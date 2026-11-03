PHOTOS: वनडे मैच से पहले प्रैक्टिस में रोहित-विराट दिखे 'गंभीर', सीरियस टॉक करते नजर आए कप्तान गिल और कोच गौतम!

डीएनए एक्सप्लेनर
Gaurav Barar | Nov 03, 2026, 05:29 PM IST
1.भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज बुधवार से होगी शुरू
भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज खत्म होने के बाद अब वनडे क्रिकेट का रोमांच शुरू होने जा रहा है. दोनों टीमें पांच मैचों की वनडे सीरीज में आमने-सामने होंगी. सीरीज का पहला मुकाबला 4 नवंबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा. (Image Source- BCCI)
2.प्रैक्टिस सेशन में दिखे स्टार प्लेयर्स
मैच को लेकर फैंस के बीच काफी उत्साह है. खास बात ये है कि इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी भी मैदान पर नजर आएगी. दोनों ही खिलाड़ी मैच से पहले प्रैक्टिस सेशन में खूब पसीना बहाते नजर आए. (Image Source- BCCI)
3.कप्तान गिल और कोच गौतम की 'गंभीर' बातें
इस दौरे की शुरुआत पांच मैचों की टी20 सीरीज से हुई थी, जिसमें श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया ने 3-2 से जीत हासिल की. वनडे मैच में शुभमन गिल कप्तानी करेंगे. प्रैक्टिस सेशन में गिल और कोच गौतम गंभीर कुछ 'सीरियस' टॉक करते दिखे. (Image Source- BCCI)
4.वनडे सीरीज में भी होंगे 5 मैच
वनडे सीरीज में भी पांच मुकाबले खेले जाएंगे. भारतीय टीम चाहेगी कि टी20 की तरह वनडे सीरीज में भी जीत के साथ शुरुआत की जाए. वहीं, न्यूजीलैंड की कोशिश अपने घरेलू मैदान पर भारत को कड़ी टक्कर देने की होगी. सीरीज शुरू होने से पहले दोनों कप्तानों ने फोटोशूट कराया. (Image Source- BCCI)
5.कितने बजे शुरू होगा भारत-न्यूजीलैंड का पहला वनडे?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला 4 नवंबर, बुधवार को खेला जाएगा. ये मैच ऑकलैंड के ईडन पार्क में होगा. भारतीय समय के अनुसार टॉस सुबह 7 बजे होगा, जबकि पहली गेंद 7:30 बजे फेंकी जाएगी. (Image Source- BCCI)
6.भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल
पहले मुकाबले के बाद दोनों टीमें 7 नवंबर को दूसरे वनडे के लिए वेलिंग्टन में आमने-सामने होंगी. तीसरा मैच 10 नवंबर को हैमिल्टन में, चौथा मुकाबला 13 नवंबर और पांचवां 15 नवंबर को माउंट माउंगानुई में होगा. आखिरी दोनों मैच एक ही मैदान पर खेले जाएंगे. (Image Source- BCCI)
7.शुरुआती तीन मैचों में गिल, आखिरी दो में अय्यर करेंगे कप्तानी
भारतीय टीम के लिए शुरुआती तीन वनडे मुकाबलों में शुभमन गिल टीम की कमान संभालेंगे. वहीं, सीरीज के आखिरी दो मैचों में श्रेयस अय्यर कप्तान की भूमिका में नजर आएंगे. (Image Source- BCCI)
8.भारत और न्यूजीलैंड का पूरा स्क्वॉड
भारतीय टीम (पहले तीन वनडे मैचों के लिए)- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी (सिर्फ पहले वनडे के लिए) और औकिब नबी. (Image Source- BCCI)
9.भारतीय टीम आखिरी दो वनडे मैचों के लिए
श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (उपकप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, औकिब नबी, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र, मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव. (Image Source- BCCI)
10.न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का पूरा स्क्वाड
हेनरी निकोल्स, विल यंग, टॉम लैथम (विकेट कीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), मैट हेनरी, जैकब डफी, नाथन स्मिथ, मैथ्यू फिशर, ब्लेयर टिकनर, टिम सीफर्ट, काइल जैमीसन. (Image Source- X/@BLACKCAPS)