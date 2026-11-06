धनतेरस पर दिल्ली-NCR में भयंकर जाम, रिंग रोड से एक्सप्रेसवे तक रेंगती रहीं कारें, आनंद विहार में फंसी बसें

6 . आनंद विहार-गाजीपुर फ्लाईओवर पर भारी ट्रैफिक

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आनंद विहार-गाजीपुर फ्लाईओवर पर भारी ट्रैफिक रहा. हालात ऐसे रहे कि राजधानी के कई फ्लाईओवर, बड़ी सड़कें और बाजारों के आसपास गाड़ियां काफी धीमी रफ्तार से चलती नजर आईं. त्योहार की खरीदारी और बढ़ती भीड़ के चलते लोगों को अपने सफर में काफी परेशानी हुई. ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि फेस्टिव सीजन के इन दिनों में अगर किसी को सफर करना है तो पहले से समय का सही अंदाजा लगाकर चलें. कम दूरी के लिए भी सामान्य से दोगुना समय लग सकता है. (Photo PTI)

