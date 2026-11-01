दिल्ली-NCR की जहरीली हवा से बचने के लिए घर में लगाएं NASA की लिस्ट वाले ये 6 पौधे, कम देखभाल में भी खूब बढ़ेंगे

डीएनए एक्सप्लेनर
Ritika | Nov 01, 2026, 01:17 PM IST
1.स्पाइडर प्लांट
स्पाइडर प्लांट को घर पर लगाने के लिए बेस्ट माना जाता है. बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है इसलिए NASA के अनुसार आप घर पर स्पाइडर प्लांट को लगा सकते हैं. इसकी लंबी, पतली और घास जैसी पत्तियां घर के अंदर बेहद खूबसूरत लगती है. छोटे गमले में लगाकर टेबल, खिड़की या बालकनी के पास भी रख सकते हैं. हवा को साफ रखने का काम करता है. (Image Credit: pexels)
2.पीस लिली
अगर आप बढ़ते वायु प्रदूषण से बचने के साथ-साथ घर की खूबसूरती को दोगुना करना चाहते हैं, तो पीस लिली एकदम बेस्ट है. इसकी हरी पत्तियों के बीच सफेद फूल काफी खूबसूरत लगता है. नासा क्लीन एयर स्टडी में पीस लिली जहरीली हवा को साफ रखने का काम करती है. पीस लिली को मिट्टी में हल्की नमी पसंद होती है, लेकिन गमले में पानी जमा नहीं होने देना है. (Image Credit: pexels)
3.स्नेक प्लांट
स्नेक प्लांट एक ऐसा पौधा है, जिसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है. स्नेक प्लांट की पत्तियां सीधी और लंबी होती हैं, इसलिए यह ज्यादा जगह भी नहीं घेरता है. आप इसको बेडरूम में भी लगा सकते हैं. पानी बहुत ज्यादा देना इसकी जड़ों के लिए नुकसानदायक हो सकता है. कम धूप में भी ये पौधा खिला-खिला रहता है. (Image Credit: pexels)
4. एलोवेरा
एलोवेरा भारतीय घरों में काफी लोकप्रिय है. स्किन से लेकर बालों की देखभाल में मददगार होता है. एलोवेरा को अच्छी रोशनी पसंद होती है इसलिए आप इसको खिड़की के पास या ऐसी जगह रखा जा सकता है जहां पर्याप्त सूरज की रोशनी आए. इस पौधे को बार-बार पानी देने की जरूरत नहीं होती. घर की हवा को साफ रखने का काम भी करता है. (Image Credit: pexels)
5.रबर प्लांट
रबर प्लांट को भी आप हवा को साफ करने के लिए अपने घर में आसानी से लगा सकते हैं. बड़े और चमकदार पत्तों वाला ये पौधा घर की खूबसूरत को बढ़ाता है. बहुत ज्यादा पानी देने से इसकी जड़ों को नुकसान हो सकता है. (Image Credit: pexels)
6.बांस पाम
अगर आप हवा को साफ रखना चाहते हैं, तो घर के अंदर बांस पाम को भी लगा सकते हैं. मिट्टी को पूरी तरह सूखने से बचाएं, लेकिन गमले में पानी जमा भी नहीं होने देना है. बांस पाम दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है, जो एक दिन में 35 इंच तक भी बढ़ सकता है. (Image Credit: pexels)