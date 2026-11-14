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डीएनए एक्सप्लेनर

दिल्ली में 428 तक पहुंचा AQI, गुरुग्राम-गाजियाबाद में 300 के पार, इन 10 शहरों की हवा में सांस लेना खतरनाक!

Delhi AQI Today: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है. दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 428 तक पहुंच गया है.

Ritika | Nov 14, 2026, 10:12 AM IST

1.दिल्ली के 7 इलाकों में AQI 400 के पार

दिल्ली के 7 इलाकों में AQI 400 के पार
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नवंबर के महीने में प्रदूषण का स्तर लगातार चिंता बढ़ा रहा है. शनिवार (14 नवंबर 2026)  की सुबह दिल्ली की हवा बेहद खराब रही. दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 349 रहा. जबकि NIH नरेला का 428, नॉर्थ कैंपस का 423, IIT दिल्ली में 419,  पूसा में 417, ITO में 414, बुराड़ी क्रॉसिंग में 412, DTU में 402 रिकॉर्ड किया गया.  (Image Credit: ANI)
 

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2.गाजियाबाद की हवा सबसे खराब

गाजियाबाद की हवा सबसे खराब
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एनसीआर के शहरों में भी हवा काफी प्रदूषित है. गाजियाबाद में 14 नवंबर की सुबह  AQI 348 मापा गया, जबकि फरीदाबाद में 321, गुरुग्राम में 317 और नोएडा में 286 दर्ज हुआ. इन शहरों की हवा औसत से बहुत खराब है. (Image Credit: ANI)

3.बठिंडा देश का सबसे प्रदूषित शहर

बठिंडा देश का सबसे प्रदूषित शहर
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AQI.in की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, पंजाब के बठिंडा शहर का सबसे प्रदूषित शहर है. यहां का AQI 973 है. प्रदूषण का स्तर निर्धारित स्टैंडर्ड वैल्यू से 38 गुना ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक है. राजस्थान का श्रीगंगानगर 902 AQI के साथ दूसरे नंबर पर है. यहां प्रदूषण का स्तर स्टैंडर्ड वैल्यू से 35 गुना ज्यादा है.  (Image Credit: ANI)

4.हरियाणा का सिरसा तीसरा सबसे प्रदूषित

हरियाणा का सिरसा तीसरा सबसे प्रदूषित
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हरियाणा का सिरसा तीसरे सबसे प्रदूषित शहर में आता है, जिसका AQI 836 है. यहां पर प्रदूषण का स्तर स्टैंडर्ड वैल्यू से 33 गुना अधिक है. हरियाणा का रोहतक इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है, जिसका AQI 783 है. यहां प्रदूषण का स्तर स्टैंडर्ड वैल्यू से 31 गुना ज्यादा है.  (Image Credit: ANI)
 

TRENDING NOW

5.सोनीपत की हवा औसत से 31 गुना ज्यादा खराब

सोनीपत की हवा औसत से 31 गुना ज्यादा खराब
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हरियाणा का सोनीपत पांचवें सबसे प्रदूषित शहर में आता है, इसका AQI 765 है. AQI.in के अनुसार, प्रदूषण का स्तर स्टैंडर्ड वैल्यू से 31 गुना ज्यादा है. हवा बहुत ज्यादा खराब है. पंजाब का फरीदकोट छठे नंबर पर आता है, यहां AQI 737 है. प्रदूषण का स्तर स्टैंडर्ड वैल्यू से 30 गुना ज्यादा है.  (Image Credit: ANI)

6.यूपी में अलीगढ़ सबसे प्रदूषित शहर

यूपी में अलीगढ़ सबसे प्रदूषित शहर
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हरियाणा के पानीपत का AQI 727 है. यहां प्रदूषण का स्तर स्टैंडर्ड वैल्यू से 29 गुना ज्यादा है. इस शहर की वायु गुणवत्ता भी खतरनाक है. उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ का AQI 697 है. यहां प्रदूषण का स्तर स्टैंडर्ड वैल्यू से 28 गुना ज्यादा है.  (Image Credit: ANI)

7.ग्रेटर नोएडा में दर्ज हुआ 695 AQI

ग्रेटर नोएडा में दर्ज हुआ 695 AQI
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एनसीआर का हिस्सा ग्रेटर नोएडा भी सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, जिसका  AQI 695 है. यहां प्रदूषण का स्तर स्टैंडर्ड वैल्यू से 28 गुना अधिक है. हरियाणा के फरीदाबाद का AQI 689 दर्ज किया गया है. प्रदूषण का स्तर स्टैंडर्ड वैल्यू से 28 गुना ज्यादा है. (Image Credit: ANI)
 

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