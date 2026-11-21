2 . मां की अर्थी को दिया कंधा, छलक पड़े आंसू

2

शनिवार 21 नवंबर को सीएम योगी ने मां के पार्थिव शरीर पर फूल अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस दौरान मुख्यमंत्री काफी भावुक दिखाई दिए. उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उन्होंने रूमाल से अपने आंसू पोंछे. इसके बाद मां की अर्थी को कंधा दिया. आस-पास के लोग भी भावुक हो गए. (Image Credit: X/ Yogi Adityanath)

