घड़ी में दिखे प्रभु राम, हनुमान और राम मंदिर, अयोध्या के शाही डिजाइन ने खींचा सबका ध्यान, कीमत 4.25 करोड़

डीएनए एक्सप्लेनर
Ritika | Oct 27, 2026, 08:40 PM IST
1.रामायण और भगवान राम से प्रेरित घड़ी
जेकब एंड कंपनी ने श्री रामचंद्र लिमिटेड एडिशन घड़ी लॉन्च की है. ये घड़ी रामायण और भगवान राम से प्रेरित है. ये दिखने में आम लग्जरी वॉच से कहीं ज्यादा हटके डिजाइन में नजर आती है. इस खास घड़ी को बेहद बारीकी से 3D मिनिएचर डिजाइन में तैयार किया गया है. (Image Credit: instagram/jacobandco)
2.छोटे से ब्रह्मांड की तरह डिजाइन किया
jacobandco के अनुसार, ये घड़ी 'एस्ट्रोनोमिया सोलर' पर आधारित है. घड़ी को एक छोटे से ब्रह्मांड की तरह डिजाइन किया गया है. घड़ी में नीली पृथ्वी दिखाई देती है, जो हर 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है. इसमें फ्लाइंग टर्बिलॉन भी घूमता रहता है. घड़ी के बीच में नारंगी रंग का क्यूबिक जिरकोनिया भी है. (Image Credit: instagram/jacobandco)
3.48 घंटे तक चल सकती है
घड़ी दिखने में रॉयल और क्लासी नजर आ रही है. ये 45.5 mm के 18 कैरेट रोज गोल्ड केस में बनाई गई है. इस घड़ी की एक खास बात ये है कि इसमें हैंड-वाउंड JCAM42 कैलिबर लगा है, जिसमें 295 छोटे-बड़े पुर्जे हैं. ये घड़ी करीब 48 घंटे तक चल सकती है. (Image Credit: instagram/jacobandco)
4.'जय श्री राम' लिखी खास प्लेट
इस घड़ी में पीछे 'जय श्री राम' लिखी एक खास प्लेट भी लगाई गई है. सबसे खास बात ये है कि दुनिया भर में इसके केवल 3 पीस बनाए गए हैं, जो इसको आम घड़ी से अलग बनाती है. घड़ी में भगवान राम और भगवान हनुमान की छोटी मूर्तियां लगाई गई हैं. (Image Credit: instagram/jacobandco)
5.रोज गोल्ड की सुइयां लगाई गई हैं
इस घड़ी में एक और खास बात ये है कि भगवान राम को 6 बजे और भगवान हनुमान को 9 बजे पर दिखाया गया है. घंटे और मिनट देखने के लिए रोज गोल्ड की सुइयां दी गई हैं. ये सुइयां नारंगी रंग के फायर ओपल से बने एक डिजाइन पर लगी हुई है. (Image Credit: instagram/jacobandco)
6.घड़ी में मंडला पैटर्न
घड़ी में मंदिर के साथ-साथ इसके सभी डिजाइन को नीले रंग से डिजाइन किया गया है. घड़ी की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ाने के लिए इस पर मंडला पैटर्न बना हुआ है. घड़ी को वाइंड और सेट करने के लिए इसके रोज गोल्ड केसबैक पर दो खास बो भी दिए गए हैं. इस घड़ी का कार 45.5 mm है. (Image Credit: instagram/jacobandco)
7.घड़ी में एलिगेटर लेदर स्ट्रैप
इस खूबसूरत सी घड़ी में नीले रंग की एलिगेटर लेदर स्ट्रैप भी दी गई है. इसे गोल्ड डिप्लॉयमेंट क्लैप के साथ में जोड़ा गया है. इस घड़ी को बारीक तकनीक के साथ तैयार किया गया है. इस घड़ी में ऐसे कई अलग फीचर हैं, जो इसको बाकियों से अलग बनाती है. (Image Credit: instagram/jacobandco)