Rajasthan Accident: 'नीचे चल रही थी मशीन, हाईटेंशन तार से टकराई तो फैल गया करंट', झुंझुनू में कैसे गई 8 मजदूरों की जान?

7 . पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर किया पोस्ट

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पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हादसे पर एक्स में पोस्ट करते हुए लिखा- 'झुंझुनू के उदयपुरवाटी में छापोली में कई मजदूरों की करंट लगने से हुई दर्दनाक मौत बेहद दुखद है. इस पूरे घटना की जांच होनी चाहिए कि सड़क निर्माण के समय यह हादसा कैसे हुआ और इन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है. इस हादसे में अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों पर क्या बीत रही होगी, यह सोचकर मन दुखी है. सरकार को मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा और हर संभव सहायता उपलब्ध करवाना करना चाहिए. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और परिजनों को यह असहनीय दुख सहन करने की शक्ति दें'. (Image Credit: Instagram/ashokgehlot.inc)

झुंझुनूं के उदयपुरवाटी में छापोली में कई मजदूरों की करंट लगने से हुई दर्दनाक मौत बेहद दुखद और मार्मिक है। इस पूरे प्रकरण की जांच आवश्यक है कि सड़क निर्माण के समय हुआ यह हादसा कैसे हुआ और इन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है। इस हादसे में अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों पर क्या बीत रही होगी ये सोच कर मन व्यथित है। सरकार को मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा और हर संभव सहायता उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करना चाहिए। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और शोकाकुल परिजनों को यह असहनीय दुख सहन करने की शक्ति दें। — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 2, 2026



