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PHOTOS: साइक्लोन अर्नब से आंध्र में 7 की मौत, ओडिशा के 1000 गांवों में बाढ़, यूपी में गिरेंगे ओले, बंगाल से दिल्ली-NCR तक अलर्ट

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हिंदी न्यूज़Photos

डीएनए एक्सप्लेनर

PHOTOS: साइक्लोन अर्नब से आंध्र में 7 की मौत, ओडिशा के 1000 गांवों में बाढ़, यूपी में गिरेंगे ओले, बंगाल से दिल्ली-NCR तक अलर्ट

ओडिशा में अर्नब साइक्लोन की वजह से भारी बारिश हुई, जिसके बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए. गंजाम और गजपति जिलों के एक हजार से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं. पानी के तेज बहाव को देखते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलिकॉप्टरों से फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है. 

Rishi Kant | Oct 30, 2026, 08:10 AM IST

1.साइक्लोन अर्नब से प्रभावित लोगों का रेस्क्यू करती हुई एसडीआरएफ टीम. (फोटो-PTI)

साइक्लोन अर्नब से प्रभावित लोगों का रेस्क्यू करती हुई एसडीआरएफ टीम. (फोटो-PTI)
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आंध्र प्रदेश में अर्नब साइक्लोन की वजह से सात लोगों की मौत हुई और करीब 4600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. राज्य सरकार नारियल और ताड़ का एक पेड़ टूटने पर किसानों को 1500 रुपये का मुआवजा देगी. इसके अलावा कैंप से लौटने वाले परिवारों को 25 किलो चावल, जरूरी चीजों का एक पैकेट और कुछ आर्थिक मदद दी जाएगी. फसल बीमा योजना के तहत किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी. 
 

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2.ओडिशा में रेस्क्यू करती हुई एसडीआरएफ की टीम (फोटो-SRC, X अकाउंट)

ओडिशा में रेस्क्यू करती हुई एसडीआरएफ की टीम (फोटो-SRC, X अकाउंट)
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अर्नब साइक्लोन की वजह से ओडिशा में भारी बारिश हुई. गंजाम और गजपति जिलों के एक हजार से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं. न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक, गंजाम में 42,500 और गजपति में 20 हजार लोग प्रभावित हैं. NDRF, ODRAF और फायर सर्विस ने दोनों जिलों के करीब 29 हजार लोगों का रेस्क्यू किया. इनमें करीब एक हजार गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं.  बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने एयरलिफ्टिंग ऑपरेशन चलाया. बताया जा रहा है कि 70 गांव के लोग अभी भी फंसे हुए हैं.राज्य सरकार ने दो जिलों में SDRF की 79 टीमें तैनात की हैं. 

3.श्रीकाकुलम में हावड़ा-चेन्नई रूट पर भरा पानी (फोटो-PTI)

श्रीकाकुलम में हावड़ा-चेन्नई रूट पर भरा पानी (फोटो-PTI)
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ओडिशा में बहुदा नदी का जलस्तर बढ़ने और दो रेलवे पुल के पास खतरे के निशान को पार कर जाने के बाद हावड़ा-चेन्नई रेल सेवा बाधित हो गई. रेलवे ने 36 ट्रेनों को रद्द कर दिया, जबकि 30 का रूट डायवर्ट कर दिया. इसके अलावा आठ ट्रेनों को बीच रास्ते में ही रोका गया.
 

4.बंगाल के अलीपुरद्वार में लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील करती हुई टीम (फोटो-PTI)

बंगाल के अलीपुरद्वार में लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील करती हुई टीम (फोटो-PTI)
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भूटान से आने वाली नदी संकोश के जलस्तर को देखते हुए भारत ने चेतावनी दी है कि बंगाल के अलीपुरद्वार जिले और असम के धुबरी जिले में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं. दार्जिलिंग हिल्स, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार जिलों सहित उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों में अलर्ट जारी किया गया है. पश्चिम बंगाल के मंत्री मनोज कुमार ओरांव ने अलीपुरद्वार जिले में संकोश नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की.  
 

TRENDING NOW

5.बंगाल के अलीपुद्वार में बाढ़ का अलर्ट (फोटो-IANS)

बंगाल के अलीपुद्वार में बाढ़ का अलर्ट (फोटो-IANS)
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 छत्तीसगढ़ और ओडिशा के ऊपर अर्नब साइक्लोन से बने डिप्रेशन की वजह से गुरुवार को पश्चिम बंगाल के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई. आईएमडी के मुताबिक, शुक्रवार को भी बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है, इनमें दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, बांकुरा और पुरुलिया जिले शामिल हैं. शनिवार सुबह तक दार्जिलिंग, कलिमपोंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जैसे उप-हिमालयी जिलों में भारी बारिश होगी. चक्रवाती तूफान के कमजोर होने के बावजूद अगले 24 घंटों के दौरान कोलकाता में बादल छाए रहने की संभावना है.

6.दिल्ली-NCR में बारिश का अलर्ट (फोटो-ANI)

दिल्ली-NCR में बारिश का अलर्ट (फोटो-ANI)
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साइक्लोन अर्नब का असर दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में भी दिखाई दिया. यहां शुक्रवार की सुबह हल्की बारिश हुई और बादल छाए रहे. आईएमडी ने अगले दो दिनों के लिए दिल्ली-एनसीआर, यूपी और उत्तरी राज्यों में आंधी-तूफान को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा वेस्ट यूपी के कुछ जिलों में ओले भी गिर सकते हैं. 
 

7.झारखंड में किसानों को मिलेगा मुआवजा (फोटो-ANI)

झारखंड में किसानों को मिलेगा मुआवजा (फोटो-ANI)
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अर्नब साइक्लोन का असर झारखंड में भी हुआ है. कई जिलों में मंगलवार शाम से ही बारिश हो रही है. बारिश की वजह से धान की फसल खराब हो गई. हेमंत सरकार ने किसानों के नुकसान का आकलन कराने और प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का आदेश दिया है. आईएमडी ने गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

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