दिल्ली में 428 तक पहुंचा AQI, गुरुग्राम-गाजियाबाद में 300 के पार, इन 10 शहरों की हवा में सांस लेना खतरनाक!

1 . दिल्ली के 7 इलाकों में AQI 400 के पार

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नवंबर के महीने में प्रदूषण का स्तर लगातार चिंता बढ़ा रहा है. शनिवार (14 नवंबर 2026) की सुबह दिल्ली की हवा बेहद खराब रही. दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 349 रहा. जबकि NIH नरेला का 428, नॉर्थ कैंपस का 423, IIT दिल्ली में 419, पूसा में 417, ITO में 414, बुराड़ी क्रॉसिंग में 412, DTU में 402 रिकॉर्ड किया गया. (Image Credit: ANI)

