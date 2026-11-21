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Ritika | Nov 21, 2026, 11:51 AM IST
1.20 नवंबर को CM योगी की मां का निधन
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए 20 नवंबर का दिन बेहद भावुक रहा. उनकी 91 वर्षीय मां सावित्री देवी का निधन हो गया. उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां के अंतिम दर्शन किए. (Image Credit: X/ Yogi Adityanath)
2.मां की अर्थी को दिया कंधा, छलक पड़े आंसू
शनिवार 21 नवंबर को सीएम योगी ने मां के पार्थिव शरीर पर फूल अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस दौरान मुख्यमंत्री काफी भावुक दिखाई दिए. उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उन्होंने रूमाल से अपने आंसू पोंछे. इसके बाद मां की अर्थी को कंधा दिया. आस-पास के लोग भी भावुक हो गए. (Image Credit: X/ Yogi Adityanath)
3.हरिद्वार स्थित चंडीघाट में होगा अंतिम संस्कार
योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर मां को खोने का दुख साफ नजर आया. योगी ने इसके बाद मां की अर्थी को कंधा दिया और फिर उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित चंडीघाट के लिए रवाना हुए, जहां सावित्री देवी का अंतिम संस्कार किया जाना है. (Image Credit: X/ Yogi Adityanath)
4.सावित्री देवी ने गांव में बिताया अपना जीवन
मां को अंतिम विदाई देते समय सीएम योगी का एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मां सावित्री देवी ने अपने परिवार के साथ गांव में जीवन बिताया. मुख्यमंत्री बनने के बाद भी योगी आदित्यनाथ कई मौकों पर अपने परिवार और अपनी मां से मिलने आते थे. (Image Credit: PTI)
5.भावुक होकर मां की अर्थी के पास खड़े रहें
अंतिम संस्कार में उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों के भी शामिल होने की संभावना है. योगी आदित्यनाथ अपनी मां के पार्थिव शरीर के पास कुछ देर तक खड़े रहे और उनको निहारते रहे. (Image Credit: PTI)