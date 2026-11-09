कहीं पेट में घुसा रॉकेट, कहीं पटाखे से लगी आग! दिवाली की रात 23 मौतें, पार्षद और पति जिंदा जले, एक परिवार के 6 लोगों की मौत

6 . मध्य प्रदेश: एक ही परिवार के छह लोगों की मौत

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दिवाली की रात मध्य प्रदेश में आगजनी की घटनाओं ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई. यहां अलग-अलग हादसों में 13 लोगों की मौत हो गई. कटनी जिले में एक मकान में अचानक आग लग गई. घर के अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला. इस हादसे में एक ही परिवार के छह सदस्यों की दम घुटने और झुलसने से मौत हो गई. मरने वालों में दो महीने का नवजात और तीन मासूम बच्चे भी शामिल थे. (Image- ANI)