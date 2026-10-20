हरियाणा में 221 फीट ऊंचे रावण का दहन, राजा भैया ने की 500 हथियारों की पूजा, कॉकरोच पर चला अग्निबाण, दशहरे पर दिखे अनोखे नजारे

6 . राजा भैया ने लगाई 500 से अधिक हथियारों की प्रदर्शनी

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यूपी के प्रयागराज में कुंडा के विधायक और जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने 500 से अधिक हथियारों की पूजा की. इस प्रदर्शनी ने एक बार फिर इस नेता की 'शस्त्र पूजा' की पुरानी परंपरा को चर्चा में ला दिया है. आयोजकों के अनुसार, हथियारों के साथ उनके लाइसेंस और पहचान पर्चियां भी रखी गई थीं. (Image Source- Social Media)