PHOTOS: 'हो गया इंसाफ...', सजा का ऐलान होते ही रो पड़ीं सौरभ की मां, कोर्ट में लगे 'भारत माता की जय' के नारे

3 . 'दोनों को मौत की सजा से हम संतुष्ट'

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सौरभ राजपूत की मां, रेनू देवी ने फैसले पर संतुष्टि जताते हुए कहा, "हम बहुत संतुष्ट हैं कि उन दोनों को मौत की सजा सुनाई गई है. आज इंसाफ हो गया. हम अपने वकीलों, सहयोगियों और स्टाफ के बहुत आभारी हैं. हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे. जेल में पैदा हुई मुस्कान की बेटी से हमारा कोई लेना-देना नहीं है. जहां तक बड़ी बेटी की बात है, अगर उसके नाना-नानी उसे बिना किसी शर्त के हमें सौंप देते हैं, तो हम उसे अपने साथ रखेंगे." (Image- ANI)