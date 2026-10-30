पुराने फर्नीचर और ईजी DIY से बालकनी को दें रॉयल लुक, लाखों खर्च करने की जरूरत नहीं

4 . फर्श पर मैट या कार्पेट

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बालकनी के फर्श भी एकदम चमचाते हुए नजर आने चाहिए, उसके लिए एक खूबसूरत आउटडोर मैट या छोटा कार्पेट बिछा सकते हैं. कार्पेट के लिए ऐसे कलर का इस्तेमाल करें जो आसानी से साफ हो सके और धूल भी कम नजर आए इसलिए डार्क शेड ले सकते हैं. अगर बालकनी में जगह कम है, तो बहुत बड़ा कार्पेट नहीं बिछाना है. वैसे आजकल आर्टिफिशियल ग्रास भी आने लगी हैं, वह भी बालकनी को अच्छा लुक देगी. (Image Credit: pexels)

