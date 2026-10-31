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ठंड आने वाली है! बालकनी गार्डन में अभी कर लें ये 7 बदलाव, पूरे विंटर हरे-भरे रहेंगे पौधे

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डीएनए एक्सप्लेनर

ठंड आने वाली है! बालकनी गार्डन में अभी कर लें ये 7 बदलाव, पूरे विंटर हरे-भरे रहेंगे पौधे

Winter Gardening Tips: ठंड आने से पहले बालकनी गार्डन को तैयार करना जरूरी होता है, वरना पौधों की ग्रोथ धीमी हो सकती है. इन 7 आसान बदलावों से आप पूरे विंटर पौधों को हरा-भरा रख सकते हैं.

Ritika | Oct 31, 2026, 01:12 PM IST

1.पौधों को सही जगह पर रखें

पौधों को सही जगह पर रखें
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बालकनी में पौधे को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए, जहां दिन के समय पर्याप्त रोशनी मिल सके. सही जगह और पर्याप्त धूप पौधों को हरा-भरा रखने में मददगार होती है. अगर बालकनी में ठंडी हवा ज्यादा आती है, तो पौधों को बालकनी के अंदर की तरफ रखें. पौधों को पूरी तरह अंधेरी जगह पर रखने से बचना चाहिए.  (Image Credit: pexels)
 

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2.गमलों की ड्रेनेज

गमलों की ड्रेनेज
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गमले के नीचे पानी निकलने के लिए ड्रेनेज का होना जरूरी है. खासकर सर्दियों में आपको इसका खास ध्यान रखना चाहिए. अगर पानी गमले में ही जमा रहता है, तो पौधों की जड़े सड़ सकती हैं और हवा का प्रवाह कम हो सकता है. विंटर में पौधों की आस-पास की जगह में भी पानी जमा न होने दें.  (Image Credit: pexels)

3.पानी देने का सही तरीका

पानी देने का सही तरीका
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अधिकतर लोग विंटर में पौधों को पानी देने के सही तरीके से अंजान रहते हैं. ठंड के मौसम में मिट्टी से पानी के वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है. मिट्टी में पानी अधिक समय तक रहता है, जो पौधों के लिए अच्छा नहीं है. सर्दियों में पौधों को पानी देने से पहले ऊपर की मिट्टी चेक कर लें अगर वो गीली है, तो पानी डालने से बचना चाहिए.  (Image Credit: pexels)
 

4.पौधों की मिट्टी

पौधों की मिट्टी
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विंटर में पौधों की मिट्टी तैयार करने का सही तरीका भी पता होना चाहिए, वरना पौधे मुरझा जाते हैं. पौधे की जरूरत के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी का ही चुनाव करना चाहिए. सर्दियों में पौधों की ग्रोथ धीमी होने के कारण अधिक खाद भी नहीं डालना है.  (Image Credit: pexels)

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5.ठंडी हवा से पौधे का बचाव

ठंडी हवा से पौधे का बचाव
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ठंडी हवाओं के साथ पाला भी ठंड के मौसम में पौधों को खराब करने के लिए काफी है. अगर बालकनी में ऐसे पौधे है जो गर्म या हल्के मौसम वाले हैं, तो पौधों को किसी सुरक्षित कोने में रखें.  पौधों को पूरी तरह बंद रखने से भी बचना चाहिए. आप रात के वक्त पौधों को किसी हल्के सूती कपड़े से ढक भी सकते हैं, जिससे उस पर शीतलहर का प्रकोप न हो.  (Image Credit: pexels)

6.सूखी और खराब पत्तियों को हटाएं

सूखी और खराब पत्तियों को हटाएं
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पौधों के खराब होने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये होती है, कि पौधों में लगी सूखी, पीली या खराब पत्तियां. सूखी और खराब पत्तियों को समय-समय पर हटा देना चाहिए.  (Image Credit: pexels)
 

7.गमलों को जमीन पर न रखे

गमलों को जमीन पर न रखे
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सर्दियों में गमलों को सीधे ठंडी फर्श पर गलती से भी नहीं रखना चाहिए. अगर बालकनी का फर्श बहुत ठंडा रहता है, तो गमलों को वुडन स्टैंड, प्लांट स्टैंड या किसी ऊंचे बेस पर ही रखना चाहिए. ऐसा करने से पौधों को नुकसान होने से बचा सकते हैं.  (Image Credit: pexels)

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