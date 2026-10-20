हरियाणा में 221 फीट ऊंचे रावण का दहन, राजा भैया ने की 500 हथियारों की पूजा, कॉकरोच पर चला अग्निबाण, दशहरे पर दिखे अनोखे नजारे

डीएनए एक्सप्लेनर
Gaurav Barar | Oct 20, 2026, 11:03 PM IST
1.धूमधाम से मनाया गया दशहरा
देशभर में मंगलवार (20 अक्टूबर 2026) को दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया गया. पीएम मोदी ने दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन मैदान में प्रतीकात्मक तीर चलाकर रावण दहन किया. पीएम ने कहा, "विजयादशमी के इस पावन पर्व पर मैं सभी देशवासियों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. आज भारत का कोना-कोना राममय है." (Image Source- ANI)
2.राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया रावण दहन
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में श्री राम लीला समिति मैदान में दशहरा समारोह में रावण दहन किया. इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं. (Image Source- X/Rekha Gupta)
3.प्रियंका गांधी ने तीर चलाकर रावण जलाया
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लाल किले में नवश्री धार्मिक लीला कमेटी के दशहरा कार्यक्रम में हिस्सा लिया. उन्होंने भी तीर चलाकर रावण जलाया. प्रियंका गांधी ने कहा, "हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं और हमेशा लड़ेंगे और हमारी आशा है कि जनता खुश रहें और सबको बहुत-बहुत शुमकामनाएं और अपने जीवन में सत्य के लिए लड़े." (Image Source- ANI)
4.पंचकूला में 221 फीट ऊंचे रावण का दहन
हरियाणा के पंचकूला के शालीमार ग्राउंड में दशहरा के दौरान दुनिया के सबसे ऊंचे 221 फीट के रावण के पुतले का दहन किया गया. इसे देखने हजारों लोग पहुंचे थे. रिमोट का बटन दबाकर रावण जलाया गया, जिससे पहले मैदान में हुई शानदार आतिशबाजी ने सबका ध्यान खींच लिया. (Image Source- ANI)
5.रावण के साथ कॉकरोच के पुतले का भी दहन
दिल्ली में नेताजी सुभाष प्लेस में केशव रामलीला कमेटी ने दशहरा समारोह के दौरान रावण के पुतले के साथ 30 फीट ऊंचे कॉकरोच के पुतले का भी दहन किया. (Image Source- PTI)
6.राजा भैया ने लगाई 500 से अधिक हथियारों की प्रदर्शनी
यूपी के प्रयागराज में कुंडा के विधायक और जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने 500 से अधिक हथियारों की पूजा की. इस प्रदर्शनी ने एक बार फिर इस नेता की 'शस्त्र पूजा' की पुरानी परंपरा को चर्चा में ला दिया है. आयोजकों के अनुसार, हथियारों के साथ उनके लाइसेंस और पहचान पर्चियां भी रखी गई थीं. (Image Source- Social Media)
7.पटना के गांधी मैदान में जला 90 फीट ऊंचा रावण
बिहार में पटना के गांधी मैदान में दशहरे का पर्व मनाया गया. इस दौरान 90 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया. ये राज्य का सबसे ऊंचा रावण था. रावण दहन देखने के लिए गांधी मैदान में करीब 2.5 लाख लोग पहुंचे. (Image Source- ANI)
8.देहरादून में रावण के 181 फीट ऊंचे पुतले का दहन
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के परेड ग्राउंड में दशहरा समारोह में शामिल हुए. विजयदशमी के अवसर पर परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में रावण का 181 फीट ऊंचा पुतला, और साथ ही मेघनाद तथा कुंभकर्ण के पुतले भी जलाए गए. (Image Source- X/Pushkar Singh Dhami)
9.नोएडा स्टेडियम में दशहरा मेला
उत्तर प्रदेश के नोएडा में दशहरा समारोह के दौरान नोएडा स्टेडियम में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए गए. (Image Source- ANI)
10.लेह के ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड में रावण दहन
दशहरा के अवसर पर लद्दाख के लेह के ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड में रावण दहन किया गया. यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे. (Image Source- ANI)
11.पंजाब के लुधियाना में रावण दहन
पंजाब के लुधियाना के दरेसी रोड स्थित रामलीला मैदान में रावण दहन किया गया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विजयादशमी के कार्यक्रम में शामिल हुए. (Image Source- ANI)