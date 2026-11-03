7 करोड़ साल पुराना राज... मिट्टी के नीचे कहां मिला डायनासोरों का सीक्रेट वर्ल्ड? वैज्ञानिक भी दंग

5 . डायनासोर के अंडों के घोंसले और हड्डियां मिली

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रिसर्च के दौरान यूरोप के सबसे जरूरी पैलियोन्टोलॉजिकल डिपॉजिट में से एक का पता चला, जिसमें कई डायनासोर प्रजातियों के कई फॉसिलाइज्ड अंडों के घोंसले और हड्डियां थी. कैबोट को इस बार कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें हैरान कर दिया. Futura Sciences को कैबोट ने बताया- 'अब तक हमें जो भी घोंसले मिले थे, वे एक-दूसरे से काफी दूरी पर थे और उनमें औसतन चार से छह अंडे ही होते थे, कभी-कभार ज्यादा से ज्यादा दस. लेकिन एक साथ सौ अंडे? मैंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था.' (Image Credit: pexels)