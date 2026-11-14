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U19 Asia Cup Winners List: 13 फाइनल में सिर्फ 3 बार चेज हुआ टारगेट, भारत ने जीती सबसे ज्यादा ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट

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डीएनए एक्सप्लेनर

U19 Asia Cup Winners List: 13 फाइनल में सिर्फ 3 बार चेज हुआ टारगेट, भारत ने जीती सबसे ज्यादा ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट

भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान ने इतिहास का सबसे बड़ा 338 रनों का टारगेट दिया था. टीम इंडिया ने 1 विकेट रहते ही टारगेट चेज कर दिया और 9वीं बार खिताब जीत लिया है. आप यहां अंडर-19 एशिया कप की विनर लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Nov 14, 2026, 09:36 PM IST

1.भारत-पाकिस्तान के बीच लगातार दूसरा फाइनल

भारत-पाकिस्तान के बीच लगातार दूसरा फाइनल
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अंडर-19 एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार दूसरा फाइनल मुकाबला खेला गया है, जिसमें दोनों टीमों ने एक एक मैच जीता है. 2025 में पाकिस्तान ने भारत को करारी शिकस्त दी थी, तो अब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है. पाकिस्तान ने 338 रनों का लक्ष्य दिया था और भारत ने पारी की आखिरी गेंद पर लक्ष्य पूरा किया. 
 

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2.भारत ने जीते सबसे ज्यादा खिताब

भारत ने जीते सबसे ज्यादा खिताब
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अंडर-19 एशिया कप के इतिहास में भारतीय टीम ने कुल 9 बार खिताब जीता है. टीम ने 1989, 2003, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019, 2021 और 2026 में ट्रॉफी जीती है. हालांकि, साल 2012 में फाइनल ड्रॉ रहा था और भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रॉफी शेयर हुई थी. 
 

3.पाकिस्तान अंडर-19 टीम

पाकिस्तान अंडर-19 टीम
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भारत के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने सबसे ज्यादा खिताब जीते हैं. टीम ने 2013 में भारत से ट्रॉफी शेयर की थी. उसके बाद 2025 में दूसरा टाइटल जीता था. 
 

4.बांग्लादेश अंडर-19 टीम

बांग्लादेश अंडर-19 टीम
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बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने अंडर-19 एशिया कप के इतिहास में दो बार ट्रॉफी जीती है. टीम ने 2023 और 2024 लगातार दो खिताब जीते हैं. भारत के बाद बांग्लादेश दूसरी टीम है, जिसने लगातार एक से ज्यादा खिताब जीते हैं. 
 

TRENDING NOW

5.अफगानिस्तान अंडर-19 टीम

अफगानिस्तान अंडर-19 टीम
5

अफगानिस्तान की टीम भी अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीत चुकी है. साल 2017 एशिया कप में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को फाइनल में 185 रनों की करारी शिकस्त दी थी और पहली बार खिताब जीता था. 
 

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