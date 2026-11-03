7 करोड़ साल पुराना राज... मिट्टी के नीचे कहां मिला डायनासोरों का सीक्रेट वर्ल्ड? वैज्ञानिक भी दंग

डीएनए एक्सप्लेनर
Ritika | Nov 03, 2026, 02:34 PM IST
1.66 करोड़ साल पहले गायब हुए थे डायनासोर
दुनिया में ऐसे कई जीव हैं, जो एक समय में धरती पर राज करते थे और समय के साथ-साथ इनकी प्रजातियां गायब हो गई. आज हम जिस जीव की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि डायनासोर है. डायनासोर भले ही करीब 66 करोड़ साल पहले धरती से हमेशा के लिए गायब हो गए, लेकिन उनके जीवाश्म आज भी वैज्ञानिकों को प्राचीन दुनिया की कहानी बताते हैं. (Image Credit: pexels)
2.दक्षिणी फ्रांस में डायनासोर के फॉसिल अंडों की खोज
भले ही डायनासोर आज धरती से गायब हो गए हो लेकिन उनके बचे हुए फॉसिल दुनियाभर में कई जगहों पर मिलते हैं. Futura Sciences के अनुसार, डायनासोर की सबसे अनोखी खोज दक्षिणी फ्रांस में हुई है, जहां से जीवाश्म बन चुके अंडों की खोज जारी है. (Image Credit: pexels)
3.100 डायनासोर के अंडे मिले हैं
Futura Sciences के अनुसार, हाल ही में हुई एक खोज में खुदाई के दौरान 70 मिलियन साल पहले के लगभग 100 डायनासोर के अंडे मिले हैं, जिसमें उनके पुराने प्रजनन आदतों और उनके बारे में कुछ अलग भी जानने को मिला है. (Image Credit: pexels)
4.दक्षिणी फ्रांस के हेरॉल्ट जगह पर हुई खोज
डायनासोर के जीवाश्म की यह खोज दक्षिणी फ्रांस के हेरॉल्ट के एक शहर मेजे के आस-पास हुई. पैलियोन्टोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट एलेन कैबोट और उनकी बेटी मरीना मरीना को अक्टूबर 2025 में शुरू हुए एक खुदाई अभियान के दौरान यह सफलता मिली है. खुदाई में पाए गए जीवाश्म करीब 70 से 72 मिलियन साल पुराने हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अंडे शाकाहारी 'टाइटानोसौर'और दूसरे डायनासोर प्रजातियों के हैं. कैबोट ने साल 1996 में इस इलाके में पहली बार डायनासोर के अंडे खोजे थे. (Image Credit: pexels)
5.डायनासोर के अंडों के घोंसले और हड्डियां मिली
रिसर्च के दौरान यूरोप के सबसे जरूरी पैलियोन्टोलॉजिकल डिपॉजिट में से एक का पता चला, जिसमें कई डायनासोर प्रजातियों के कई फॉसिलाइज्ड अंडों के घोंसले और हड्डियां थी. कैबोट को इस बार कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें हैरान कर दिया. Futura Sciences को कैबोट ने बताया- 'अब तक हमें जो भी घोंसले मिले थे, वे एक-दूसरे से काफी दूरी पर थे और उनमें औसतन चार से छह अंडे ही होते थे, कभी-कभार ज्यादा से ज्यादा दस. लेकिन एक साथ सौ अंडे? मैंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था.' (Image Credit: pexels)
6.डायनासोर की एक्टिविटी के सबूत मिले
कैबोट के लिए यह खोज इसलिए जरूरी थी क्योंकि फॉसिल डिपॉजिट लगभग 50 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था और इसमें लेट क्रेटेशियस पीरियड के डायनासोर की एक्टिविटी के सबूत मिले हैं. उनका यह भी मानना था कि चीन के गोबी रेगिस्तान और अमेरिका के मोंटाना राज्य के बाद इस जगह को डायनासोर के अंडे के फॉसिल साइट के रूप में खास जगह देनी चाहिए. (Image Credit: pexels)
7.रिसर्च में शाकाहारी डायनासोर के अंडे मिले
कैबोट ने कहा- 'मेजे के आसपास जमा किए गए अंडों के एनालिसिस से यह पता चलता है कि इसमें से अधिकतर अंडे शाकाहारी डायनासोर ने दिए थे, जो अर्जेंटीना में खोजे गए 'टाइटानोसौर' से काफी मिलते-जुलते थे. टाइटेनोसॉर चार पैरों वाले सॉरोपोड थे. (Image Credit: pexels)