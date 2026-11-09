कहीं पेट में घुसा रॉकेट, कहीं पटाखे से लगी आग! दिवाली की रात 23 मौतें, पार्षद और पति जिंदा जले, एक परिवार के 6 लोगों की मौत

डीएनए एक्सप्लेनर
Gaurav Barar | Nov 09, 2026, 03:26 PM IST
1.दिवाली पर छिन गईं कई परिवारों की खुशियां
दिवाली की रात किसी के घर में खुशियों के दीप जल रहे थे तो कहीं पटाखों की आवाज के बीच चीख-पुकार मच गई. रोशनी के इस त्योहार पर आग ने ऐसा कहर बरपाया कि कई परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छिन गईं. कहीं रॉकेट सीधे बच्चे के पेट में जा लगा तो कहीं पटाखे की चिंगारी से भीषण आग लग गई. (Image- PTI)
2.अलग-अलग अग्निकांड में 23 लोगों की मौत
देशभर में दिवाली की रात रविवार (8 नवंबर 2026) को हुए अलग-अलग अग्निकांड में 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में आगजनी की घटनाओं ने लोगों को झकझोर दिया. (Image- PTI)
3.राजस्थान: कांग्रेस पार्षद और पति जिंदा जल गए
राजस्थान के पाली जिले के फालना में दिवाली की रात पटाखे की चिंगारी से लगी आग ने देखते ही देखते आसपास की दुकानों को चपेट में ले लिया. आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला. इस हादसे में कांग्रेस की वार्ड पार्षद ऊषा पूनमिया (68) और उनके पति प्रकाश पूनमिया (70) की जिंदा जलने से मौत हो गई. (Image- PTI)
4.पत्नी को बचाने बेसमेंट में गए पति, दोनों की मौत
पुलिस के अनुसार, आग लगने के दौरान ऊषा अपनी कॉस्मेटिक्स की दुकान में मौजूद थीं. जान बचाने के लिए वह दुकान के बेसमेंट में चली गईं. जब प्रकाश को पता चला कि उनकी पत्नी आग में फंस गई हैं तो वह उन्हें बचाने के लिए बेसमेंट में उतर गए. लेकिन आग ने पूरे हिस्से को घेर लिया. दोनों बाहर नहीं निकल सके और उनकी मौत हो गई. वहीं तीन लोगों के लापता होने की खबर है. (Image- PTI)
5.दिल्ली: बच्चे के पेट में लगा रॉकेट
दिल्ली के नरेला थाना इलाका स्थित राजीव कॉलोनी में एक परिवार के लोग पूजा के बाद पटाखे जला रहे थे. इसी दौरान 10 साल के बच्चे ने रॉकेट जलाया, जो आसमान में जाने की बजाय उसके पेट में जा लगा जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. (Image- PTI)
6.मध्य प्रदेश: एक ही परिवार के छह लोगों की मौत
दिवाली की रात मध्य प्रदेश में आगजनी की घटनाओं ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई. यहां अलग-अलग हादसों में 13 लोगों की मौत हो गई. कटनी जिले में एक मकान में अचानक आग लग गई. घर के अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला. इस हादसे में एक ही परिवार के छह सदस्यों की दम घुटने और झुलसने से मौत हो गई. मरने वालों में दो महीने का नवजात और तीन मासूम बच्चे भी शामिल थे. (Image- ANI)
7.सिवनी जिले में उजड़ गया परिवार
सिवनी जिले में भी आग ने एक परिवार को उजाड़ दिया. यहां सराफा कारोबारी के घर में आग फैल गई, जिसकी चपेट में आकर छह लोगों की जान चली गई. मृतकों में 16 साल का किशोर भी शामिल था. इसके अलावा उज्जैन के नागझिरी इलाके में दो मंजिला मकान में आग लग गई. घर की ऊपरी मंजिल पर परिवार के करीब 10 लोग फंस गए. इस घटना में 107 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई. (Image- ANI)
8.महाराष्ट्र: छह लोगों की जिंदा जलकर मौत
महाराष्ट्र में भी दिवाली की रात कई परिवारों के लिए कभी न भूलने वाला दर्द छोड़ गई. धाराशिव जिले में किराना दुकान के ऊपर बने मकान में आग लगने से एक ही परिवार के छह लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई. वहीं, पुणे में दिवाली की रात आग लगने की 63 घटनाएं दर्ज की गईं. (Image- ANI)
9.मुंबई: आग लगने से एक व्यक्ति की गई जान
मुंबई के लोखंडवाला इलाके में आग की एक घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई. वहीं, डोंगरी इलाके में झुग्गियों और दुकानों तक आग पहुंच गई. नागपुर के एक टीवीएस शोरूम में भीषण आग लगने से कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं. ठाणे की 17 मंजिला इमारत में भी आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, यहां किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. (Image- ANI)
10.यूपी में भी कई आगजनी की घटनाएं
उत्तर प्रदेश में भी दिवाली के दौरान आग लगने की कई घटनाएं सामने आईं. बांदा में कबाड़ के एक गोदाम में आग लगने से करीब 20 से 25 लाख रुपये का सामान जल गया. गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में एक सोसायटी में बने फ्लैट में भी आगजनी की सूचना मिली. गनीमत रही कि इन हादसों में कोई हताहत नहीं हुआ. (Image- IANS)