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Rajasthan Accident: 'नीचे चल रही थी मशीन, हाईटेंशन तार से टकराई तो फैल गया करंट', झुंझुनू में कैसे गई 8 मजदूरों की जान?

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डीएनए एक्सप्लेनर

Rajasthan Accident: 'नीचे चल रही थी मशीन, हाईटेंशन तार से टकराई तो फैल गया करंट', झुंझुनू में कैसे गई 8 मजदूरों की जान?

Rajasthan Jhunjhunu Accident: राजस्थान के झुंझुनू में एक बड़ा हादसा हुआ है. बिजली का करंट लगने से 8 लोगों की मौके पर हुई मौत.

Ritika | Nov 02, 2026, 04:22 PM IST

1.राजस्थान के झुंझुनू में बड़ा हादसा

राजस्थान के झुंझुनू में बड़ा हादसा
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राजस्थान के झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी इलाके के छापोली गांव में एक बड़ा हादसा हुआ है. सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को अचानक बिजली का करंट लगा, जिसकी वजह से मौके पर ही 8 मजदूरों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हैं. (Image Credit: ANI)

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2.बिजली का करंट लगने से हुई मौत

बिजली का करंट लगने से हुई मौत
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उदयपुर वाटी के थानाधिकारी रामपाल ने बताया, 'छापोली गांव में सोमवार सुबह सड़क बनाने का काम चल रहा था. इस दौरान रोड़ी मिलाने वाली मशीन ऊपर से गुजर रहे हाइटेंशन तार के संपर्क में आ गई जिससे उसमें करंट फैल गया और काम कर रहे मजदूर करंट की चपेट में आ गए'. (Image Credit: ANI)

3. प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं

प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं
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मृतक मंडावरा और छापोली इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं. पांच घायलों में तीन महिलाएं हैं. हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं. हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. (Image Credit: ANI)

4.गांव वालों ने दिया धरना

गांव वालों ने दिया धरना
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दुर्घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई. वहां काम कर रहे और आस-पास के लोग मौके पर इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन करने लगे. गांववालों ने इस घटना के बाद निर्माण स्थल पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए और धरना दिया. (Image Credit: ANI)

TRENDING NOW

5.पीएम मोदी ने जताया दुख

पीएम मोदी ने जताया दुख
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'राजस्थान के झुंझुनू में हुए हादसे में लोगों की मौत से बहुत दुखी हूं. मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिवारों के साथ हैं. मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं. हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. घायलों को 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी.' (Image Credit: Instagram/ narendramodi)

 

6.मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पर किया पोस्ट

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पर किया पोस्ट
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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटना का शोक जताते हुए एक्स पर पोस्ट करके लिखा, 'झुंझुनू में हुए हादसे में करंट लगने से मजदूर की मृत्यु का समाचार दुखद है. संबंधित अधिकारियों को घायलों के उपचार और प्रभावित परिवारों को तत्काल हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने तथा घटना की जांच के निर्देश दिए हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और उनके परिजनों को यह असीम दुख सहन करने की शक्ति दें.'(Image Credit: Instagram/ bjpbhajanlal)

 

7.पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर किया पोस्ट

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर किया पोस्ट
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पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हादसे पर एक्स में पोस्ट करते हुए लिखा- 'झुंझुनू के उदयपुरवाटी में छापोली में कई मजदूरों की करंट लगने से हुई दर्दनाक मौत बेहद दुखद है. इस पूरे घटना की जांच होनी चाहिए कि सड़क निर्माण के समय यह हादसा कैसे हुआ और इन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है. इस हादसे में अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों पर क्या बीत रही होगी, यह सोचकर मन दुखी है. सरकार को मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा और हर संभव सहायता उपलब्ध करवाना करना चाहिए. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और परिजनों को यह असहनीय दुख सहन करने की शक्ति दें'. (Image Credit: Instagram/ashokgehlot.inc)


 

 

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