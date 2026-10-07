एक विज्ञापन के लिए कितना चार्ज करते हैं विराट कोहली? सोशल मीडिया पोस्ट से कितनी कमाई

12 . क्रिकेटर से बिजनेसमैन तक का सफर!

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विराट कोहली की कहानी सिर्फ एक शानदार क्रिकेट करियर की कहानी नहीं है. उन्होंने क्रिकेट से मिली पहचान और लोकप्रियता को बिजनेस और ब्रांडिंग की दुनिया में भी सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है. मैदान पर रिकॉर्ड बनाने वाले विराट विज्ञापन, सोशल मीडिया, अपने ब्रांड और निवेश के जरिए अच्छी कमाई कर रहे हैं. उनकी पहचान एक क्रिकेट स्टार से आगे बढ़कर एक बड़े ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड के रूप में बन चुकी है. (All Image Source- IANS)