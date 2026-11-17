1 . मथीशा पथिराना (Matheesha Pathirana)

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तीन बार की आईपीएल विजेता टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना को आईपीएल 2026 नीलामी में 18 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन आईपीएल 2027 से पहले अब उन्हें रिलीज कर दिया है, जो इसस सीजन रिलीज होने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी हैं. (Photo: IANS)

