PHOTOS: साइक्लोन अर्नब से आंध्र में 7 की मौत, ओडिशा के 1000 गांवों में बाढ़, यूपी में गिरेंगे ओले, बंगाल से दिल्ली-NCR तक अलर्ट

2 . ओडिशा में रेस्क्यू करती हुई एसडीआरएफ की टीम (फोटो-SRC, X अकाउंट)

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अर्नब साइक्लोन की वजह से ओडिशा में भारी बारिश हुई. गंजाम और गजपति जिलों के एक हजार से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं. न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक, गंजाम में 42,500 और गजपति में 20 हजार लोग प्रभावित हैं. NDRF, ODRAF और फायर सर्विस ने दोनों जिलों के करीब 29 हजार लोगों का रेस्क्यू किया. इनमें करीब एक हजार गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं. बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने एयरलिफ्टिंग ऑपरेशन चलाया. बताया जा रहा है कि 70 गांव के लोग अभी भी फंसे हुए हैं.राज्य सरकार ने दो जिलों में SDRF की 79 टीमें तैनात की हैं.