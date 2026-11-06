Delhi Traffic Advisory 2026: दिवाली-छठ पर यूपी-बिहार जाने वाले देख लें दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी, 4 जगर रूट ब्लॉक और डायवर्जन

3 . भारी ट्रैफिक वाली जगहें

एडवाइजरी के अनुसार, रोड नंबर 56 (चौधरी चरण सिंह मार्ग) और रोड नंबर 57 (स्वामी दयानंद मार्ग) पर भारी ट्रैफिक की उम्मीद है. गाड़ियों की आवाजाही आसान बनाने के लिए, पुलिस गाजीपुर गोल चक्कर और विवेक विहार में रामप्रस्थ पर टारगेटेड ट्रैफिक डायवर्जन करेगी.(Image Credit: ANI)

In connection with the festive season (Dhanteras, Diwali, Bhai Dooj & Chhath Puja), special traffic arrangements will remain in force around Anand Vihar ISBT and adjoining transport hubs from 05.11.2026 to 15.11.2026. Commuters are advised to follow diversions, avoid unauthorised parking, plan their journeys in advance and use alternative routes to ensure smooth and hassle-free travel. GENERAL INSTRUCTIONS •Motorists are requested to remain patient, follow traffic rules and cooperate with traffic personnel deployed in the area. Please follow diversion signs and traffic directions to avoid congestion. •For real-time updates and assistance, connect with Delhi Traffic Police through the following channels: FACEBOOK: https://t.co/XMFa7Ld8gD PLATFORM X: https://t.co/hro9F9Bmge INSTAGRAM: https://t.co/aL9StmHNJn WHATSAPP: 8750871493 HELPLINE NOS.: 1095 / 011-25844444 #DPTrafficAdvisory #DTPUpdates