U19 Asia Cup Winners List: 13 फाइनल में सिर्फ 3 बार चेज हुआ टारगेट, भारत ने जीती सबसे ज्यादा ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट

1 . भारत-पाकिस्तान के बीच लगातार दूसरा फाइनल

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अंडर-19 एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार दूसरा फाइनल मुकाबला खेला गया है, जिसमें दोनों टीमों ने एक एक मैच जीता है. 2025 में पाकिस्तान ने भारत को करारी शिकस्त दी थी, तो अब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है. पाकिस्तान ने 338 रनों का लक्ष्य दिया था और भारत ने पारी की आखिरी गेंद पर लक्ष्य पूरा किया.

