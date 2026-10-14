प्राइवेट जिम से लेकर लग्जरी बेडरूम तक, शुभमन गिल ने 3.2 करोड़ में खरीदा था चंडीगढ़ वाला विला; देखें तस्वीरें

4 . कितनी है शुभमन गिल की सैलरी?

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शुभमन गिल की बीसीसीआई और आईपीएल से तगड़ी कमाई होती है. उन्हें बीसीसीआई से 5 करोड़ रुपये सालाना मिलते हैं, जबकि उनको प्रति टेस्ट मैच फीस 15 लाख, वनडे में प्रति मैच फीस 6 लाख और प्रति टी20 मैच फीस 3 लाख रुपये मिलते हैं. इसके अलावा, गिल को आईपीएल में गुजरात टाइटंस 16.50 करोड़ रुपये देती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी कुल नेटवर्थ लगभग 32 करोड़ रुपये है. हालांकि, गिल विज्ञापन और ब्रांड एंबेसडर के तौर भी कमाई करते हैं. (Photo Shubman Gill Instagram)

