पूरी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ तस्वीरें साझा की है. धोनी ने वाइफ साक्षी और बेटी जीवा के संग दिवाली सेलिब्रेट किया है. साक्षी ने फोटो शेयर करते हुए फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं भी दी हैं. उन्होंने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "हैप्पी दिवाली." MS Dhoni (Photo: Sakshi Insta)
3.सोशल मीडिया पर अक्सर तस्वीरें साझा करती हैं साक्षी
एमएस धोनी सोशल मीडिया से काफी दूर रहते हैं और महीनों महीनों तक वो सोशल मीडिया पर फोटो-वीडियो नहीं शेयर करते हैं, लेकिन उनकी वाइफ साक्षी अक्सर इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर करती रहती हैं. साक्षी काफी धोनी के साथ, तो कभी बेटी के साथ और कभी फ्रेंड्स के साथ तस्वीरें साझा करती हैं. साक्षी के इंस्टाग्राम पर 6.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उन्होंने कुल 790 पोस्ट शेयर की है. उनकी हर एक पोस्ट पर लाखों लाइक और कमेंट्स आते हैं. MS Dhoni (Photo: Sakshi Insta)
4.IPL 2027 पर क्या बोले थे धोनी?
बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान एमएस धोनी ने आईपीएल 2027 में खेलने पर बात की थी. उन्होंने कहा था कि फिटनेस टेस्ट करना होगा और फिर ये पता लगाना होगा कि शरीर एक और आईपीएल सीजन खेलने के लिए तैयार है या नहीं. MS Dhoni (Photo: Sakshi Insta)
5.सीएसके को जिताए 5 खिताब
एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करते हुए टीम को 5 आईपीएल ट्रॉफी जिताई हैं. उन्होंने साल 2022 में पहली बार कप्तानी छोड़ी थी और रवींद्र जडेजा को कप्तान बनाया था. जडेजा ने काफी निराशजनक प्रदर्शन किया, जिसके बाद दोबारा धोनी कप्तान बन गए थे. उसके बाद 2024 में धोनी ने दोबारा कप्तानी छोड़ी और ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाया गया. MS Dhoni (Photo: Sakshi Insta)