PHOTOS: वनडे मैच से पहले प्रैक्टिस में रोहित-विराट दिखे 'गंभीर', सीरियस टॉक करते नजर आए कप्तान गिल और कोच गौतम!

4 . वनडे सीरीज में भी होंगे 5 मैच

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वनडे सीरीज में भी पांच मुकाबले खेले जाएंगे. भारतीय टीम चाहेगी कि टी20 की तरह वनडे सीरीज में भी जीत के साथ शुरुआत की जाए. वहीं, न्यूजीलैंड की कोशिश अपने घरेलू मैदान पर भारत को कड़ी टक्कर देने की होगी. सीरीज शुरू होने से पहले दोनों कप्तानों ने फोटोशूट कराया. (Image Source- BCCI)