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Delhi Traffic Advisory 2026: दिवाली-छठ पर यूपी-बिहार जाने वाले देख लें दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी, 4 जगर रूट ब्लॉक और डायवर्जन

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डीएनए एक्सप्लेनर

Delhi Traffic Advisory 2026: दिवाली-छठ पर यूपी-बिहार जाने वाले देख लें दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी, 4 जगर रूट ब्लॉक और डायवर्जन

Delhi Traffic Advisory 2026: दिवाली-छठ पर यूपी-बिहार जाने वाले देख लें दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी, 4 जगर रूट ब्लॉक और डायवर्जन

Ritika | Nov 06, 2026, 02:16 PM IST

1.ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी

ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी
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दिल्ली में दिवाली, भाई दूज और छठ पूजा के त्योहारों को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. 5 नवंबर से 15 नवंबर 2026 तक आनंद विहार ISBT और आसपास के ट्रांसपोर्ट हब के नजदीक विशेष ट्रैफिक इंतजाम किए गए हैं.   (Image Credit: ANI)

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2.गाड़ियों की आवाजाही के लिए एडवाइजरी जरूर पढ़ें

गाड़ियों की आवाजाही के लिए एडवाइजरी जरूर पढ़ें
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अगर आप दिवाली या छठ पूजा में दिल्ली से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ट्रैफिक एडवाइजरी को जरूर पढ़े. गाड़ियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए आनंद विहार ISBT इंटरस्टेट बस टर्मिनल और उससे जुड़े रेलवे स्टेशन के रास्तों के लिए कुछ एहतियात किए गए हैं. जैसे कुछ रोड ब्लॉक या आवाजाही कम कर दी गई है
  (Image Credit: ANI)

3.भारी ट्रैफिक वाली जगहें

भारी ट्रैफिक वाली जगहें
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एडवाइजरी के अनुसार, रोड नंबर 56 (चौधरी चरण सिंह मार्ग) और रोड नंबर 57 (स्वामी दयानंद मार्ग) पर भारी ट्रैफिक की उम्मीद है. गाड़ियों की आवाजाही आसान बनाने के लिए, पुलिस गाजीपुर गोल चक्कर और विवेक विहार में रामप्रस्थ पर टारगेटेड ट्रैफिक डायवर्जन करेगी.(Image Credit: ANI)

 

4.जाम से बचने वाले रास्ते

जाम से बचने वाले रास्ते
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ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को कुछ ऐसे रूट्स भी बताए हैं, जहां से लोगों को आने-जान में दिक्कत नहीं होगी. जैसे- NH-24, सराय काले खां और बारापुला की ओर जाने वाले यात्रियों को GT रोड के रास्ते दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे लेने की सलाह दी गई है. गाजियाबाद और दिलशाद गार्डन की ओर जाने वाले GT रोड के रास्ते अक्षरधाम के पास दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकते हैं.  (Image Credit: ANI)

TRENDING NOW

5.कहां पर होगा सख्त प्रतिबंध?

कहां पर होगा सख्त प्रतिबंध?
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आनंद विहार आईएसबीटी में एंट्री और एग्जिट पर बसों, ऑटो-रिक्शा, टैक्सियों और प्राइवेट कारों के साथ सभी वाहनों की पार्किंग और ज्याद समय तक रुकने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है. एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि अगर कोई गाड़ी कैरिजवे पर छोड़ी गई है, तो उसे तुरंत हटा दिया जाएगा और उस पर मुकदमा भी चलाया जाएगा.  (Image Credit: ANI)

6.कहां है पार्किंग एरिया?

कहां है पार्किंग एरिया?
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एडवाइजरी के अनुसार, कौशांबी रोड पर मारुति शोरूम के पास और NH-24 के पास कौशांबी रोड DDA लैंड पर पार्किंग बनी हैं, उनका ही इस्तेमाल करना है. यह भी कहा गया है कि ISBT एरिया में बिना वजह एंट्री से बचें और जहां तक हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल करें. (Image Credit: ANI)

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