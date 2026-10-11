T20I में अभिषेक शर्मा ने बना डाला ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड, दूर-दूर तक कोई बल्लेबाज नहीं!

3 . महज 1024 गेंदों में पूरे किए 2000 रन

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इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए मुकाबले के दौरान अभिषेक ने जैसे ही अपनी पारी में 33 रन पूरे किए, उनके नाम यह बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई. उन्होंने महज 1024 गेंदों का सामना करते हुए टी20 इंटरनेशनल में 2000 रन पूरे कर लिए. इससे पहले यह रिकॉर्ड सूर्यकुमार यादव के नाम था, जिन्होंने 1164 गेंदों में इस आंकड़े को छुआ था. (Image- IANS)