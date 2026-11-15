पंजाब का बठिंडा सबसे प्रदूषित, 1381 पहुंचा AQI,गाजीपुर में 800 पार, दिल्ली-नोएडा की हवा में जहर! बिहार-राजस्थान के शहरों का भी बुरा हाल

6 . बठिंडा देश का सबसे प्रदूषित शहर

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AQI.in की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, पंजाब का बठिंडा देश का सबसे प्रदूषित शहर है. यहां का AQI 1352 है. प्रदूषण का स्तर निर्धारित स्टैंडर्ड वैल्यू से 50 गुना ज्यादा है. पंजाब का फरीदकोट 1226 AQI के साथ दूसरे नंबर पर है. यहां प्रदूषण का स्तर स्टैंडर्ड वैल्यू से 46 गुना ज्यादा है. (Image Credit: ANI)