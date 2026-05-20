भारत कैसे बनने जा रहा है दुनिया का अगला सेमीकंडक्टर सुपरपावर?

7 . चीन को टक्कर देने की क्या है तैयारी?

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अब तक चीन अपनी सस्ती लेबर और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पर राज करता आया है. लेकिन भारत अब दो मोर्चों पर चीन को घेर रहा है. सबसे पहला मोर्चा है चिप डिजाइनिंग. दुनिया के करीब 20% सेमीकंडक्टर डिजाइनर भारतीय हैं. इंटेल, एएमडी और एनवीडिया जैसी बड़ी कंपनियों की चिप का दिमाग भारत में ही डिजाइन होता है. भारत के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कमी थी तो बस देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, जो अब पूरी हो रही है.