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15 मैचों में 1659 रन, सचिन-विराट नहीं इस भारतीय ने बनाए IND vs NZ टेस्ट में सबसे ज्यादा रन; देखें टॉप-5 लिस्ट

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डीएनए एक्सप्लेनर

15 मैचों में 1659 रन, सचिन-विराट नहीं इस भारतीय ने बनाए IND vs NZ टेस्ट में सबसे ज्यादा रन; देखें टॉप-5 लिस्ट

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 और वनडे सीरीज के बाद दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है, जिसका आगाज 19 नवंबर से होगा. ऐसे में आज हम आपतो बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट इतिहास में किन बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. लिस्ट में विराट और सचिन से ऊपर इस भारतीय खिलाड़ी का नाम है.

मोहम्मद साबिर | Nov 15, 2026, 10:18 PM IST

1.राहुल द्रविड़

राहुल द्रविड़
1

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ का नाम इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली से भी ऊपर है. भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट में अब तक सबसे ज्यादा रन द्रविड़ ने बनाए हैं. उन्होंने 15 मैचों की 28 पारियों में 1659 रन बनाए हैं. (Photo: X)
 

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2.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
2

भारत और न्यूजीलैंड टेस्ट में सचिन तेंदुलकर ने 24 मैचों की 39 पारियों में 1595 रन बनाए हैं और वो इस मामले में दूसरे स्थान पर हैं. (Photo: X)
 

3.ब्रेंडन मैकुलम

ब्रेंडन मैकुलम
3

न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम ने भारत और न्यूजीलैंड टेस्ट में 10 मैचों की 19 पारियों में 1224 रन बनाए हैं और वो लिस्ट में सिर्फ तीसरे बैटर है, जिन्होंने 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं. (Photo: X) 
 

4.ग्राहम डाउलिंग

ग्राहम डाउलिंग
4

पूर्व कीवी बल्लेबाज ग्राहम डाउलिंग ने भारत और न्यूजीलैंड टेस्ट में 11 मैचों की 22 पारियों में 964 रन बनाए हैं और वो चौथे स्थान पर हैं. (Photo: X)
 

TRENDING NOW

5.विराट कोहली

विराट कोहली
5

पूर्व दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का नाम लिस्ट में पांचवें पायदान पर है. उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड टेस्ट में 14 मैचों की 27 पारियों में 959 रन बनाए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 211 रनों का है.(Photo: X)
 

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