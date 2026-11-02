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हिंदी न्यूज़Photos

डीएनए एक्सप्लेनर

Bangladesh Garment Workers Protest: कारखाने बंद, पुलिसकर्मियों पर हमला, बांग्लादेश की सड़कों पर किस मजबूरी में भड़के मजदूर? देखें प्रदर्शन की तस्वीरें

Bangladesh Garment Workers Protest: बांग्लादेश में गारमेंट मजदूर वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं.

Ritika | Nov 02, 2026, 07:19 PM IST

1.बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन क्यों?

बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन क्यों?
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बांग्लादेश का गारमेंट सेक्टर एक बार फिर सुर्खियों में है. गारमेंट सेक्टर में काम करने वाले मजदूर सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, 31 अक्टूबर को शुरू हुआ विरोध-प्रदर्शन अब भी जारी है. उनका कहना है कि महंगाई और रोजमर्रा की बढ़ती लागत के बीच मौजूदा वेतन में परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है. (Image Credit: ANI)

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2.सैलरी बढ़ाने की मांग

सैलरी बढ़ाने की मांग
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राजधानी ढाका के पास गाजीपुर के कोनाबारी इलाके में बड़े पैमाने पर मजूदरों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है. कई फैक्ट्री मालिकों को काम भी बंद करना पड़ा है. मजदूरों की मांग है कि उनका न्यूनतम मासिक वेतन मौजूदा 12,500 टका से बढ़ाकर 30,000 टका किया जाए. मालूम हो कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है. इस प्रदर्शन की वजह से लगभग 529 फैक्ट्रियां प्रभावित हुई हैं. (Image Credit: ANI)

3.विरोध प्रदर्शनों के बीच सिक्योरिटी फोर्स ने लगाया आरोप

विरोध प्रदर्शनों के बीच सिक्योरिटी फोर्स ने लगाया आरोप
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भारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्स ने आरोप लगाया है कि बेन अवामी लीग के सपोर्टर, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भी शांति को भंग करना चाह रही हैं. ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार का दावा है कि ये प्रदर्शन देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिशों का ही एक हिस्सा है. (Image Credit: ANI)

4.सरकार ने वेतन बोर्ड का किया गठन

सरकार ने वेतन बोर्ड का किया गठन
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बढ़ते विरोध-प्रदर्शन के बीच सरकार ने नया वेतन तय करने के लिए वेतन बोर्ड का गठन किया है. उधर, फैक्ट्री मालिक अपने कारोबार के ठप होने से परेशान हैं. इस समस्या का हल निकालने के लिए अब सरकार नया रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है. (Image Credit: ANI)

TRENDING NOW

5.गारमेंट इंडस्ट्री में 40 लाख वर्कर्स

गारमेंट इंडस्ट्री में 40 लाख वर्कर्स
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बढ़ते विवाद के बीच सरकार ने गारमेंट वर्कर्स की रिवाइज्ड सैलरी तय करने के लिए एक वेज बोर्ड बनाया है. इसे बनाने के बाद भी मजदूरों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा है. फैक्ट्री मालिकों के लिए समस्या अब बढ़ती ही जा रही है. बता दें कि बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री में लगभग 40 लाख वर्कर्स काम करते हैं. (Image Credit: ANI)

6.हिंसा के दौरान तोड़फोड़

हिंसा के दौरान तोड़फोड़
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प्रदर्शन के दौरान कुछ जगहों तोड़फोड़ भी हुई. पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस, पानी की बौछार और साउंड ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया. 'The Daily Star' की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश की राजधानी ढाका के मीरपुर में कुछ इलाकों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच पथराव भी हुआ. रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस की गाड़ियों के जलाने की भी खबरें आई हैं. (Image Credit: ANI)

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