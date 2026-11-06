धनतेरस पर दिल्ली-NCR में भयंकर जाम, रिंग रोड से एक्सप्रेसवे तक रेंगती रहीं कारें, आनंद विहार में फंसी बसें

डीएनए एक्सप्लेनर
Aman Upadhyay | Nov 06, 2026, 08:59 PM IST
1.दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर भारी जाम
दिवाली और धनतेरस के फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ ही दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर वाहनों की संख्या कई गुना बढ़ गई. शुक्रवार (6 नवंबर 2026) को त्योहारी खरीदारी के लिए लोग घरों से बाहर निकले, जिससे प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल हो गया. (Photo ANI)
2.वाहनों की लंबी लाइनें
राजधानी के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस, खान मार्केट और निजामुद्दीन जैसे बड़े इलाकों में चारों तरफ सिर्फ वाहनों की लंबी लाइनें दिखाई दीं. सड़कों पर बाइक, निजी कारें, कैब, ऑटो और डीटीसी बसें एक-दूसरे के पीछे जाम में फंसी रहीं. इस भारी भीड़ की वजह से कई रास्तों पर गाड़ियां बेहद धीमी गति से आगे बढ़ पाईं. (Photo ANI)
3.पांच किलोमीटर का सफर पड़ा भारी
हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि महज 5 किलोमीटर की छोटी दूरी तय करने में भी लोगों को आधे घंटे से ज्यादा का समय लग गया. सड़कों पर गाड़ियों का दबाव इतना अधिक था कि लाल बत्ती पार करने के बाद भी अगली बत्ती तक पहुंचने में चालकों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. (Photo PTI)
4.आईटीओ, खिचड़ीपुर और साकेत में भी जाम
जाम सिर्फ लुटियंस दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दिल्ली में फैल गया. शाम करीब 6:05 बजे आईटीओ के पास भीषण जाम देखा गया, जहां दफ्तरों से छूटने वाले लोगों की गाड़ियां कई किलोमीटर तक कतार में खड़ी रहीं. इसके ठीक बाद शाम करीब 6:30 बजे खिचड़ीपुर इलाके में भी यही स्थिति बनी, जहां सड़कों पर वाहनों का भारी दबाव रहा. (Photo IANS)
5.पुलिस क्या कदम उठा रही है?
जाम को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक जवान सड़कों पर पूरी तरह तैनात रहे. वे चौराहों पर खड़े होकर वाहनों को निकालने और दबाव कम करने की लगातार कोशिश करते दिखे. लेकिन त्योहारी सीजन में वाहनों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि पुलिस के प्रयासों के बाद भी जाम से पूरी राहत नहीं मिल सकी. (Photo PTI)
6.आनंद विहार-गाजीपुर फ्लाईओवर पर भारी ट्रैफिक
आनंद विहार-गाजीपुर फ्लाईओवर पर भारी ट्रैफिक रहा. हालात ऐसे रहे कि राजधानी के कई फ्लाईओवर, बड़ी सड़कें और बाजारों के आसपास गाड़ियां काफी धीमी रफ्तार से चलती नजर आईं. त्योहार की खरीदारी और बढ़ती भीड़ के चलते लोगों को अपने सफर में काफी परेशानी हुई. ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि फेस्टिव सीजन के इन दिनों में अगर किसी को सफर करना है तो पहले से समय का सही अंदाजा लगाकर चलें. कम दूरी के लिए भी सामान्य से दोगुना समय लग सकता है. (Photo PTI)