15 मैचों में 1659 रन, सचिन-विराट नहीं इस भारतीय ने बनाए IND vs NZ टेस्ट में सबसे ज्यादा रन; देखें टॉप-5 लिस्ट

1 . राहुल द्रविड़

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भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ का नाम इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली से भी ऊपर है. भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट में अब तक सबसे ज्यादा रन द्रविड़ ने बनाए हैं. उन्होंने 15 मैचों की 28 पारियों में 1659 रन बनाए हैं. (Photo: X)

