डीएनए एक्सप्लेनर
मोहम्मद साबिर | Nov 17, 2026, 09:22 PM IST
1.मथीशा पथिराना (Matheesha Pathirana)
तीन बार की आईपीएल विजेता टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना को आईपीएल 2026 नीलामी में 18 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन आईपीएल 2027 से पहले अब उन्हें रिलीज कर दिया है, जो इसस सीजन रिलीज होने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी हैं. (Photo: IANS)
2.प्रशांत वीर (Prashant Veer)
पांच बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 नीलामी में दो सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी खरीदा थे, जिसमें एक अनकैप्ड खिलाड़ी प्रशांत वीर को टीम ने आईपीएल 2027 से पहले रिलीज कर दिया है, जिनकी सैलरी 14.50 करोड़ रुपये थी. (Photo: IANS)
3.ट्रेविस हेड (Travis Head)
आईपीएल में पिछले कुछ सीजन सनराइजर्स हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को सबसे खतरनाक माना जाता है, लेकिन आईपीएल 2027 से पहले एसआरएच ने हेड को रिलीज कर दिया, जिनकी सैलरी 14 करोड़ रुपये थी. (Photo: IANS)
4.ट्रेंट बोल्ट (Trent Boult)
मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 नीलामी में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को 12.50 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन वो अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहे. ऐसे में एमआई ने उन्हें आईपीएल 2027 से पहले रिलीज कर दिया. (Photo: IANS)
5.मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc)
आईपीएल में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिचेल स्टार्क कई बार करोड़ों में खरीदे गए हैं. आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 11.75 करोड़ में खरीदा था और अब उन्हें भी रिलीज कर दिया है. (Photo: IANS)
6.शिमरोन हेटमायर (Shimron Hetmyer)
राजस्थान रॉयल्स की टीम का पिछले कुछ सालों से मिडिल ऑर्डर का जिम्मा वेस्टइंडीज के शिमरोन हेटमायर के पास था, लेकिन आईपीएल 2027 से पहले उन्हें रिलीज कर दिया है. आरआर उन्हें 11 करोड़ रुपये सैलरी देती थी. (Photo: IANS)
7.दीपक चाहर (Deepak Chahar)
मुंबई इंडियंस ने भारतीय गेंदबाज दीपक चाहर का आईपीएल 2026 नीलामी में 9.25 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन आईपीएल 2027 से पहले उन्हें रिलीज कर दिया है. क्योंकि दीपक पिछले सीजन असरदार साबित नहीं हो पाए थे. (Photo: IANS)