ठंड आने वाली है! बालकनी गार्डन में अभी कर लें ये 7 बदलाव, पूरे विंटर हरे-भरे रहेंगे पौधे

5 . ठंडी हवा से पौधे का बचाव

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ठंडी हवाओं के साथ पाला भी ठंड के मौसम में पौधों को खराब करने के लिए काफी है. अगर बालकनी में ऐसे पौधे है जो गर्म या हल्के मौसम वाले हैं, तो पौधों को किसी सुरक्षित कोने में रखें. पौधों को पूरी तरह बंद रखने से भी बचना चाहिए. आप रात के वक्त पौधों को किसी हल्के सूती कपड़े से ढक भी सकते हैं, जिससे उस पर शीतलहर का प्रकोप न हो. (Image Credit: pexels)