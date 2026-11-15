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पंजाब का बठिंडा सबसे प्रदूषित, 1381 पहुंचा AQI,गाजीपुर में 800 पार, दिल्ली-नोएडा की हवा में जहर! बिहार-राजस्थान के शहरों का भी बुरा हाल

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दिल्ली में 428 तक पहुंचा AQI, गुरुग्राम-गाजियाबाद में 300 के पार, इन 10 शहरों की हवा में सांस लेना खतरनाक!

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डीएनए एक्सप्लेनर

पंजाब का बठिंडा सबसे प्रदूषित, 1381 पहुंचा AQI,गाजीपुर में 800 पार, दिल्ली-नोएडा की हवा में जहर! बिहार-राजस्थान के शहरों का भी बुरा हाल

Delhi AQI Today: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है. पंजाब का बठिंडा देश का सबसे प्रदूषित शहर है, जहां AQI 1381 पहुंच गया.

Ritika | Nov 15, 2026, 07:47 AM IST

1.दिल्ली के कई जगहों का AQI 400 पार

दिल्ली के कई जगहों का AQI 400 पार
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दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का कहर बढ़ता ही जा रहा है. सांस लेना तक मुश्किल हो गया है. राजधानी के 51 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर PM2.5 सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा. दिल्ली के 5 इलाकों में हवा की गुणवत्ता काफी ज्यादा खराब दर्ज की गई और AQI 400 के पार पहुंच गया. (Image Credit: ANI)

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2.दिल्ली का नॉर्थ कैंपस सबसे प्रदूषित

दिल्ली का नॉर्थ कैंपस सबसे प्रदूषित
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दिल्ली का नॉर्थ कैंपस सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाका रहा. यहां AQI 439 तक पहुंच गया. NIH नरेला का AQI 435, IIT दिल्ली में 433,  बुराड़ी क्रॉसिंग में 430, ITO में 433 पहुंच गया है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक हालात हैं. (Image Credit: ANI)
 

3.दिल्ली के DTU का AQI 420

दिल्ली के DTU का AQI 420
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राजधानी के 5 सबसे प्रदूषित इलाकों के अलावा भी दिल्ली की कई जगहें ऐसी हैं, जहां पर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में दर्ज की गई है जैसे- बवाना का AQI 406, चांदनी चौक का 409, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) का AQI 420, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) का 410 दर्ज किया गया है.(Image Credit: ANI)

4.गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा की हवा भी जहरीली

गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा की हवा भी जहरीली
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दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के दूसरे शहरों में भी प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा खराब स्थिति में है. गाजियाबाद  का AQI 373,  ग्रेटर नोएडा का 333 दर्ज किया गया है.(Image Credit: ANI)

TRENDING NOW

5.नोएडा में 400 के पार पहुंचा AQI

नोएडा में 400 के पार पहुंचा AQI
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नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा खराब दर्ज किया गया. नोएडा सेक्टर-62 में AQI 424 पहुंच गया. प्रदूषण का असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है बल्कि एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में हवा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है. (Image Credit: ANI)

6.बठिंडा देश का सबसे प्रदूषित शहर

बठिंडा देश का सबसे प्रदूषित शहर
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AQI.in की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, पंजाब का बठिंडा देश का सबसे प्रदूषित शहर है. यहां का AQI 1352 है. प्रदूषण का स्तर निर्धारित स्टैंडर्ड वैल्यू से 50  गुना ज्यादा है. पंजाब का फरीदकोट 1226 AQI के साथ दूसरे नंबर पर है. यहां प्रदूषण का स्तर स्टैंडर्ड वैल्यू से 46 गुना ज्यादा है. (Image Credit: ANI)

7.राजस्थान का श्रीगंगानगर तीसरा सबसे प्रदूषित शहर

राजस्थान का श्रीगंगानगर तीसरा सबसे प्रदूषित शहर
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राजस्थान का श्रीगंगानगर तीसरे सबसे प्रदूषित शहर में आता है, जिसका AQI 849 है. यहां पर प्रदूषण का स्तर स्टैंडर्ड वैल्यू से 33 गुना अधिक है. हरियाणा का सिरसा इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है, जिसका AQI 849 है. यहां प्रदूषण का स्तर स्टैंडर्ड वैल्यू से 33 गुना ज्यादा है. (Image Credit: ANI)

8.उत्तर प्रदेश का गाजीपुर AQI 833

उत्तर प्रदेश का गाजीपुर AQI 833
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उत्तर प्रदेश का गाजीपुर पांचवें सबसे प्रदूषित शहर में आता है, इसका AQI 833 है. AQI.in के अनुसार, प्रदूषण का स्तर स्टैंडर्ड वैल्यू से 33 गुना ज्यादा है. उत्तर प्रदेश का जौनपुर छठे नंबर पर आता है, यहां AQI 728 है. प्रदूषण का स्तर स्टैंडर्ड वैल्यू से 29 गुना ज्यादा है. (Image Credit: ANI)

9. पानीपत, हरियाणा का सबसे प्रदूषित शहर

पानीपत, हरियाणा का सबसे प्रदूषित शहर
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हरियाणा के पानीपत का AQI 654 है. यहां प्रदूषण का स्तर स्टैंडर्ड वैल्यू से 27 गुना ज्यादा है. पंजाब के पटियाला का AQI 639 है. यहां प्रदूषण का स्तर स्टैंडर्ड वैल्यू से 26 गुना ज्यादा है. (Image Credit: ANI)

10.बिहार के सहरसा में दर्ज हुआ 632 AQI

बिहार के सहरसा में दर्ज हुआ 632 AQI
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देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार का भी एक शहर शामिल है. सहरसा में AQI 632 रिकॉर्ड किया गया. यहां प्रदूषण का स्तर स्टैंडर्ड वैल्यू से 26 गुना ज्यादा है. (Image Credit: ANI)
 

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