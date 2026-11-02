Bangladesh Garment Workers Protest: कारखाने बंद, पुलिसकर्मियों पर हमला, बांग्लादेश की सड़कों पर किस मजबूरी में भड़के मजदूर? देखें प्रदर्शन की तस्वीरें

1 . बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन क्यों?

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बांग्लादेश का गारमेंट सेक्टर एक बार फिर सुर्खियों में है. गारमेंट सेक्टर में काम करने वाले मजदूर सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, 31 अक्टूबर को शुरू हुआ विरोध-प्रदर्शन अब भी जारी है. उनका कहना है कि महंगाई और रोजमर्रा की बढ़ती लागत के बीच मौजूदा वेतन में परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है. (Image Credit: ANI)