पुराने फर्नीचर और ईजी DIY से बालकनी को दें रॉयल लुक, लाखों खर्च करने की जरूरत नहीं

डीएनए एक्सप्लेनर
Ritika | Oct 30, 2026, 03:15 PM IST
1.गैरजरूरी सामान को हटाएं
घरों में बालकनी में अक्सर पुराने डिब्बे, टूटे गमले, बेकार कुर्सियां या इस्तेमाल में न आने वाले सामानों को बालकनी में जमा कर देते हैं, जो इसकी खूबसूरती को खराब करते हैं. इससे बालकनी छोटी और बिखरी हुई नजर आती है. अगर आपकी बालकनी छोटी है, तो ज्यादा सामान रखने से बचे. (Image Credit: pexels)
2.दीवारों पर खूबसूरत रंग
बालकनी को अगर पड़ोसी की बालकनी से ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो आप पुरानी या गंदी दिखाई देने वाली दीवारों पर लेटेस्ट कलर्स में रंग सकते हैं. महंगा पेंट कराने के बजाय क्रीम कलर, ऑफ-व्हाइट, बेज, लाइट ब्राउन या पेस्टल शेड भी करवा सकते हैं. ये रंग बालकनी को एकदम रॉयल लुक देंगे. पूरी दीवार पर रंग करने के बजाय वॉलपेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. (Image Credit: pexels)
3. फेयरी लाइट्स
कम बजट में बालकनी को एकदम रॉयल टच देने के लिए फेयरी लाइट्स को लगा सकते हैं. शाम के समय बालकनी एकदम चमकती हुई नजर आएगी. कोजी और प्रीमियम लुक के लिए फेयरी लाइट्स को बालकनी की रेलिंग, दीवार या पौधों के आसपास लगा सकते हैं. (Image Credit: pexels)
4.फर्श पर मैट या कार्पेट
बालकनी के फर्श भी एकदम चमचाते हुए नजर आने चाहिए, उसके लिए एक खूबसूरत आउटडोर मैट या छोटा कार्पेट बिछा सकते हैं. कार्पेट के लिए ऐसे कलर का इस्तेमाल करें जो आसानी से साफ हो सके और धूल भी कम नजर आए इसलिए डार्क शेड ले सकते हैं. अगर बालकनी में जगह कम है, तो बहुत बड़ा कार्पेट नहीं बिछाना है. वैसे आजकल आर्टिफिशियल ग्रास भी आने लगी हैं, वह भी बालकनी को अच्छा लुक देगी. (Image Credit: pexels)
5.कम बजट में बैठने की जगह
बालकनी में महंगे सोफा सेट को लगाने की बजाय छोटी फोल्डिंग चेयर, फ्लोर कुशन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. घर में पुरानी लकड़ी की कुर्सी या स्टूल पर खूबसूरत सा कवर बिछाकर जगह को एक रॉयल लुक दे सकते हैं. अगर आपके घर पर कई सारे पुराने फर्नीचर फेंकने के लिए रखे हैं, तो इसको बालकनी में दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं. (Image Credit: pexels)
6.पौधों में बालकनी
बिना पौधों के बालकनी अधूरी सी नजर आती है. मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, एरिका पाम, स्पाइडर प्लांट और एलोवेरा जैसे पौधों को अपनी बालकनी में लगा सकते हैं. हैंगिंग प्लांटर्स या वर्टिकल प्लांट स्टैंड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो बालकनी का लुक एकदम चेंज हो जाएगा. (Image Credit: pexels)
7.DIY डेकोरेशन
ज्यादा महंगे आइटम्स पर इन्वेस्ट करने के बजाय आप DIY डेकोरेशन के तरीके को भी अपना सकते हैं. पुरानी बोतलों को पेंट करके छोटे प्लांटर, पुराने कपड़े से कुशन कवर, घर पर रखी पुरानी लकड़ी से शेल्फ या स्टैंड खुद से बना सकते हैं. छोटी-छोटी चीजों से बालकनी को एकदम रॉयल टच दे सकते हैं. (Image Credit: pexels)