घड़ी में दिखे प्रभु राम, हनुमान और राम मंदिर, अयोध्या के शाही डिजाइन ने खींचा सबका ध्यान, कीमत 4.25 करोड़

2 . छोटे से ब्रह्मांड की तरह डिजाइन किया

2

jacobandco के अनुसार, ये घड़ी 'एस्ट्रोनोमिया सोलर' पर आधारित है. घड़ी को एक छोटे से ब्रह्मांड की तरह डिजाइन किया गया है. घड़ी में नीली पृथ्वी दिखाई देती है, जो हर 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है. इसमें फ्लाइंग टर्बिलॉन भी घूमता रहता है. घड़ी के बीच में नारंगी रंग का क्यूबिक जिरकोनिया भी है. (Image Credit: instagram/jacobandco)



