दिल्ली-NCR की जहरीली हवा से बचने के लिए घर में लगाएं NASA की लिस्ट वाले ये 6 पौधे, कम देखभाल में भी खूब बढ़ेंगे

1 . स्पाइडर प्लांट

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स्पाइडर प्लांट को घर पर लगाने के लिए बेस्ट माना जाता है. बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है इसलिए NASA के अनुसार आप घर पर स्पाइडर प्लांट को लगा सकते हैं. इसकी लंबी, पतली और घास जैसी पत्तियां घर के अंदर बेहद खूबसूरत लगती है. छोटे गमले में लगाकर टेबल, खिड़की या बालकनी के पास भी रख सकते हैं. हवा को साफ रखने का काम करता है. (Image Credit: pexels)